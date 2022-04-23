Уламком російського снаряда у Харкові вбило чоловіка, який вийшов по хліб
У Харкові уламком снаряда вбило чоловіка, який повертався з купленим хлібом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал журналіста Андрія Цаплієнко.
За його інформацією, 79-річний Віктор Губарєв помер внаслідок отриманих поранень. Хліб, який він ніс додому, лежить у помешканні його доньки.
"Хліб був у крові. Зараз я не можу тримати його, але хочу, бо це частка мого тата. Це було останнє, що в нього було в руках", - розповідає Яна Бачек, дочка загиблого.
"Окупанти продовжують убивати беззбройних мирних жителів! росіяни, подивіться на цей біль та жах, який принесли ваші "визволителі". Вам ніколи не відмитися від цієї крові", - переконний журналіст.
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Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар23.04.2022 20:09 Відповісти Мені подобається 16
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