Уламком російського снаряда у Харкові вбило чоловіка, який вийшов по хліб

У Харкові уламком снаряда вбило чоловіка, який повертався з купленим хлібом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал журналіста Андрія Цаплієнко.

За його інформацією, 79-річний Віктор Губарєв помер внаслідок отриманих поранень. Хліб, який він ніс додому, лежить у помешканні його доньки.

"Хліб був у крові. Зараз я не можу тримати його, але хочу, бо це частка мого тата. Це було останнє, що в нього було в руках", - розповідає Яна Бачек, дочка загиблого.

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"Окупанти продовжують убивати беззбройних мирних жителів! росіяни, подивіться на цей біль та жах, який принесли ваші "визволителі". Вам ніколи не відмитися від цієї крові", - переконний журналіст.