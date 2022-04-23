УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Війна
12 040 5

Уламком російського снаряда у Харкові вбило чоловіка, який вийшов по хліб

харків,цаплієнко,загиблий

У Харкові уламком снаряда вбило чоловіка, який повертався з купленим хлібом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал журналіста Андрія Цаплієнко.

За його інформацією, 79-річний Віктор Губарєв помер внаслідок отриманих поранень. Хліб, який він ніс додому, лежить у помешканні його доньки.

"Хліб був у крові. Зараз я не можу тримати його, але хочу, бо це частка мого тата. Це було останнє, що в нього було в руках", - розповідає Яна Бачек, дочка загиблого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Харкова російськими окупантами: Поранено жінку та трьох поліцейських. ФОТОрепортаж

"Окупанти продовжують убивати беззбройних мирних жителів! росіяни, подивіться на цей біль та жах, який принесли ваші "визволителі". Вам ніколи не відмитися від цієї крові", - переконний журналіст.

Автор: 

смерть (6757) Харків (5625) Цаплієнко Андрій (36)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покійся з миром,дідусю...
показати весь коментар
23.04.2022 20:09 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
23.04.2022 20:32 Відповісти
Серце розривається...
показати весь коментар
23.04.2022 21:06 Відповісти
здохніть, кацапські покидьки.
показати весь коментар
23.04.2022 21:43 Відповісти
 
 