Зеленский поддерживает дипломатический путь окончания войны
Президент Владимир Зеленский поддерживает дипломатический путь окончания войны.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями сотни тысяч, а может, даже миллионы жертв", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, любой лидер, хотел бы он лично или не хотел этого, "не имеет права субъективно отменять дипломатический путь".
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пойди сразу сдайся и всех делов..., а мы тут сами, без тебя, как ни будь, обойдемся.....
и
Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі та проведено "референдуми" - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів, - Зеленський
вопросы знатокам - как это совместить???? что из этого главное???
С кем он договариваться собрался?С полоумным психом после инсульта или Паркинсона?С убийцами украинцев?
Но сказал, как обычно "по дебильному". Украинцы совсем не это хотят слышать от верховного главнокомандующего.
По середині Дніпра? мало звірсв в Бучі, Бородянці и 20 000 вбитих маріупольців, а решту вивезену в Сибір.
Де генерали СБУ с Київщини і Херсона, хто розмінував виїзду з Криму і не підірвав міст в Херсоні. Зеленскому не потрібні були ні Нептуни ні Вільхи ні Стугни -не було замовленя любителелю заглянуть в глаза Путіну. Якби не єкпорні замовленя -половина Київа було як Маріупіль
Але замість гетьмана наш "мудрий нарід" обрав гомосовєтікуса-єврея, який з усіма хоче "домовитись".
Коли вже накінець долею України будуть опікуватись Українці?
Это понимаю уже все на западе.
Но говорить про дипломатию, для шума можно.
Зеля... Укажи хоть один пример в истории войн, где войны заканчивались а территории возвращались исключительно дипломатией?
Есть только 2 выхода из войны - победа или поражение.... О каком говоришь ты?
Готуємось до Мінськ 3