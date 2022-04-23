Президент Владимир Зеленский поддерживает дипломатический путь окончания войны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями сотни тысяч, а может, даже миллионы жертв", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, любой лидер, хотел бы он лично или не хотел этого, "не имеет права субъективно отменять дипломатический путь".

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