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Новини Війна
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Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни

зеленський

Президент Володимир Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу зупинити війну та її закінчити. Є шлях дипломатичний, військовий. Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, бо знає: навіть якщо це складно, це може зупинити втрату тисяч, десятків тисяч, а з такими сусідами сотні тисяч, а може навіть мільйони жертв", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, будь-який лідер, хотів би він цього особисто чи не хотів, "не має права суб'єктивно скасовувати дипломатичний шлях".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23927) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+46
Не до него так и не дошло.
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23.04.2022 20:06
+43
Проста прєкратіть стрєлять.
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23.04.2022 20:07
+43
Ця війна не може бути завершена дипломатичним шляхом, тільки перемогою однієї з сторін ,дипломатія призведе до ще більшої війни в майбутньому.
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23.04.2022 20:08
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Не до него так и не дошло.
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23.04.2022 20:06 Відповісти
Ті люди які слухали і підтримували в 20-х такі ідеї своїх лідерів, в 30-х їли своїх дітей і гинули мільйонами. Перестаньте панове без перестанку думати про рейтинг і про вибори, - так просрете все.
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23.04.2022 20:51 Відповісти
Проста прєкратіть стрєлять.
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23.04.2022 20:07 Відповісти
Договориться посредине урод конченый
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23.04.2022 20:08 Відповісти
Проста прєкратіть стрєлять.
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23.04.2022 20:08 Відповісти
Ця війна не може бути завершена дипломатичним шляхом, тільки перемогою однієї з сторін ,дипломатія призведе до ще більшої війни в майбутньому.
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23.04.2022 20:08 Відповісти
То ЗЕ скоріше на західну публіку так грає.
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23.04.2022 20:29 Відповісти
будь яка здорова людина не буде контактувати з хворою... а є ще єлдак, араханожопія та западляк які сподіваються на перемовини...
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23.04.2022 20:10 Відповісти
Ага. А еще помню ты говорил что главное дороги и без разницы какая власть и на каком языке разговаривать. Вы уже так вывели дипломатическим путем жителей Мариуполя. Которые вместо Украины оказались в донецке на подвале. Заткнись уже со своим дипломатическим путем.
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23.04.2022 20:10 Відповісти
Це якійся піздець!
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23.04.2022 20:10 Відповісти
Так. Бо все таки вiн ЛОХ
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23.04.2022 22:37 Відповісти
Путіна взагалі не цікавить, що думає Зеленський.... ВЗАГАЛІ.....Путіна цікавить лише повна капітуляція України і знищення України як держави ... Тому зустріч Зе і Ху може відбутися лише в разі "передачі ключів від України" в руки Мордору.... А такого точно не буде....
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23.04.2022 20:12 Відповісти
вова, а ***** тебе все эти пушки, дроны, снаряды, которые ты клянчишь?
пойди сразу сдайся и всех делов..., а мы тут сами, без тебя, как ни будь, обойдемся.....
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23.04.2022 20:13 Відповісти
Окончание войны ето типо капитуляция? Потому что о победе и полном освобождении Украины я еще от тебя не слыхал. Войну можно закончить хоть сейчас. Вон в Мариуполе более 20 тыс. и тысячи жителей в Буче и Бородянке тоже закончили войну. Хочешь так же закончить войну во всей Украине? Хер тебе. Иди в Ростове заканчивай войну.
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23.04.2022 20:13 Відповісти
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23.04.2022 20:21 Відповісти
Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни
и
Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі та проведено "референдуми" - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів, - Зеленський

вопросы знатокам - как это совместить???? что из этого главное???
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23.04.2022 20:15 Відповісти
Хай валять за острів Тузла та за свій парєбрік - які ще можуть бути переовори?
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23.04.2022 20:15 Відповісти
Тузла - Украина!
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23.04.2022 20:21 Відповісти
ну так написано же ЗА Тузлу)
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23.04.2022 23:34 Відповісти
Да что ж такое-то!Страна кровью умывается, а он опять за рыбу гроши!
С кем он договариваться собрался?С полоумным психом после инсульта или Паркинсона?С убийцами украинцев?
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23.04.2022 20:17 Відповісти
Это НЕВОЗМОЖНО ,прекратить войну можно либо ПОБЕДОЙ либо ПОРАЖЕНИЕМ ..а сомнений в ПОБЕДЕ УКРАИНЫ нет никаких !
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23.04.2022 20:17 Відповісти
и тут зе подумал шо
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23.04.2022 20:17 Відповісти
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23.04.2022 20:19 Відповісти
нє, тут не задня, а прижок всторону с тройним тулупом і перевзуванням в польотє
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23.04.2022 20:36 Відповісти
Під дурня працює.
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23.04.2022 20:19 Відповісти
Він - президент демократичної держави, він повинен так говорити. Тому на це не треба так різко реагувати.
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23.04.2022 20:20 Відповісти
нифига, он должен говорить о победе военным путем.
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Якщо сто раз сказати халва то у роті солодко стає?Те саме сподіватися від рф? рашисти стануть на шлях дипломатії та виведуть війська з окупованих територій України?
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23.04.2022 20:21 Відповісти
Під дурня працює.
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23.04.2022 20:21 Відповісти
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23.04.2022 20:22 Відповісти
Сказал то, что хочет слышать от него мир. Сказал с полным пониманием с КЕМ мы воюем и за счёт КОГО мы воюем.
Но сказал, как обычно "по дебильному". Украинцы совсем не это хотят слышать от верховного главнокомандующего.
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23.04.2022 20:23 Відповісти
Під дурня працює.
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23.04.2022 20:23 Відповісти
Не варто так різко на ці слова реагувати, панове. Спокійно. Він, як Президент демократичної європейської держави повинен говорити про дипломатію.
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23.04.2022 20:23 Відповісти
всі європейські та американські політики вже одностайно прийшли до переконання, що ***** непереговороспособне, бо *******. Лише зєльона шмаркля заглядає тому в глаза і в жопу, наражаючи Україну на втрату міжнародної підтримки
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23.04.2022 20:41 Відповісти
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23.04.2022 21:13 Відповісти
Під дурня працює.
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23.04.2022 20:24 Відповісти
Ні. Він такий і є.
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23.04.2022 21:12 Відповісти
)(уйлу пожми руку і поцілуй...от так дипломатично
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23.04.2022 20:29 Відповісти
В святий вечір намагаюсь утриматись без матюків
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23.04.2022 20:31 Відповісти
упал с полкі, ударілся головой. Тут помню, тут нє помню
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23.04.2022 20:33 Відповісти
На шашличок поклич , .............
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23.04.2022 20:38 Відповісти
якщо ти хочеш зупинити війну ти ії зупиниш (с) значит зеля не хочет
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23.04.2022 20:56 Відповісти
як він говорив --надо дать свои предложения -полчить от "той" стороны предложения. Потом сойдемся по середине..........

По середині Дніпра? мало звірсв в Бучі, Бородянці и 20 000 вбитих маріупольців, а решту вивезену в Сибір.
Де генерали СБУ с Київщини і Херсона, хто розмінував виїзду з Криму і не підірвав міст в Херсоні. Зеленскому не потрібні були ні Нептуни ні Вільхи ні Стугни -не було замовленя любителелю заглянуть в глаза Путіну. Якби не єкпорні замовленя -половина Київа було як Маріупіль
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23.04.2022 20:57 Відповісти
Гетьман України сказав би - "Ми маємо перемогти у ції війні. Любою ціною. Дипломатичного шляху тут вже просто не існує. Бо в майбутньому будемо знову мати війну та ще більше жертв. Ворога потрібно знищувати вже зараз."

Але замість гетьмана наш "мудрий нарід" обрав гомосовєтікуса-єврея, який з усіма хоче "домовитись".

Коли вже накінець долею України будуть опікуватись Українці?
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23.04.2022 21:11 Відповісти
Це правда. Дипломатія тут безсила. А зрадити Україну народ не дасть. Тільки перемога над рашизмом дасть змогу нашим дітям жити в мирі...
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23.04.2022 21:15 Відповісти
он идиот!никакой дипломатии с ****** быть не может,только война до победы!
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23.04.2022 21:26 Відповісти
Это ,как ??? Типо ***** сам приезжает в Гаагу с повинной ,а Сбербанк параши , оплачивает все выставленные счета Украины , СУ отлавливает всех ублюдков и выдает их Украине Я ничего не пропустил ? Крым и Донбасс переходят Украине . Военную базу москали убирают из Севастополя , засаживают газон и разбивают вишневый сад . Если так я согласен Абрикосовый тоже подойдет
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23.04.2022 21:36 Відповісти
СК
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23.04.2022 21:37 Відповісти
Їбать, я пропустив пів інформаційного дня. Що вище що нижче у стрічці новин - перли Зеленського. Таке враження, що своїм звіздєжом він вирішив профукати свій шанс стати найвидатнішим Президентом України
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23.04.2022 22:16 Відповісти
Всегда, всё будет решено на поле битвы.
Это понимаю уже все на западе.
Но говорить про дипломатию, для шума можно.
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23.04.2022 22:17 Відповісти
завтра будет Блинкен , Елдак возле Блинкена не товарищ, поэтому срочно созвал преску и Зеленский озвучил выкаты Елдака. Завтра он, как ностоящий клоун, будет нести совершенно противоположное. А Елдак будет сердится, приезжает также МО, ну тут уже Елдака точно не пустят на рандеву и рашка не будет знать о чем терки
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23.04.2022 22:21 Відповісти
Всё. Зеля нас сдаёт. Он работает на кремль, я не вижу и не видел в нем проукраинского, он предатель, малорос и недоумок...
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23.04.2022 22:24 Відповісти
Слова наивного лоха и неуча....
Зеля... Укажи хоть один пример в истории войн, где войны заканчивались а территории возвращались исключительно дипломатией?
Есть только 2 выхода из войны - победа или поражение.... О каком говоришь ты?
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23.04.2022 22:43 Відповісти
Завтра велике свято... Але Зеленський хоче його спаскудити своєю словесною "швидкою Настею"...
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23.04.2022 22:44 Відповісти
Мінськ 2 нічого не навчив,
Готуємось до Мінськ 3
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23.04.2022 22:59 Відповісти
Будь яка людина знає, що домовитися з агресором можна тільки на його умовах.
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23.04.2022 23:19 Відповісти
Треба вже, на часі, формувати політичну силу громадянського спротиву здачі Укураїни. Бо це вже неможливо слухати після двох (ДВОХ, КАРЛ!!!) місяців кривавої війни розв'язаної хворим імперцем. З урахуванням пройобів в формуванні обороноздатності в останні 3 роки та напередодні війни, зухвалого ігнорування попереджень партнерів, влада повинна була, у першу чергу, чесно ВИЗНАТИ ПОМИЛКИ та визначити кроки для їх виправлення. Але цього не було зроблено і навіть нема натяків на це, а отже у суспільства нема гарантій від повторення цих помилок але вже в новому масштабі
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23.04.2022 23:23 Відповісти
Что-то слишком много высказываний ЗЕ на цензоре. Неужели нет других новостей?
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24.04.2022 08:42 Відповісти
 
 