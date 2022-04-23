Президент Володимир Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу зупинити війну та її закінчити. Є шлях дипломатичний, військовий. Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, бо знає: навіть якщо це складно, це може зупинити втрату тисяч, десятків тисяч, а з такими сусідами сотні тисяч, а може навіть мільйони жертв", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, будь-який лідер, хотів би він цього особисто чи не хотів, "не має права суб'єктивно скасовувати дипломатичний шлях".

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