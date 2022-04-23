Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни
Президент Володимир Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни.
Про це він заявив під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу зупинити війну та її закінчити. Є шлях дипломатичний, військовий. Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, бо знає: навіть якщо це складно, це може зупинити втрату тисяч, десятків тисяч, а з такими сусідами сотні тисяч, а може навіть мільйони жертв", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, будь-який лідер, хотів би він цього особисто чи не хотів, "не має права суб'єктивно скасовувати дипломатичний шлях".
Топ коментарі
+46 Alexey Chernyavsky
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+43 hellgi 5
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+43 Artem Victorovich
показати весь коментар23.04.2022 20:08
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пойди сразу сдайся и всех делов..., а мы тут сами, без тебя, как ни будь, обойдемся.....
и
Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі та проведено "референдуми" - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів, - Зеленський
вопросы знатокам - как это совместить???? что из этого главное???
С кем он договариваться собрался?С полоумным психом после инсульта или Паркинсона?С убийцами украинцев?
Но сказал, как обычно "по дебильному". Украинцы совсем не это хотят слышать от верховного главнокомандующего.
По середині Дніпра? мало звірсв в Бучі, Бородянці и 20 000 вбитих маріупольців, а решту вивезену в Сибір.
Де генерали СБУ с Київщини і Херсона, хто розмінував виїзду з Криму і не підірвав міст в Херсоні. Зеленскому не потрібні були ні Нептуни ні Вільхи ні Стугни -не було замовленя любителелю заглянуть в глаза Путіну. Якби не єкпорні замовленя -половина Київа було як Маріупіль
Але замість гетьмана наш "мудрий нарід" обрав гомосовєтікуса-єврея, який з усіма хоче "домовитись".
Коли вже накінець долею України будуть опікуватись Українці?
Это понимаю уже все на западе.
Но говорить про дипломатию, для шума можно.
Зеля... Укажи хоть один пример в истории войн, где войны заканчивались а территории возвращались исключительно дипломатией?
Есть только 2 выхода из войны - победа или поражение.... О каком говоришь ты?
Готуємось до Мінськ 3