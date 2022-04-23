Зеленский: Эту войну может остановить начавший ее
Президент Владимир Зеленский заявил, что с самого начала войны настаивал на встрече с Путиным.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
"Я настаивал изначально на переговорах с лидером РФ. Потому что считаю, что любые форматы по поводу встречи через посредников с Россией. Или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружеские страны, я считаю, не даст желаемого результата.
Я считаю, что эту войну может остановить начавший ее", - подчеркнул президент.
Топ комментарии
+36 CrossFirenko
показать весь комментарий23.04.2022 20:16
+31 Чайка Київ
показать весь комментарий23.04.2022 20:17
+27 Green sheet
показать весь комментарий23.04.2022 20:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не так давно ти розпинався, що війну не хотіла закінчити минула влада
https://twitter.com/GontaKawinski/status/1517806159209639936
он уже не может ее остановить...ибо ему нужна не остановка а капитуляция Украины...или руины...
Війну може зупинити лише перемога і капітуляція агресора, а не перемовини.
Після попередньої зустрічі в грудні 2019 року Україна втратила суб'єктність у питанні транзиту газу. Для чого потрібна нова ? Що ми ще втратимо ?
Бо такого делітантного, непослідовного у своїх висловлюваннях та діях президента у нас ще не було.
ти ж казав, шо ТИ 'астановіш вайну'!
https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Нашо ти, Зе, на ній наживаєшься?
Только он её остановить может