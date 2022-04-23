Зеленский: Эту войну может остановить начавший ее

Президент Владимир Зеленский заявил, что с самого начала войны настаивал на встрече с Путиным.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Я настаивал изначально на переговорах с лидером РФ. Потому что считаю, что любые форматы по поводу встречи через посредников с Россией. Или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружеские страны, я считаю, не даст желаемого результата.

Я считаю, что эту войну может остановить начавший ее", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддерживает дипломатический путь окончания войны