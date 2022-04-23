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Новости Война
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Зеленский: Эту войну может остановить начавший ее

зеленський,путін

Президент Владимир Зеленский заявил, что с самого начала войны настаивал на встрече с Путиным.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Я настаивал изначально на переговорах с лидером РФ. Потому что считаю, что любые форматы по поводу встречи через посредников с Россией. Или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружеские страны, я считаю, не даст желаемого результата.

Я считаю, что эту войну может остановить начавший ее", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддерживает дипломатический путь окончания войны

Зеленский Владимир (20456) путин владимир (31309)


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Топ комментарии
+36
Тануна.? А проста перестать стрєлять, сайдьомся пасрєдінє, і проста кто-та зарабативаєт на вайнє?
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23.04.2022 20:16
+31
Так Вова. "Просто перестать стрелаять", не працює.
Війну може зупинити лише перемога і капітуляція агресора, а не перемовини.
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23.04.2022 20:17
+27
Придурок. Тебе ***** сказал и не раз что он не хочет мира а хочет уничтожить всю Украину и даже тебя наркомана. О чем тут бл***8 еще можно рассусоливать и мечтать? Или мы уничтожим рашистов чтобы они убежали с Украины как из под Киева или они нас уничтожат вне зависимости сдадимся мы или нет. Если мы сдадимся так как ты предлогаешь, мы только облегчим им наше уничтожение.
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23.04.2022 20:19
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Порошенко?
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23.04.2022 20:13 Ответить
ПУТИН *****!!!
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23.04.2022 20:14 Ответить
******* ***** уже ничего не может ,а вот УКРАИНСКАЯ ПУЛЯ может остановить ******* ***** !
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23.04.2022 20:14 Ответить
ПутинХуйло
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23.04.2022 20:15 Ответить
Тануна.? А проста перестать стрєлять, сайдьомся пасрєдінє, і проста кто-та зарабативаєт на вайнє?
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23.04.2022 20:16 Ответить
Та ти шо ...
Не так давно ти розпинався, що війну не хотіла закінчити минула влада

https://twitter.com/GontaKawinski/status/1517806159209639936
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23.04.2022 20:16 Ответить
а ***** оно надо???
он уже не может ее остановить...ибо ему нужна не остановка а капитуляция Украины...или руины...
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23.04.2022 20:17 Ответить
Чтобы батареи были гарячими, их нужно подогреть.
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23.04.2022 20:17 Ответить
Так Вова. "Просто перестать стрелаять", не працює.
Війну може зупинити лише перемога і капітуляція агресора, а не перемовини.
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23.04.2022 20:17 Ответить
да ладно
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23.04.2022 20:17 Ответить
шо млять,опять обострение медвежьей болезни?
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23.04.2022 20:17 Ответить
что с сайтом,напишешь комент,а коментов не показывает?
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23.04.2022 20:18 Ответить
Придурок. Тебе ***** сказал и не раз что он не хочет мира а хочет уничтожить всю Украину и даже тебя наркомана. О чем тут бл***8 еще можно рассусоливать и мечтать? Или мы уничтожим рашистов чтобы они убежали с Украины как из под Киева или они нас уничтожат вне зависимости сдадимся мы или нет. Если мы сдадимся так как ты предлогаешь, мы только облегчим им наше уничтожение.
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23.04.2022 20:19 Ответить
+100500
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23.04.2022 21:37 Ответить
Чесно кажучи, я нічого не зрозумів, що малося на увазі.
Після попередньої зустрічі в грудні 2019 року Україна втратила суб'єктність у питанні транзиту газу. Для чого потрібна нова ? Що ми ще втратимо ?
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23.04.2022 20:20 Ответить
Яка дурість!
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23.04.2022 20:21 Ответить
Гребаный ты недоумок. С чего ты взял что встретившись с ****** он сразу захочет уйти и отпустить Украину? За***бал ты уже разгонять ненависть у украинцев к украинской власти
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23.04.2022 20:22 Ответить
Падажжі... А як же ось це "Попередня влада не хотіла закінчувати війну, бо вона їй вигідна", "Зазирнув у дупу... у очі ***** і побачив у них мир", "Обіцяю закінчити війну"... І далі сциш межі очі своєму лохторату, ******** квартальний? Після 3-х років кривлянь у бік Пороха і десятків тисяч загиблих через похерену твоєю шоблою оборону, ти дійшло до того, про що весь цей час казав Порох?
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23.04.2022 20:22 Ответить
Не дійшло. Шукає крайніх за свої прорахунки.
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23.04.2022 20:31 Ответить
Само собою. Це його стандартна схема. Просто я забув виокремити лапками слово "дійшло".
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23.04.2022 20:49 Ответить
А я думал ВСУ и Украина, нанеся поражение Мордве. Оказывается по мыслям нашего президента, все как захочет Путлер?
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23.04.2022 20:22 Ответить
Пуйло не дозволить собі програти. У разі програшу на полі бою, він точно застосує тактичну ядерну зброю.
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23.04.2022 20:57 Ответить
и шо? тогда и по москве прилетит. че ты несешь бред?
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23.04.2022 21:17 Ответить
Від кого прилетить по москві? Від нас? У нас немає чим... Окрім нас, ніхто туди не вистрелить, поки Путлер не вдарить по базах НАТО
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23.04.2022 23:02 Ответить
знову апять
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23.04.2022 20:25 Ответить
захвалили мальчіка. Він так нічого і не збагнув.
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23.04.2022 20:27 Ответить
уже ж їздили до ***** емісари європейські. ***** пішло в рознос. Зупинити цю війну зможе тільки український народ з допомогою партнерів, спаливши москву в попіл
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23.04.2022 20:29 Ответить
Гірше зрадника лише дурень....
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23.04.2022 20:32 Ответить
Цю війну зупинить ЗСУ. Якось без Вови...
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23.04.2022 20:33 Ответить
*** потрібно 3 роки та десятки тисяч загиблих, щоб зрозуміти.. що не ти не Порошенко не можуть припинити війну, якщо цього не захоче Кремль?
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23.04.2022 20:34 Ответить
А що тоді було на стадіоні?
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23.04.2022 20:34 Ответить
+ + +
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23.04.2022 21:39 Ответить
найобочка для лохторату і лохторат її проковтнув...
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24.04.2022 03:17 Ответить
Найкращий вихід це, мабуть, записочки передавати через Абрамовича? 8 років перемовин нічому не навчили цього "діяча". Воно робить вид, що не розуміє, скільки зла приніс Україні з 2019-2022 рік навмисно.Закриття каналів та показ арестовіча багато про, що каже. А якщо подивитися на групу перемовників, то стає зрозумілим, що тільки ворог України їх міг поставити.
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23.04.2022 20:41 Ответить
искать встречи с путиным всё равно что договариваться с дьяволом
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23.04.2022 20:45 Ответить
Або той, хто дасть пі#дюлєй тому, хто її розпочав.
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23.04.2022 20:49 Ответить
а якже той хто наживається на войне...
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23.04.2022 20:51 Ответить
не переймайтесь, готовте шашлики...
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23.04.2022 20:53 Ответить
большего придурка сложно себе представить...
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23.04.2022 20:54 Ответить
Та ти, що? А просто "пересть стрелять" не виходить? А, можливо, тобі вигідна війна, щоб збагатитись?
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23.04.2022 20:55 Ответить
Дорослий хлопчик захотів погратися в президента, 73% бобиків підтримали це бажаннячко, - от тільки ціною такої хотєлочки може стати існування України як держави.
Бо такого делітантного, непослідовного у своїх висловлюваннях та діях президента у нас ще не було.
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23.04.2022 21:02 Ответить
Нарешті
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23.04.2022 21:04 Ответить
Ну встретились... ***** скажет - Я вас уничтожу, Украины нет. Зеленский - это не правда, мы не такие. И дальше что? По домам? ***, ну объясните ему, что нет арены торга. Объясните ему, что такое переговоры, из чего состоят и условия, когда они возможны. Ну не купите вы машину за 10 долларов, так как на рынке продавец хочет продать за самый минимум 10000 долларов. Это и есть отсутствие арены торга. Просто нет такого предложения. Ну ёптель, это же просто.
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23.04.2022 21:10 Ответить
Або ми. Україна! Перемогою над рашизмом!
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23.04.2022 21:11 Ответить
https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Зе,
ти ж казав, шо ТИ 'астановіш вайну'!

https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Нашо ти, Зе, на ній наживаєшься?
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23.04.2022 21:22 Ответить
президента мы во время войны сменить не сможем а вот окружение зЕвыпердыша надо менять всеми доступными методами и это не менее важно чем положение на фронтах
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23.04.2022 21:38 Ответить
Ну как вы не поймёте, война выгодна Порошенко,поэтому она и идёт
Только он её остановить может
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23.04.2022 21:51 Ответить
 
 