УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10047 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 713 51

Зеленський: Цю війну може зупинити той, хто її розпочав

зеленський,путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що із самого початку війни наполягав на зустрічі з Путіним.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Я наполягав з самого початку на перемовинах з лідером РФ. Тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією. Або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни, я вважаю, не дасть бажаного результату. 

Я вважаю, що цю війну може зупинити той, хто її розпочав", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) путін володимир (23860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Тануна.? А проста перестать стрєлять, сайдьомся пасрєдінє, і проста кто-та зарабативаєт на вайнє?
показати весь коментар
23.04.2022 20:16
+31
Так Вова. "Просто перестать стрелаять", не працює.
Війну може зупинити лише перемога і капітуляція агресора, а не перемовини.
показати весь коментар
23.04.2022 20:17
+27
Придурок. Тебе ***** сказал и не раз что он не хочет мира а хочет уничтожить всю Украину и даже тебя наркомана. О чем тут бл***8 еще можно рассусоливать и мечтать? Или мы уничтожим рашистов чтобы они убежали с Украины как из под Киева или они нас уничтожат вне зависимости сдадимся мы или нет. Если мы сдадимся так как ты предлогаешь, мы только облегчим им наше уничтожение.
показати весь коментар
23.04.2022 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порошенко?
показати весь коментар
23.04.2022 20:13 Відповісти
ПУТИН *****!!!
показати весь коментар
23.04.2022 20:14 Відповісти
******* ***** уже ничего не может ,а вот УКРАИНСКАЯ ПУЛЯ может остановить ******* ***** !
показати весь коментар
23.04.2022 20:14 Відповісти
ПутинХуйло
показати весь коментар
23.04.2022 20:15 Відповісти
Тануна.? А проста перестать стрєлять, сайдьомся пасрєдінє, і проста кто-та зарабативаєт на вайнє?
показати весь коментар
23.04.2022 20:16 Відповісти
Та ти шо ...
Не так давно ти розпинався, що війну не хотіла закінчити минула влада

https://twitter.com/GontaKawinski/status/1517806159209639936
показати весь коментар
23.04.2022 20:16 Відповісти
а ***** оно надо???
он уже не может ее остановить...ибо ему нужна не остановка а капитуляция Украины...или руины...
показати весь коментар
23.04.2022 20:17 Відповісти
Чтобы батареи были гарячими, их нужно подогреть.
показати весь коментар
23.04.2022 20:17 Відповісти
Так Вова. "Просто перестать стрелаять", не працює.
Війну може зупинити лише перемога і капітуляція агресора, а не перемовини.
показати весь коментар
23.04.2022 20:17 Відповісти
да ладно
показати весь коментар
23.04.2022 20:17 Відповісти
шо млять,опять обострение медвежьей болезни?
показати весь коментар
23.04.2022 20:17 Відповісти
что с сайтом,напишешь комент,а коментов не показывает?
показати весь коментар
23.04.2022 20:18 Відповісти
Придурок. Тебе ***** сказал и не раз что он не хочет мира а хочет уничтожить всю Украину и даже тебя наркомана. О чем тут бл***8 еще можно рассусоливать и мечтать? Или мы уничтожим рашистов чтобы они убежали с Украины как из под Киева или они нас уничтожат вне зависимости сдадимся мы или нет. Если мы сдадимся так как ты предлогаешь, мы только облегчим им наше уничтожение.
показати весь коментар
23.04.2022 20:19 Відповісти
+100500
показати весь коментар
23.04.2022 21:37 Відповісти
Чесно кажучи, я нічого не зрозумів, що малося на увазі.
Після попередньої зустрічі в грудні 2019 року Україна втратила суб'єктність у питанні транзиту газу. Для чого потрібна нова ? Що ми ще втратимо ?
показати весь коментар
23.04.2022 20:20 Відповісти
Яка дурість!
показати весь коментар
23.04.2022 20:21 Відповісти
Гребаный ты недоумок. С чего ты взял что встретившись с ****** он сразу захочет уйти и отпустить Украину? За***бал ты уже разгонять ненависть у украинцев к украинской власти
показати весь коментар
23.04.2022 20:22 Відповісти
Падажжі... А як же ось це "Попередня влада не хотіла закінчувати війну, бо вона їй вигідна", "Зазирнув у дупу... у очі ***** і побачив у них мир", "Обіцяю закінчити війну"... І далі сциш межі очі своєму лохторату, ******** квартальний? Після 3-х років кривлянь у бік Пороха і десятків тисяч загиблих через похерену твоєю шоблою оборону, ти дійшло до того, про що весь цей час казав Порох?
показати весь коментар
23.04.2022 20:22 Відповісти
Не дійшло. Шукає крайніх за свої прорахунки.
показати весь коментар
23.04.2022 20:31 Відповісти
Само собою. Це його стандартна схема. Просто я забув виокремити лапками слово "дійшло".
показати весь коментар
23.04.2022 20:49 Відповісти
А я думал ВСУ и Украина, нанеся поражение Мордве. Оказывается по мыслям нашего президента, все как захочет Путлер?
показати весь коментар
23.04.2022 20:22 Відповісти
Пуйло не дозволить собі програти. У разі програшу на полі бою, він точно застосує тактичну ядерну зброю.
показати весь коментар
23.04.2022 20:57 Відповісти
и шо? тогда и по москве прилетит. че ты несешь бред?
показати весь коментар
23.04.2022 21:17 Відповісти
Від кого прилетить по москві? Від нас? У нас немає чим... Окрім нас, ніхто туди не вистрелить, поки Путлер не вдарить по базах НАТО
показати весь коментар
23.04.2022 23:02 Відповісти
знову апять
показати весь коментар
23.04.2022 20:25 Відповісти
захвалили мальчіка. Він так нічого і не збагнув.
показати весь коментар
23.04.2022 20:27 Відповісти
уже ж їздили до ***** емісари європейські. ***** пішло в рознос. Зупинити цю війну зможе тільки український народ з допомогою партнерів, спаливши москву в попіл
показати весь коментар
23.04.2022 20:29 Відповісти
Гірше зрадника лише дурень....
показати весь коментар
23.04.2022 20:32 Відповісти
Цю війну зупинить ЗСУ. Якось без Вови...
показати весь коментар
23.04.2022 20:33 Відповісти
*** потрібно 3 роки та десятки тисяч загиблих, щоб зрозуміти.. що не ти не Порошенко не можуть припинити війну, якщо цього не захоче Кремль?
показати весь коментар
23.04.2022 20:34 Відповісти
А що тоді було на стадіоні?
показати весь коментар
23.04.2022 20:34 Відповісти
+ + +
показати весь коментар
23.04.2022 21:39 Відповісти
найобочка для лохторату і лохторат її проковтнув...
показати весь коментар
24.04.2022 03:17 Відповісти
Найкращий вихід це, мабуть, записочки передавати через Абрамовича? 8 років перемовин нічому не навчили цього "діяча". Воно робить вид, що не розуміє, скільки зла приніс Україні з 2019-2022 рік навмисно.Закриття каналів та показ арестовіча багато про, що каже. А якщо подивитися на групу перемовників, то стає зрозумілим, що тільки ворог України їх міг поставити.
показати весь коментар
23.04.2022 20:41 Відповісти
искать встречи с путиным всё равно что договариваться с дьяволом
показати весь коментар
23.04.2022 20:45 Відповісти
Або той, хто дасть пі#дюлєй тому, хто її розпочав.
показати весь коментар
23.04.2022 20:49 Відповісти
а якже той хто наживається на войне...
показати весь коментар
23.04.2022 20:51 Відповісти
не переймайтесь, готовте шашлики...
показати весь коментар
23.04.2022 20:53 Відповісти
большего придурка сложно себе представить...
показати весь коментар
23.04.2022 20:54 Відповісти
Та ти, що? А просто "пересть стрелять" не виходить? А, можливо, тобі вигідна війна, щоб збагатитись?
показати весь коментар
23.04.2022 20:55 Відповісти
Дорослий хлопчик захотів погратися в президента, 73% бобиків підтримали це бажаннячко, - от тільки ціною такої хотєлочки може стати існування України як держави.
Бо такого делітантного, непослідовного у своїх висловлюваннях та діях президента у нас ще не було.
показати весь коментар
23.04.2022 21:02 Відповісти
Нарешті
показати весь коментар
23.04.2022 21:04 Відповісти
Ну встретились... ***** скажет - Я вас уничтожу, Украины нет. Зеленский - это не правда, мы не такие. И дальше что? По домам? ***, ну объясните ему, что нет арены торга. Объясните ему, что такое переговоры, из чего состоят и условия, когда они возможны. Ну не купите вы машину за 10 долларов, так как на рынке продавец хочет продать за самый минимум 10000 долларов. Это и есть отсутствие арены торга. Просто нет такого предложения. Ну ёптель, это же просто.
показати весь коментар
23.04.2022 21:10 Відповісти
Або ми. Україна! Перемогою над рашизмом!
показати весь коментар
23.04.2022 21:11 Відповісти
https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Зе,
ти ж казав, шо ТИ 'астановіш вайну'!

https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Нашо ти, Зе, на ній наживаєшься?
показати весь коментар
23.04.2022 21:22 Відповісти
президента мы во время войны сменить не сможем а вот окружение зЕвыпердыша надо менять всеми доступными методами и это не менее важно чем положение на фронтах
показати весь коментар
23.04.2022 21:38 Відповісти
Ну как вы не поймёте, война выгодна Порошенко,поэтому она и идёт
Только он её остановить может
показати весь коментар
23.04.2022 21:51 Відповісти
 
 