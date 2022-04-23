Зеленський: Цю війну може зупинити той, хто її розпочав
Президент Володимир Зеленський заявив, що із самого початку війни наполягав на зустрічі з Путіним.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
"Я наполягав з самого початку на перемовинах з лідером РФ. Тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією. Або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни, я вважаю, не дасть бажаного результату.
Я вважаю, що цю війну може зупинити той, хто її розпочав", - наголосив президент.
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Не так давно ти розпинався, що війну не хотіла закінчити минула влада
https://twitter.com/GontaKawinski/status/1517806159209639936
он уже не может ее остановить...ибо ему нужна не остановка а капитуляция Украины...или руины...
Війну може зупинити лише перемога і капітуляція агресора, а не перемовини.
Після попередньої зустрічі в грудні 2019 року Україна втратила суб'єктність у питанні транзиту газу. Для чого потрібна нова ? Що ми ще втратимо ?
Бо такого делітантного, непослідовного у своїх висловлюваннях та діях президента у нас ще не було.
ти ж казав, шо ТИ 'астановіш вайну'!
https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Нашо ти, Зе, на ній наживаєшься?
Только он её остановить может