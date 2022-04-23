Зеленський: Цю війну може зупинити той, хто її розпочав

Президент Володимир Зеленський заявив, що із самого початку війни наполягав на зустрічі з Путіним.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Я наполягав з самого початку на перемовинах з лідером РФ. Тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією. Або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни, я вважаю, не дасть бажаного результату.

Я вважаю, що цю війну може зупинити той, хто її розпочав", - наголосив президент.

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