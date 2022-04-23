Сейчас возможности освобождения Мариуполя военным путем нет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет возможности военным путем освободить Мариуполь.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, он разговаривает с защитниками Мариуполя. Также с ними общаются и Залужный, и Наев.
"На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна. И украинские военные, которые там есть, это понимают. Это реальность", – подчеркнул Зеленский.
Топ комментарии
+40 время
показать весь комментарий23.04.2022 20:49
+29 Нина Лабунская
показать весь комментарий23.04.2022 20:47
+24 mykola1a3 Vasylev
показать весь комментарий23.04.2022 20:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Данілов свідок...
Зовнішнє кільце ворога може будемо починати рубати?
Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...
ПОНЕДІЛОК, 1 ЛЮТОГО 2021
Не люблю брехунів!
Результат відомий.
Залужний просив же популярних блогерів не коментувати хід бойових дій!
Тебе тіпа не стосується?
Ви нє банбітє прєзідєнскій дварєц, а ми нє дєблокіруєм Марік.
Зело не хоче визволяти Маріуполь...
- Ось вам важке озброєння.
- Нам треба ще більше важкого озброєння.
- Ось, тримайте.
- Цього замало.
- Ось ще.
- Цього недостатньо, давайте ще. (*****. Коґда уже етіх "азовцев" раз'****?)
А сегодня - нет.
Такое впечатление, что Зеленскому эти фразы готовят разные люди, а Зеля их просто повторяет, даже не вникая в суть.
Как в квартале 95, кто-то пишет, а Зеля с микрофоном озвучивает.
Ничего у него в голове так и не поменялось.