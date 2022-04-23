Сейчас возможности освобождения Мариуполя военным путем нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет возможности военным путем освободить Мариуполь.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, он разговаривает с защитниками Мариуполя. Также с ними общаются и Залужный, и Наев.

"На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна. И украинские военные, которые там есть, это понимают. Это реальность", – подчеркнул Зеленский.

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