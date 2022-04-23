РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8112 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 566 51

Сейчас возможности освобождения Мариуполя военным путем нет, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет возможности военным путем освободить Мариуполь.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, он разговаривает с защитниками Мариуполя. Также с ними общаются и Залужный, и Наев.

"На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна. И украинские военные, которые там есть, это понимают. Это реальность", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе и проведены "референдумы" - Украина выйдет из любых переговорных процессов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Мариуполь (5717)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+40
Чому допустив блокаду Маріуполя, коли без бою здав Херсон, Мелітополь, Бердянськ? Кров жителів та захисників Маріуполя на твоїх руках. Краще йшов би у відставку. Тільки дурень не бачить, скільки ти зробив зла Україні навмисно.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:49
+29
А як пі#дєл, як пі#дєл...
Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...

ПОНЕДІЛОК, 1 ЛЮТОГО 2021
Не люблю брехунів!
показать весь комментарий
23.04.2022 20:47
+24
Що ще можна очікувати від ЗеАсфальту.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шоп нє банбілі прєзідєнскій дварєц
показать весь комментарий
23.04.2022 20:49 Ответить
Так Зеля ж в одних трусіках стріляв із стінгера по літакам, коли вони вже були над Банковою.
Данілов свідок...
показать весь комментарий
23.04.2022 21:19 Ответить
вчора говорив що є.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:44 Ответить
Свічблейди, ріпери, піони, квітники...
Зовнішнє кільце ворога може будемо починати рубати?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:52 Ответить
ну так иди в ВСУ в артиллеристы и рубай
показать весь комментарий
23.04.2022 22:30 Ответить
ты думаешь он помнит?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:53 Ответить
тут він сказав "зараз немає"
показать весь комментарий
23.04.2022 21:05 Ответить
Що ще можна очікувати від ЗеАсфальту.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:46 Ответить
Тобто у Генштаба немає плана деокупації? Олег Жданов говорив що Маріуполь деблокувати можливо. Питання у бажанні звільнити наших людей.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:47 Ответить
с чехии оно виднее...
показать весь комментарий
23.04.2022 21:11 Ответить
Сегодня он заявил деблокируем 101% ! БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ ВСЕ ПОМЕНЯЛОСЬ !
показать весь комментарий
23.04.2022 20:47 Ответить
А як пі#дєл, як пі#дєл...
Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...

ПОНЕДІЛОК, 1 ЛЮТОГО 2021
Не люблю брехунів!
показать весь комментарий
23.04.2022 20:47 Ответить
Он ждал пятую повестку.Просто не успели до квартиры донести.Военком виноват,что Зелупу Крым не пустили защищать.
показать весь комментарий
23.04.2022 22:12 Ответить
День назад он молол противоположное.Не подпускайте к нему Ермака.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:47 Ответить
дагавор дароже дєнєх
показать весь комментарий
23.04.2022 20:47 Ответить
зе-лох, а только что заявлял что готовит освобождение военным путем
показать весь комментарий
23.04.2022 20:48 Ответить
Чому допустив блокаду Маріуполя, коли без бою здав Херсон, Мелітополь, Бердянськ? Кров жителів та захисників Маріуполя на твоїх руках. Краще йшов би у відставку. Тільки дурень не бачить, скільки ти зробив зла Україні навмисно.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:49 Ответить
Люди 3-4 дні в Енергодарі блокували колону орків. Весь телеграм був в цій новині. Але до них не підїхало підкріплення. Ні тероборона, ніхто.
Результат відомий.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:58 Ответить
Потому что было решено сдать юг. Думаете всё случайно-разминирование, затопление Сагайдачного, неперегнанная Мрія?
показать весь комментарий
23.04.2022 22:10 Ответить
На ЕСПРЕССО только что закончилось интервью женщины, которая выбралась с Мариуполя. Утверждает, что погибших до 200 тыс. чел. Не может понять, как город с 500 тыс. населением оставили на убой.
показать весь комментарий
23.04.2022 22:34 Ответить
в 200тыс чтото не верится
показать весь комментарий
24.04.2022 03:30 Ответить
чогось мені згадався Ярослав Журавель. ситуація та сама нажаль
показать весь комментарий
23.04.2022 20:51 Ответить
але в рази маштабніше...
показать весь комментарий
23.04.2022 21:09 Ответить
Зеля!
Залужний просив же популярних блогерів не коментувати хід бойових дій!
Тебе тіпа не стосується?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:54 Ответить
Где то такое происходит в голове этого недоразумения https://www.youtube.com/watch?v=NVwAOiKbOqI&ab
показать весь комментарий
23.04.2022 20:57 Ответить
Дагавор простой і очєвідний: Марік в обмєн на лічную бєзопасность Зє!
Ви нє банбітє прєзідєнскій дварєц, а ми нє дєблокіруєм Марік.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:00 Ответить
Розмінував перешийок і відвів артилерію від криму прямо перед війною, внаслідок чого кацапи за декілька днів взяли Херсон і дійшли до Маріуполя. Це були чиї домовленості???
показать весь комментарий
23.04.2022 21:00 Ответить
Брехлыва ты скатина! Только вчера говорил, что усё могём! Что будем и вот это на восемь лет растягивать? Ну , а чего имперцы там уже обосновались, а мы это всё прожуём да проглотим! Так чтоли?
показать весь комментарий
23.04.2022 21:05 Ответить
Дааа, країною керувати - то не куєм на роялє грати...тепер маємо біду!
показать весь комментарий
23.04.2022 21:08 Ответить
Але ти ж ган-н казав ще пару днів назад що треба артилерія і танки щоб розблокувати Маріуполь. Дали артилерію, танки, дрони, розвідку. Що ще треба? Дозвіл путіна?
показать весь комментарий
23.04.2022 21:19 Ответить
Заваліть свої ротяки, критики. Досить. Без вас точно грамотєї
показать весь комментарий
23.04.2022 21:33 Ответить
Нехай помирає Маріуполь, він повинен ще місяц назад здатися, але цому заважає Азов. так?

Зело не хоче визволяти Маріуполь...
показать весь комментарий
23.04.2022 22:17 Ответить
а вы все пытаетесь найти среди ВСУ и простого народу тех кто бы убил сейчас Зеленского, аппарат президента, Верховную Раду (не всю), а потом поставите своего лидера? Ваши подстрекательства это на прямую говорят. Ваша цель в данный момент в убийстве главы государства и вертикали власти с последующей заменой, это задача ваших нанимателей. Любой аноним в сети раскрывается, есть способы, вы своими цельно направленными действиями совершаете большую ошибку, в первую очередь в вашей же судьбе.
показать весь комментарий
23.04.2022 22:42 Ответить
- Ми не можемо деблокувати Маріуполь без важкого озброєння.
- Ось вам важке озброєння.
- Нам треба ще більше важкого озброєння.
- Ось, тримайте.
- Цього замало.
- Ось ще.
- Цього недостатньо, давайте ще. (*****. Коґда уже етіх "азовцев" раз'****?)
показать весь комментарий
23.04.2022 21:40 Ответить
Таке враження, що цього "роз'*****" такої дійсно чекають. І дуже нервують, що москалі не справляються вчасно. А як ще пояснити повний "провал" на півдні і блокаду Маріуполя. Ну як? Шляхи були розміновані, збройний спротив ЗСУ відсутній, тероборона без зброї, дороги гарні. Хочу щоб хто небудь спростував і довів що все не так.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:52 Ответить
Блин, ну только вчера Зеленский говорил, что планируется освобождение Мариуполя военным путем.
А сегодня - нет.
Такое впечатление, что Зеленскому эти фразы готовят разные люди, а Зеля их просто повторяет, даже не вникая в суть.
Как в квартале 95, кто-то пишет, а Зеля с микрофоном озвучивает.
Ничего у него в голове так и не поменялось.
показать весь комментарий
23.04.2022 22:00 Ответить
Думаю возможность деблокирования Мариуполя есть. Вопрос: какой ценой? Если положим 5000 (+ 10 000 раненные) и несколько сотен ед.техники, то народ будет удовлетворен? А каким дальнейшим последствиям на фронтах приведут такие наши потери?
показать весь комментарий
23.04.2022 22:05 Ответить
Всё зависит кто-то из советников советует. Не ну если Игорьвалерич, то железно...
показать весь комментарий
23.04.2022 22:13 Ответить
диванный эксперт, значит так, идешь сейчас в ВСУ и узнаешь от чего действительно зависит
показать весь комментарий
23.04.2022 22:28 Ответить
одлоло
показать весь комментарий
23.04.2022 22:18 Ответить
Ждём установки HIMARS от США с ракетами ATACMS - дальность покрытия до 300 км и в каждой ракете по 13 самоприцеливающихся боевых элемента. Тогда можно не только Мариуполь дерашизировать
показать весь комментарий
23.04.2022 22:30 Ответить
В отставку!
показать весь комментарий
23.04.2022 22:36 Ответить
 
 