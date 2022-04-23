УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 566 51

Зараз можливості звільнення Маріуполя військовим шляхом немає, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що немає можливості військовим шляхом звільнити Маріуполь.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, він спілкується із захисниками Маріуполя. Також з ними спілкуються і Залужний, і Наєв. 

"На воєнну деблокаду Маріуполя Україна зараз не здатна. І українські воєнні, які там є, це розуміють. Це реальність", –  підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі та проведено "референдуми" - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Маріуполь (3235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Чому допустив блокаду Маріуполя, коли без бою здав Херсон, Мелітополь, Бердянськ? Кров жителів та захисників Маріуполя на твоїх руках. Краще йшов би у відставку. Тільки дурень не бачить, скільки ти зробив зла Україні навмисно.
показати весь коментар
23.04.2022 20:49
+29
А як пі#дєл, як пі#дєл...
Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...

ПОНЕДІЛОК, 1 ЛЮТОГО 2021
Не люблю брехунів!
показати весь коментар
23.04.2022 20:47
+24
Що ще можна очікувати від ЗеАсфальту.
показати весь коментар
23.04.2022 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шоп нє банбілі прєзідєнскій дварєц
показати весь коментар
23.04.2022 20:49 Відповісти
Так Зеля ж в одних трусіках стріляв із стінгера по літакам, коли вони вже були над Банковою.
Данілов свідок...
показати весь коментар
23.04.2022 21:19 Відповісти
вчора говорив що є.
показати весь коментар
23.04.2022 20:44 Відповісти
Свічблейди, ріпери, піони, квітники...
Зовнішнє кільце ворога може будемо починати рубати?
показати весь коментар
23.04.2022 20:52 Відповісти
ну так иди в ВСУ в артиллеристы и рубай
показати весь коментар
23.04.2022 22:30 Відповісти
ты думаешь он помнит?
показати весь коментар
23.04.2022 20:53 Відповісти
тут він сказав "зараз немає"
показати весь коментар
23.04.2022 21:05 Відповісти
Що ще можна очікувати від ЗеАсфальту.
показати весь коментар
23.04.2022 20:46 Відповісти
Тобто у Генштаба немає плана деокупації? Олег Жданов говорив що Маріуполь деблокувати можливо. Питання у бажанні звільнити наших людей.
показати весь коментар
23.04.2022 20:47 Відповісти
с чехии оно виднее...
показати весь коментар
23.04.2022 21:11 Відповісти
Сегодня он заявил деблокируем 101% ! БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ ВСЕ ПОМЕНЯЛОСЬ !
показати весь коментар
23.04.2022 20:47 Відповісти
А як пі#дєл, як пі#дєл...
Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...

ПОНЕДІЛОК, 1 ЛЮТОГО 2021
Не люблю брехунів!
показати весь коментар
23.04.2022 20:47 Відповісти
Он ждал пятую повестку.Просто не успели до квартиры донести.Военком виноват,что Зелупу Крым не пустили защищать.
показати весь коментар
23.04.2022 22:12 Відповісти
День назад он молол противоположное.Не подпускайте к нему Ермака.
показати весь коментар
23.04.2022 20:47 Відповісти
дагавор дароже дєнєх
показати весь коментар
23.04.2022 20:47 Відповісти
зе-лох, а только что заявлял что готовит освобождение военным путем
показати весь коментар
23.04.2022 20:48 Відповісти
Чому допустив блокаду Маріуполя, коли без бою здав Херсон, Мелітополь, Бердянськ? Кров жителів та захисників Маріуполя на твоїх руках. Краще йшов би у відставку. Тільки дурень не бачить, скільки ти зробив зла Україні навмисно.
показати весь коментар
23.04.2022 20:49 Відповісти
Люди 3-4 дні в Енергодарі блокували колону орків. Весь телеграм був в цій новині. Але до них не підїхало підкріплення. Ні тероборона, ніхто.
Результат відомий.
показати весь коментар
23.04.2022 20:58 Відповісти
Потому что было решено сдать юг. Думаете всё случайно-разминирование, затопление Сагайдачного, неперегнанная Мрія?
показати весь коментар
23.04.2022 22:10 Відповісти
На ЕСПРЕССО только что закончилось интервью женщины, которая выбралась с Мариуполя. Утверждает, что погибших до 200 тыс. чел. Не может понять, как город с 500 тыс. населением оставили на убой.
показати весь коментар
23.04.2022 22:34 Відповісти
в 200тыс чтото не верится
показати весь коментар
24.04.2022 03:30 Відповісти
чогось мені згадався Ярослав Журавель. ситуація та сама нажаль
показати весь коментар
23.04.2022 20:51 Відповісти
але в рази маштабніше...
показати весь коментар
23.04.2022 21:09 Відповісти
Зеля!
Залужний просив же популярних блогерів не коментувати хід бойових дій!
Тебе тіпа не стосується?
показати весь коментар
23.04.2022 20:54 Відповісти
Где то такое происходит в голове этого недоразумения https://www.youtube.com/watch?v=NVwAOiKbOqI&ab
показати весь коментар
23.04.2022 20:57 Відповісти
Дагавор простой і очєвідний: Марік в обмєн на лічную бєзопасность Зє!
Ви нє банбітє прєзідєнскій дварєц, а ми нє дєблокіруєм Марік.
показати весь коментар
23.04.2022 21:00 Відповісти
Розмінував перешийок і відвів артилерію від криму прямо перед війною, внаслідок чого кацапи за декілька днів взяли Херсон і дійшли до Маріуполя. Це були чиї домовленості???
показати весь коментар
23.04.2022 21:00 Відповісти
Брехлыва ты скатина! Только вчера говорил, что усё могём! Что будем и вот это на восемь лет растягивать? Ну , а чего имперцы там уже обосновались, а мы это всё прожуём да проглотим! Так чтоли?
показати весь коментар
23.04.2022 21:05 Відповісти
Дааа, країною керувати - то не куєм на роялє грати...тепер маємо біду!
показати весь коментар
23.04.2022 21:08 Відповісти
Але ти ж ган-н казав ще пару днів назад що треба артилерія і танки щоб розблокувати Маріуполь. Дали артилерію, танки, дрони, розвідку. Що ще треба? Дозвіл путіна?
показати весь коментар
23.04.2022 21:19 Відповісти
Заваліть свої ротяки, критики. Досить. Без вас точно грамотєї
показати весь коментар
23.04.2022 21:33 Відповісти
Нехай помирає Маріуполь, він повинен ще місяц назад здатися, але цому заважає Азов. так?

Зело не хоче визволяти Маріуполь...
показати весь коментар
23.04.2022 22:17 Відповісти
а вы все пытаетесь найти среди ВСУ и простого народу тех кто бы убил сейчас Зеленского, аппарат президента, Верховную Раду (не всю), а потом поставите своего лидера? Ваши подстрекательства это на прямую говорят. Ваша цель в данный момент в убийстве главы государства и вертикали власти с последующей заменой, это задача ваших нанимателей. Любой аноним в сети раскрывается, есть способы, вы своими цельно направленными действиями совершаете большую ошибку, в первую очередь в вашей же судьбе.
показати весь коментар
23.04.2022 22:42 Відповісти
- Ми не можемо деблокувати Маріуполь без важкого озброєння.
- Ось вам важке озброєння.
- Нам треба ще більше важкого озброєння.
- Ось, тримайте.
- Цього замало.
- Ось ще.
- Цього недостатньо, давайте ще. (*****. Коґда уже етіх "азовцев" раз'****?)
показати весь коментар
23.04.2022 21:40 Відповісти
Таке враження, що цього "роз'*****" такої дійсно чекають. І дуже нервують, що москалі не справляються вчасно. А як ще пояснити повний "провал" на півдні і блокаду Маріуполя. Ну як? Шляхи були розміновані, збройний спротив ЗСУ відсутній, тероборона без зброї, дороги гарні. Хочу щоб хто небудь спростував і довів що все не так.
показати весь коментар
23.04.2022 21:52 Відповісти
Блин, ну только вчера Зеленский говорил, что планируется освобождение Мариуполя военным путем.
А сегодня - нет.
Такое впечатление, что Зеленскому эти фразы готовят разные люди, а Зеля их просто повторяет, даже не вникая в суть.
Как в квартале 95, кто-то пишет, а Зеля с микрофоном озвучивает.
Ничего у него в голове так и не поменялось.
показати весь коментар
23.04.2022 22:00 Відповісти
Думаю возможность деблокирования Мариуполя есть. Вопрос: какой ценой? Если положим 5000 (+ 10 000 раненные) и несколько сотен ед.техники, то народ будет удовлетворен? А каким дальнейшим последствиям на фронтах приведут такие наши потери?
показати весь коментар
23.04.2022 22:05 Відповісти
Всё зависит кто-то из советников советует. Не ну если Игорьвалерич, то железно...
показати весь коментар
23.04.2022 22:13 Відповісти
диванный эксперт, значит так, идешь сейчас в ВСУ и узнаешь от чего действительно зависит
показати весь коментар
23.04.2022 22:28 Відповісти
одлоло
показати весь коментар
23.04.2022 22:18 Відповісти
Ждём установки HIMARS от США с ракетами ATACMS - дальность покрытия до 300 км и в каждой ракете по 13 самоприцеливающихся боевых элемента. Тогда можно не только Мариуполь дерашизировать
показати весь коментар
23.04.2022 22:30 Відповісти
В отставку!
показати весь коментар
23.04.2022 22:36 Відповісти
 
 