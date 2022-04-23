Зараз можливості звільнення Маріуполя військовим шляхом немає, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що немає можливості військовим шляхом звільнити Маріуполь.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, він спілкується із захисниками Маріуполя. Також з ними спілкуються і Залужний, і Наєв.
"На воєнну деблокаду Маріуполя Україна зараз не здатна. І українські воєнні, які там є, це розуміють. Це реальність", – підкреслив Зеленський.
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+40 время
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Данілов свідок...
Зовнішнє кільце ворога може будемо починати рубати?
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ПОНЕДІЛОК, 1 ЛЮТОГО 2021
Не люблю брехунів!
Результат відомий.
Залужний просив же популярних блогерів не коментувати хід бойових дій!
Тебе тіпа не стосується?
Ви нє банбітє прєзідєнскій дварєц, а ми нє дєблокіруєм Марік.
Зело не хоче визволяти Маріуполь...
- Ось вам важке озброєння.
- Нам треба ще більше важкого озброєння.
- Ось, тримайте.
- Цього замало.
- Ось ще.
- Цього недостатньо, давайте ще. (*****. Коґда уже етіх "азовцев" раз'****?)
А сегодня - нет.
Такое впечатление, что Зеленскому эти фразы готовят разные люди, а Зеля их просто повторяет, даже не вникая в суть.
Как в квартале 95, кто-то пишет, а Зеля с микрофоном озвучивает.
Ничего у него в голове так и не поменялось.