Зараз можливості звільнення Маріуполя військовим шляхом немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що немає можливості військовим шляхом звільнити Маріуполь.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, він спілкується із захисниками Маріуполя. Також з ними спілкуються і Залужний, і Наєв.

"На воєнну деблокаду Маріуполя Україна зараз не здатна. І українські воєнні, які там є, це розуміють. Це реальність", – підкреслив Зеленський.

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