Мы ожидаем Папу Римского Франциска, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визита Папы Римского Франциска.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень хотел, чтобы он приехал с самого начала, чтобы он поддержал наших людей на востоке государства, я хотел, чтобы попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь. Именно с такой просьбой мы обращались к нему. Есть те или иные сигналы. Рано говорить, но мы ждем его, потому что у него есть именно та миссия от Бога, ему доверяет большое количество людей", - пояснил президент.

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