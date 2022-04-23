Мы ожидаем Папу Римского Франциска, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визита Папы Римского Франциска.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Я очень хотел, чтобы он приехал с самого начала, чтобы он поддержал наших людей на востоке государства, я хотел, чтобы попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь. Именно с такой просьбой мы обращались к нему. Есть те или иные сигналы. Рано говорить, но мы ждем его, потому что у него есть именно та миссия от Бога, ему доверяет большое количество людей", - пояснил президент.
Топ комментарии
+6 olele
показать весь комментарий23.04.2022 21:06
+4 Саша Пончик
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+4 НБ
показать весь комментарий23.04.2022 21:20
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https://twitter.com/MullyaMia/status/1517490183133966337 22 апр.
"В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров без обвала рейтинга Путина, и жалуются,что пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине»
Тем временем рейтинг одобрения Путина среди населения россии вырос за неделю на 4% и составил 81%
тільки добивать
Нема чого цьому дебілу їхати в Україну.