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Новости Война
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Мы ожидаем Папу Римского Франциска, - Зеленский

ватикан,папа

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визита Папы Римского Франциска.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень хотел, чтобы он приехал с самого начала, чтобы он поддержал наших людей на востоке государства, я хотел, чтобы попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь. Именно с такой просьбой мы обращались к нему. Есть те или иные сигналы. Рано говорить, но мы ждем его, потому что у него есть именно та миссия от Бога, ему доверяет большое количество людей", - пояснил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск отменил встречу с патриархом РПЦ Кириллом

Зеленский Владимир (20456) Папа Римский (439) Франциск (181)


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Топ комментарии
+6
Муля Слобожанска@MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia/status/1517490183133966337 22 апр.

"В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров без обвала рейтинга Путина, и жалуются,что пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине»

Тем временем рейтинг одобрения Путина среди населения россии вырос за неделю на 4% и составил 81%

тільки добивать
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23.04.2022 21:06
+4
Ещё один миротворец.
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23.04.2022 21:04
+4
Папа "Какая разніца"...
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23.04.2022 21:20
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Ещё один миротворец.
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23.04.2022 21:04 Ответить
Папа може помогти Маріуполю
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23.04.2022 21:05 Ответить
ти сірьйозно?
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23.04.2022 21:32 Ответить
в Бучу-Бородянку та Ірпінь його відвезіть-
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23.04.2022 21:06 Ответить
Муля Слобожанска@MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia/status/1517490183133966337 22 апр.

"В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров без обвала рейтинга Путина, и жалуются,что пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине»

Тем временем рейтинг одобрения Путина среди населения россии вырос за неделю на 4% и составил 81%

тільки добивать
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23.04.2022 21:06 Ответить
и не просто добивать, а еще лет 10 после победы *******, по всему миру , услышал паРашника - **** на звук , не ошибёшься.
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23.04.2022 21:16 Ответить
А як їх від вас відрізнити, якщо ви кацапською Ш-шваркочете?
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24.04.2022 00:37 Ответить
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23.04.2022 21:07 Ответить
а смысл ? путин в ватикане держит свое бабло , там тоже продажные , такие-же как в германии и венгрии.
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23.04.2022 21:14 Ответить
на востоке много католиков?... к кому он должен возносить свои речи? к тем, кто, нацепив гундяевские кресты, садится за штурвал ракетоносца и нажимает на кнопку пуск, перечитывая одним глазом заповеди?...
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23.04.2022 21:15 Ответить
Я не очікую на папу! До ватикану я ніколи так погано не ставився як зараз...
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23.04.2022 21:16 Ответить
Папа "Какая разніца"...
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23.04.2022 21:20 Ответить
нарена УКРАИНЕ этот мудак который призывал мирится с рашкой?!
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23.04.2022 21:21 Ответить
оЖидаєт оно.. тот папа Ромскій - емісар *****
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23.04.2022 21:31 Ответить
Ці всі педофіли на троні , все своє існування були хитрими, продажними вилупками. Я тільки одного не розумію, чому коли їх вибирають на престол вони здорові ,нормальні люди, а вже через рік-два їх під руки тягають сладкіє мальчікі в рясах?
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23.04.2022 21:33 Ответить
А я очікую на друге пришестя, на пцурозраховуй дебіл
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24.04.2022 02:39 Ответить

Нема чого цьому дебілу їхати в Україну.
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24.04.2022 06:20 Ответить
Гроші на військове спорядження є? Немає нахрен з України
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12.05.2022 21:13 Ответить
До речі їхні вибрики з хлопчиками мене не хвилюють, доки це не мій син. Ваші про лемки, а у нас зараз свої. Їх не цікавлять наші діти, жінки, батьки, матері, тому що вони вже давно (2000 років) гніди, які торгують вірою. Совість відсутня, а вірою там і не пахне. ООН те саме.
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12.05.2022 21:21 Ответить
Де моє сповіщення?
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12.05.2022 21:23 Ответить
А смысл?
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13.05.2022 15:45 Ответить
На ОЛХ рясніє ,де дівки вам гарно приберуть оселю,заб"ють всі цвяхи ,відчухають весь інструмент іііііііі т.д. саме так виглядає візит падре як і одоробало оменськогокнуракаламоя ,що його припрошує до України....тут хто б розібрався зі щурами на високих посадах???
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03.10.2022 08:41 Ответить
 
 