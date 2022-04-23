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Новини Війна
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Ми очікуємо на Папу Римського Франциска, - Зеленський

ватикан,папа

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит Папи Римського Франциска.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави, я хотів, щоб спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя. Саме з таким проханням ми зверталися до нього. Є ті чи інші сигнали. Рано говорити, але ми чекаємо на нього, тому що в нього є саме та місія від Бога, йому довіряє велика кількість людей", - пояснив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск скасував зустріч із патріархом РПЦ Кирилом

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Папа Римський (321) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+6
Муля Слобожанска@MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia/status/1517490183133966337 22 апр.

"В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров без обвала рейтинга Путина, и жалуются,что пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине»

Тем временем рейтинг одобрения Путина среди населения россии вырос за неделю на 4% и составил 81%

тільки добивать
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23.04.2022 21:06
+4
Ещё один миротворец.
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23.04.2022 21:04
+4
Папа "Какая разніца"...
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23.04.2022 21:20
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Ещё один миротворец.
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23.04.2022 21:04 Відповісти
Папа може помогти Маріуполю
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23.04.2022 21:05 Відповісти
ти сірьйозно?
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23.04.2022 21:32 Відповісти
в Бучу-Бородянку та Ірпінь його відвезіть-
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23.04.2022 21:06 Відповісти
Муля Слобожанска@MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia/status/1517490183133966337 22 апр.

"В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров без обвала рейтинга Путина, и жалуются,что пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине»

Тем временем рейтинг одобрения Путина среди населения россии вырос за неделю на 4% и составил 81%

тільки добивать
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23.04.2022 21:06 Відповісти
и не просто добивать, а еще лет 10 после победы *******, по всему миру , услышал паРашника - **** на звук , не ошибёшься.
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23.04.2022 21:16 Відповісти
А як їх від вас відрізнити, якщо ви кацапською Ш-шваркочете?
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24.04.2022 00:37 Відповісти
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23.04.2022 21:07 Відповісти
а смысл ? путин в ватикане держит свое бабло , там тоже продажные , такие-же как в германии и венгрии.
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23.04.2022 21:14 Відповісти
на востоке много католиков?... к кому он должен возносить свои речи? к тем, кто, нацепив гундяевские кресты, садится за штурвал ракетоносца и нажимает на кнопку пуск, перечитывая одним глазом заповеди?...
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Я не очікую на папу! До ватикану я ніколи так погано не ставився як зараз...
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23.04.2022 21:16 Відповісти
Папа "Какая разніца"...
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23.04.2022 21:20 Відповісти
нарена УКРАИНЕ этот мудак который призывал мирится с рашкой?!
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23.04.2022 21:21 Відповісти
оЖидаєт оно.. тот папа Ромскій - емісар *****
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23.04.2022 21:31 Відповісти
Ці всі педофіли на троні , все своє існування були хитрими, продажними вилупками. Я тільки одного не розумію, чому коли їх вибирають на престол вони здорові ,нормальні люди, а вже через рік-два їх під руки тягають сладкіє мальчікі в рясах?
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23.04.2022 21:33 Відповісти
А я очікую на друге пришестя, на пцурозраховуй дебіл
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24.04.2022 02:39 Відповісти

Нема чого цьому дебілу їхати в Україну.
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24.04.2022 06:20 Відповісти
Гроші на військове спорядження є? Немає нахрен з України
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12.05.2022 21:13 Відповісти
До речі їхні вибрики з хлопчиками мене не хвилюють, доки це не мій син. Ваші про лемки, а у нас зараз свої. Їх не цікавлять наші діти, жінки, батьки, матері, тому що вони вже давно (2000 років) гніди, які торгують вірою. Совість відсутня, а вірою там і не пахне. ООН те саме.
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12.05.2022 21:21 Відповісти
Де моє сповіщення?
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12.05.2022 21:23 Відповісти
А смысл?
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13.05.2022 15:45 Відповісти
На ОЛХ рясніє ,де дівки вам гарно приберуть оселю,заб"ють всі цвяхи ,відчухають весь інструмент іііііііі т.д. саме так виглядає візит падре як і одоробало оменськогокнуракаламоя ,що його припрошує до України....тут хто б розібрався зі щурами на високих посадах???
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03.10.2022 08:41 Відповісти
 
 