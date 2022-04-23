Ми очікуємо на Папу Римського Франциска, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит Папи Римського Франциска.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави, я хотів, щоб спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя. Саме з таким проханням ми зверталися до нього. Є ті чи інші сигнали. Рано говорити, але ми чекаємо на нього, тому що в нього є саме та місія від Бога, йому довіряє велика кількість людей", - пояснив президент.

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