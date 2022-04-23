Ми очікуємо на Папу Римського Франциска, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит Папи Римського Франциска.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави, я хотів, щоб спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя. Саме з таким проханням ми зверталися до нього. Є ті чи інші сигнали. Рано говорити, але ми чекаємо на нього, тому що в нього є саме та місія від Бога, йому довіряє велика кількість людей", - пояснив президент.
Топ коментарі
+6 olele
показати весь коментар23.04.2022 21:06
+4 Саша Пончик
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+4 НБ
показати весь коментар23.04.2022 21:20
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https://twitter.com/MullyaMia/status/1517490183133966337 22 апр.
"В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров без обвала рейтинга Путина, и жалуются,что пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине»
Тем временем рейтинг одобрения Путина среди населения россии вырос за неделю на 4% и составил 81%
тільки добивать
Нема чого цьому дебілу їхати в Україну.