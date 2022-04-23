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Новости Война
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Слово "рашизм" навсегда войдет в историю, - Зеленский

рф

То, что делает Россия на территории Украины, Европа уже не видела 80 лет.

Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"То, что это нацизм, то, что они делали: убивали, пытали, все, что они сделали с детьми маленькими. Насилие над маленькими детьми, изнасилование. Все, что происходило, это даже не проявление, это и есть нацизм. И исторически их государство будет иметь в книгах и истории такое слово, которое никто не придумывал, которое все повторяют уже в Украине и Европе - рашизм.

Не просто так все говорят, что это рашизм. Слово новое, а поступки такие же, как были 80 лет назад в Европе. За все эти 80 лет на нашем континенте таких варварств не было. Поэтому рашизм - это понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных "википедиях", останется на уроках. И за партами маленькие детишки во всем мире будут становиться и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле и кто победил в борьбе против этого страшного понятия", – отметил он.

Смотрите также: В России пекут "Z-куличи". ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) рашизм (98)


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Топ комментарии
+8
Тільки що забрів на якусь зелену помийку . Там хваляться , що зільоньський вже переміг рашизм.... Як можна жити в одній країні з тими ******** дебілами ?
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23.04.2022 21:18
+4
В принципі нормально поговорив, але не погоджуюсь, що таких звірств ще не було.
Були. І робили їх ті ж кацапи. За совкової влади. Та і раніше..
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23.04.2022 21:43
+4
В начале 80-х в СССР очень любили потешаться над актерским прошлым Рональда Рейгана. Называли его клоуном и никчемным актеришкой.
А этот "клоун" сказал в 1982, что "Империя Зла" должна исчезнуть, и через 9 лет флаг Советского Союза опустился навсегда.
Зеленский ничего плохого или провального, как президент воюющей страны он еще не сделал. А самое главное - никуда не убежал и свою страну не бросил. А если бы так, это был бы мощнейший козырь в руках рашистов. Но им обломалось. Парень оказался с волей и характером.
Не скажу, что Зеленский человек масштаба Рейгана, но не будем забывать, что от призывов к исчезновению Империи Зла и до ее распада прошло 9 лет, а История любит повторять хорошо себя показавший сценарий развития событий и как бы второй "клоун" не похоронил вторую Империю Зла.
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23.04.2022 22:08
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Тільки що забрів на якусь зелену помийку . Там хваляться , що зільоньський вже переміг рашизм.... Як можна жити в одній країні з тими ******** дебілами ?
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23.04.2022 21:18 Ответить
как можно иметь такой дибильный ник как ты. только дебил и кацапский троль. кацапскую тролятину всегда видно как на ладони
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23.04.2022 22:18 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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23.04.2022 21:22 Ответить
Зеленський, Зеленський, Зеленський, Зеленський, Зеленський, Зеленський, Зеленський, Зеленський...
Культ особистості?
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23.04.2022 21:24 Ответить
Он отвечает на вопросы журналистов, а то что на цензоре его интервью подается частями, наверное желание новостников сайта.
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23.04.2022 21:35 Ответить
Дудаєв називав це явище "Русизм".
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23.04.2022 21:31 Ответить
солово зелох войдет в историю
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23.04.2022 21:33 Ответить
Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм» ), або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм , - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політична ідеологія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальна практика владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу» , нетерпимості до елементів культури інших народів; на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітаризмі й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC імперіалізмі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA радянського типу, використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини та на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу, у першу чергу - енергоносіях для європейських країн, військовій силі, стосовно країн, що входять до кола впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Російської Федерації .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6]
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23.04.2022 21:34 Ответить
Понятие слишком заужено, и отражает только небольшой промежуток истории явления под названием рассия.

Настоящая проблема рашки это мания величия поголовно всех лаптей.
Начиная от бомжа кончая президентом или царем.

Эта болезнь заставляет лаптей жить в гавне но вечно воевать и/или использовать насилие доказывая свое превосдтство правом силы перед другими

Проблема не в рашизме, проблема в имперском шовинизме.

Пока империя не падет, рашка будет дальше наступать на одни и те же грабли.
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23.04.2022 22:13 Ответить
80 років не було "варварств" (слово вжите у статті тут)?

Зеленський у той час, мабуть, у школі бамбук курив, чи був першокурсником-"юристом", коли рашкинські "братушкі" вирізали у Боснії тисячі людей. До речі, саме раша наклала вето (surprise!) на резолюцію ООН про визнання цієї різанини геноцидом.

Звідки президенту Зеленському про все це знати...
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23.04.2022 21:34 Ответить
воно неосовок що ви від нього хочете,якщо папа дЕплом підігнав,воно такий юрист як з мене 100кг балярина)))
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24.04.2022 02:51 Ответить
Вова ти сам казав за тиждень до війни що росіяни ніколи не будуть воювати з Україною, а зараз про звірства товкмачиш.

Ну попереджали ж вас...Нет, Хуже не будет, хуже не будет...
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23.04.2022 21:35 Ответить
Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм» ), або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм , - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політична ідеологія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальна практика владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу» , нетерпимості до елементів культури інших народів; на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітаризмі й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC імперіалізмі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA радянського типу, використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини та на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу, у першу чергу - енергоносіях для європейських країн, військовій силі, стосовно країн, що входять до кола впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Російської Федерації .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6]

Википедия
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23.04.2022 21:36 Ответить
Для того, чтобы понять, почему они ведут себя так, как ведут, что они чувствуют и чего желают, для того, чтобы влезть в шкуру пещерного троглодита, мордорского орка и посмотреть на мир его мутными глазами, надо вспомнить одного персонажа , который уже полностью выпал из медиа-пространства, а еще совсем недавно имел о-го-го какую силу.
А именно - путинского соратника Сергея Иванова, который занимал наивысшие посты, а в 10-х годах был министром обороны России.
И вот мне запомнилась такая его фраза. В ответ на обвинения в низкой эффективности российской армии он ответил так:
- "А чего вы хотите, с каким контингентом нам приходится иметь дело. В нашей армии есть призывники, которые зубную щетку, чистое белье и трехразовое питание впервые увидели в армии".

Вот и все объяснение. Призовут такого "васю" из его таежных епеней, дадут в руки автомат и скажут - иди убивай фашистов в Украине.
Привезут в Бучу или Ирпень, он увидит чистые улицы, красивые дома, новые машины и одна только мысль, что у него никогда не будет такого города, такого дома, такой машины, что никогда его будущая супруга "машка" не будет выглядеть как местные женщины, разжигает в нем дикую злобу и страсть к разрушению.
- Вот вам, суки за мою никчемную, нищую и грязную жизнь
Орда в чистом виде - сами жить не можем и вам не дадим.
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23.04.2022 21:40 Ответить
если я не ошибаюсь
дудаев еще такой термин применял
русизм и рашизм
это кажется когда война еще первая не началась даже
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23.04.2022 21:42 Ответить
В принципі нормально поговорив, але не погоджуюсь, що таких звірств ще не було.
Були. І робили їх ті ж кацапи. За совкової влади. Та і раніше..
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23.04.2022 21:43 Ответить
Не лише, а завжди. Звичайна ординська практика, яка змінювала генофонд. Гнати захоплених до орди і оселяти на їх місце своїх рабів. Вбивати чоловіків і масово гвалтувати жінок. Чисельність совітської окупаційної групи військ досягало 3 мільйони в перші 5 років і повільно зменшувалось аж до 90х. Ті самі 3 мільйони чоловіків були депортовані до московії. Після захоплення східної частини країни лише згвалтовані німкені народили десь під пів мільйона дітей.
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23.04.2022 22:20 Ответить
забирайте - нам не жалко...!
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23.04.2022 21:55 Ответить
В начале 80-х в СССР очень любили потешаться над актерским прошлым Рональда Рейгана. Называли его клоуном и никчемным актеришкой.
А этот "клоун" сказал в 1982, что "Империя Зла" должна исчезнуть, и через 9 лет флаг Советского Союза опустился навсегда.
Зеленский ничего плохого или провального, как президент воюющей страны он еще не сделал. А самое главное - никуда не убежал и свою страну не бросил. А если бы так, это был бы мощнейший козырь в руках рашистов. Но им обломалось. Парень оказался с волей и характером.
Не скажу, что Зеленский человек масштаба Рейгана, но не будем забывать, что от призывов к исчезновению Империи Зла и до ее распада прошло 9 лет, а История любит повторять хорошо себя показавший сценарий развития событий и как бы второй "клоун" не похоронил вторую Империю Зла.
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23.04.2022 22:08 Ответить
ще один довбодятел,де зеля а де Рейган.ще з Черчелем порівняй.я їбу,нічого поганого та ***** собі,а Маріуполь то ще нічого поганого чи так ***** просто,як думаєш вузьколобе як стався Маріуполь? а тому що русня вийшла з Криму як на параді,так шо лижи десь в іншому місці...
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24.04.2022 02:55 Ответить
Про зараз складно говорити , бо бракує інформації, але нічого поганого не приходить на думку.
А от те, що він проігнорував небезпеку і не готував країну до війни через своє власне світобачення... це оті великі жертви.
Тут вже нічого сказати. Просто нічого.
І питання лишається в фінансах. Чи ніхто не краде у народу, чи ніхто не наживається на війні.
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24.04.2022 08:19 Ответить
та ти шор іменно цей "супермен" знав коли нападуть і НІЧОГО не зробив,так шо йди на нього ще подрочи
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24.04.2022 02:52 Ответить
рашизм должен быть таким
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23.04.2022 21:55 Ответить
шо за глюк?
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23.04.2022 22:02 Ответить
заглючило
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23.04.2022 22:05 Ответить
Из интернета:
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире русского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

- тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
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23.04.2022 22:20 Ответить
кремлевские старцы во все времена, и нынешние не исключение, любят вбросить в политический обиход нарратив о себе какой позагадочней и поблагороднее на опережение, и иногда у них это неплохо получается, заходит в умы и и приживается там слово новое и многим непонятное..))...так московиты нынешние, ловко избавились от родства с предками своими андрофаками и фтирофаками, племенами лютыми людоедскими, оху-инами их еще чингизиды называли за образ жизни уму непостижимый, прелпочтя московитами- москалями быть по названию производному от столицы своей...итак вплоть до 1721г., когда указом алканавта бесноватого-командора Петяя, из бомжевания 10 летнего голландского вернувшегося, конгломерат сей, княжество московское в Росию переименовали, а подданые терпилы, на звук руцке отзываться стали, ---европейцами более казаться кабы....)) соскочили, дистанциировались таки душегубы болотные в такой способ от родства своего андрофакско-фтирофакского, да еще и на историю Руси соседней претендовать стали, русичами себя приказав называть....и вот уже непонятный народу словоблудный "рашизм" вброшен, и понесся по мозгам людским в надежде прижиться и закрепиться там, что андрофак- *****-москаль- московит, это настоящий руский-русич, а настоящий русич -украинец- в австрийском генштабе придуман))...и пипл эту бредятину, накинутую москалями, уже вовсю хавает к сожалению ...
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24.04.2022 01:14 Ответить
активнейшая наполеонизация информпространства одним человеком... в основном - бред и кичение... я,я,я... головка от примуса...
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24.04.2022 01:38 Ответить
Обыкновенный рашизм.

Слова "рашизм" и определения к нему ещё нет в словарях, но в будущем оно обязательно там появится. Чтобы жить дальше, строить нормальную счастливую страну, поднимать Россию из руин путинизма, понадобится тщательно разобраться с прошлым, точнее, с сегодняшним настоящим. Заново пережить, осознать, переработать этот кошмар внутри себя, чтобы когда-нибудь от него очиститься.

Рашизм - это война. Это преступления против человечности. Это попытка уничтожить соседнее государство. Миллионы человеческих трагедий и десятки тысяч загубленных жизней - солдат, мирных граждан, женщин, детей, стариков. Руины сражающегося из последних сил Мариуполя. Разбомбленные роддом, театр, школа искусств... Это 19-летние мальчишки-срочники, волею Владимира Путина ставшие "ихтамнетами". Почти четыре миллиона беженцев-украинцев, хлынувшие в Европу. Это ежедневные отчёты об уничтожении "живой силы и техники противника" в монотонном исполнении говорящей головы Минобороны РФ… Живая сила - это люди.

Рашизм - это всепоглощающая ложь. К примеру, изречённая https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28 устами министра иностранных дел Сергея Лаврова : "Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали…" Ложь, чтобы обосновать преступление. Вот лишь один образчик, про "восьмилетний геноцид". В докладах уполномоченного по правам человека в "ДНР" https://www.kommersant.ru/doc/5258991 говорится о девяти погибших мирных жителях в 2019 году и пятерых в 2020-м. О потерях среди гражданского населения "ЛНР" известно из отчетов её представителей в Совместном центре по контролю и координации: один мирный житель в 2021 году и двое в 2020-м. Для сравнения:https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/ukraine-civilian-casualty-update-27-march-2022 согласно статистике ООН (вероятнее всего, неполной), за время путинской "спецоперации" в "ЛНР" и "ДНР" убиты 59 мирных жителей, ранены 226. В районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством, 301 погибший и 694 раненых.

Рашизм - это изоляция. Это когда 141 государство https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419092 голосует за признание России агрессором , 35 воздерживаются и лишь четыре поддерживают действия Москвы. Это позорное изгнание страны из Совета Европы, едва ли не первый случай в истории старейшей на континенте международной организации.

Рашизм - это катастрофа политической системы. Это цинично обнулённая Конституция, демонстративное попрание прав человека. Уничтожение не то что независимых, но и хотя бы просто адекватных судов. Отсутствие свободных выборов. Неправосудные законы. Карманный парламент, превращенный в придаток диктатуры для одобрения указаний, спускаемых из президентской администрации. Планомерные "посадки" и выдавливание из страны оппозиционеров, активистов и независимых журналистов. Это распоясавшиеся спецслужбы и потерявший берега отгородившийся от сограждан диктатор и его опричники. Это полный разрыв "элиты" с народом, общение "верхов" с "низами" посредством тупой и назойливой пропаганды из каждого телеутюга.

Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой

Рашизм - это гибель экономики. Отключение страны от мировой экономической и финансовой систем. Уничтожение преимуществ, которые Россия получила с начала 90-х, встав на сложный путь интеграции в международное сообщество. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard Это 7116 санкций - такого количества мировое сообщество не накладывало даже на самых "заслуженных" своих "плохишей". Это многолетняя коррупция путинского окружения. Помноженная на войну и санкции, она привела к тому, что ВВП страны за одну последнюю неделю февраля https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-04/jpmorgan-warns-russia-headed-for-1998-like-collapse-in-economy?srnd=premium-europe упал заметнее , чем во время кризиса 1998 года. Это возвращение дефицита лекарств, одежды, бытовой техники, электронных компонентов. Остановка предприятий. Безработица. Рубль, превращающийся в бумажки, в то время как цена обычной пачки бумаги для принтера уже в районе 1500 рублей и выше (рост не менее чем в четыре раза), и её уже даже по этой цене не найти.

Рашизм - это воспроизводство страха и ненависти, фактический призыв к гражданской войне. Натравливание "своих" на "чужих". Разделение общества на "национал-предателей", которые смеют своё мнение иметь, и национал-патриотов, смеющих иметь мнение начальства. Призыв разобраться с первыми, http://kremlin.ru/misc/67999/videos брошенный президентом , и оболванивание вторых.

Рашизм - это театр абсурда, в котором нажившее миллиарды окружение диктатора, скованное страхом, до последнего топчется вокруг него, прежде чем совершить групповой прыжок в небытие.

Рашизм - это нетерпимость. К чужому мнению, к чужой культуре, прикрывающая к тому же растаптывание собственной. Это презрение к общечеловеческим ценностям под прикрытием "особого" русского пути. Это шпиономания. Разрыв научных, культурных связей с другими странами. Одержимость кознями Запада, который-де спит и видит, как бы уничтожить Россию, словно других дел у этого злополучного Запада нет.

Рашизм - это запрет на профессию журналиста, на независимое информирование общества. Это наглая пропаганда, способствующая созданию массового психоза. Приклеивание ярлыков и подмена понятий. Игра на эмоциях и чувствах собственных граждан. Чтобы "помочь" им "принять войну", выдумали "денацификацию", обвинив в нацизме украинского президента-еврея, родственники которого в годы Второй мировой погибли от рук нацистов.

Рашизм - это переписывание истории в угоду идеям диктатора. Это школьные учебники, в которых украинцам отказано в праве на собственное государство, а Россия представлена в кольце врагов. Это бесконечная "патриотическая" муштра, в ходе которой детсадовцев и школьников учат ходить строем.

Рашизм - это бессмысленная толпа на стадионе в Лужниках, приветствующая своего лидера криками и свистом - не то одобрения, не то осуждения. Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой, а стукачество становится образом жизни и средством заработка.

Рашизм - это буква Z, по недомыслию путинских пропагандистов превращённая в символ этой гнусной "спецоперации". Достаточно заглянуть в книги или, на худой конец, в Википедию, чтобы узнать: в годы Второй мировой войны в некоторых концлагерях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%85 буквой Z обозначали цыган (от нем. ********). И именно Z https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C красовалась на здании за территорией Заксенхаузена , оборудованного нацистами специальным устройством для массовых убийств выстрелами в затылок, крематорием с четырьмя печами и газовой камерой.

Рашизм, навязанный собственной стране Путиным, под "сверхзвуки" "строго по плану" взрывающих чужую землю ракет, - это не про жизнь. Это про смерть. Смерть тысяч солдат. Смерть политических оппонентов. Смерть живой мысли. Смерть будущего для миллионов россиян.
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24.04.2022 14:34 Ответить
 
 