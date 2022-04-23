Слово "рашизм" навсегда войдет в историю, - Зеленский

То, что делает Россия на территории Украины, Европа уже не видела 80 лет.

Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"То, что это нацизм, то, что они делали: убивали, пытали, все, что они сделали с детьми маленькими. Насилие над маленькими детьми, изнасилование. Все, что происходило, это даже не проявление, это и есть нацизм. И исторически их государство будет иметь в книгах и истории такое слово, которое никто не придумывал, которое все повторяют уже в Украине и Европе - рашизм.

Не просто так все говорят, что это рашизм. Слово новое, а поступки такие же, как были 80 лет назад в Европе. За все эти 80 лет на нашем континенте таких варварств не было. Поэтому рашизм - это понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных "википедиях", останется на уроках. И за партами маленькие детишки во всем мире будут становиться и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле и кто победил в борьбе против этого страшного понятия", – отметил он.

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