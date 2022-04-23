Слово "рашизм" назавжди увійде в історію, - Зеленський

Те, що чинить Росія на території України, Європа не бачила вже 80 років.

Про це під час пресконференції повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Те що, це нацизм, те, що вони робили: вбивали, катували, все, що вони зробили з дітьми маленькими. Насильство маленьких дітей, зґвалтування. Все, що відбувалось, це є навіть не проявом, це і є нацизм. І історично їхня держава матиме в книжках і в історії таке слово, яке ніхто не вигадував, яке всі повторюють вже в Україні та Європі - рашизм.

Не просто так всі говорять, що це рашизм. Слово нове, а вчинки такі ж, які були 80 років тому у Європі. За всі ці 80 років на нашому континенті таких варварств просто не було. Тому рашизм - це поняття, яке буде в історичних книжках, буде в умовних "вікіпедіях", залишиться на уроках і за партами маленькі діточки в усьому світі будуть ставати і відповідати учителям, коли цей рашизм почався, на якій землі і хто переміг в боротьбі проти цього страшного поняття", - зазначив він.

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