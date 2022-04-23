Слово "рашизм" назавжди увійде в історію, - Зеленський
Те, що чинить Росія на території України, Європа не бачила вже 80 років.
Про це під час пресконференції повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Те що, це нацизм, те, що вони робили: вбивали, катували, все, що вони зробили з дітьми маленькими. Насильство маленьких дітей, зґвалтування. Все, що відбувалось, це є навіть не проявом, це і є нацизм. І історично їхня держава матиме в книжках і в історії таке слово, яке ніхто не вигадував, яке всі повторюють вже в Україні та Європі - рашизм.
Не просто так всі говорять, що це рашизм. Слово нове, а вчинки такі ж, які були 80 років тому у Європі. За всі ці 80 років на нашому континенті таких варварств просто не було. Тому рашизм - це поняття, яке буде в історичних книжках, буде в умовних "вікіпедіях", залишиться на уроках і за партами маленькі діточки в усьому світі будуть ставати і відповідати учителям, коли цей рашизм почався, на якій землі і хто переміг в боротьбі проти цього страшного поняття", - зазначив він.
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Настоящая проблема рашки это мания величия поголовно всех лаптей.
Начиная от бомжа кончая президентом или царем.
Эта болезнь заставляет лаптей жить в гавне но вечно воевать и/или использовать насилие доказывая свое превосдтство правом силы перед другими
Проблема не в рашизме, проблема в имперском шовинизме.
Пока империя не падет, рашка будет дальше наступать на одни и те же грабли.
Зеленський у той час, мабуть, у школі бамбук курив, чи був першокурсником-"юристом", коли рашкинські "братушкі" вирізали у Боснії тисячі людей. До речі, саме раша наклала вето (surprise!) на резолюцію ООН про визнання цієї різанини геноцидом.
Звідки президенту Зеленському про все це знати...
Ну попереджали ж вас...Нет, Хуже не будет, хуже не будет...
Википедия
А именно - путинского соратника Сергея Иванова, который занимал наивысшие посты, а в 10-х годах был министром обороны России.
И вот мне запомнилась такая его фраза. В ответ на обвинения в низкой эффективности российской армии он ответил так:
- "А чего вы хотите, с каким контингентом нам приходится иметь дело. В нашей армии есть призывники, которые зубную щетку, чистое белье и трехразовое питание впервые увидели в армии".
Вот и все объяснение. Призовут такого "васю" из его таежных епеней, дадут в руки автомат и скажут - иди убивай фашистов в Украине.
Привезут в Бучу или Ирпень, он увидит чистые улицы, красивые дома, новые машины и одна только мысль, что у него никогда не будет такого города, такого дома, такой машины, что никогда его будущая супруга "машка" не будет выглядеть как местные женщины, разжигает в нем дикую злобу и страсть к разрушению.
- Вот вам, суки за мою никчемную, нищую и грязную жизнь
Орда в чистом виде - сами жить не можем и вам не дадим.
дудаев еще такой термин применял
русизм и рашизм
это кажется когда война еще первая не началась даже
Були. І робили їх ті ж кацапи. За совкової влади. Та і раніше..
А этот "клоун" сказал в 1982, что "Империя Зла" должна исчезнуть, и через 9 лет флаг Советского Союза опустился навсегда.
Зеленский ничего плохого или провального, как президент воюющей страны он еще не сделал. А самое главное - никуда не убежал и свою страну не бросил. А если бы так, это был бы мощнейший козырь в руках рашистов. Но им обломалось. Парень оказался с волей и характером.
Не скажу, что Зеленский человек масштаба Рейгана, но не будем забывать, что от призывов к исчезновению Империи Зла и до ее распада прошло 9 лет, а История любит повторять хорошо себя показавший сценарий развития событий и как бы второй "клоун" не похоронил вторую Империю Зла.
А от те, що він проігнорував небезпеку і не готував країну до війни через своє власне світобачення... це оті великі жертви.
Тут вже нічого сказати. Просто нічого.
І питання лишається в фінансах. Чи ніхто не краде у народу, чи ніхто не наживається на війні.
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)
Главными составляющими РАШИЗМА являются:
- признание особой миссии в мире русского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";
- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;
- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;
- тоталитарный характер политического режима;
- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
Слова "рашизм" и определения к нему ещё нет в словарях, но в будущем оно обязательно там появится. Чтобы жить дальше, строить нормальную счастливую страну, поднимать Россию из руин путинизма, понадобится тщательно разобраться с прошлым, точнее, с сегодняшним настоящим. Заново пережить, осознать, переработать этот кошмар внутри себя, чтобы когда-нибудь от него очиститься.
Рашизм - это война. Это преступления против человечности. Это попытка уничтожить соседнее государство. Миллионы человеческих трагедий и десятки тысяч загубленных жизней - солдат, мирных граждан, женщин, детей, стариков. Руины сражающегося из последних сил Мариуполя. Разбомбленные роддом, театр, школа искусств... Это 19-летние мальчишки-срочники, волею Владимира Путина ставшие "ихтамнетами". Почти четыре миллиона беженцев-украинцев, хлынувшие в Европу. Это ежедневные отчёты об уничтожении "живой силы и техники противника" в монотонном исполнении говорящей головы Минобороны РФ… Живая сила - это люди.
Рашизм - это всепоглощающая ложь. К примеру, изречённая https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28 устами министра иностранных дел Сергея Лаврова : "Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали…" Ложь, чтобы обосновать преступление. Вот лишь один образчик, про "восьмилетний геноцид". В докладах уполномоченного по правам человека в "ДНР" https://www.kommersant.ru/doc/5258991 говорится о девяти погибших мирных жителях в 2019 году и пятерых в 2020-м. О потерях среди гражданского населения "ЛНР" известно из отчетов её представителей в Совместном центре по контролю и координации: один мирный житель в 2021 году и двое в 2020-м. Для сравнения:https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/ukraine-civilian-casualty-update-27-march-2022 согласно статистике ООН (вероятнее всего, неполной), за время путинской "спецоперации" в "ЛНР" и "ДНР" убиты 59 мирных жителей, ранены 226. В районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством, 301 погибший и 694 раненых.
Рашизм - это изоляция. Это когда 141 государство https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419092 голосует за признание России агрессором , 35 воздерживаются и лишь четыре поддерживают действия Москвы. Это позорное изгнание страны из Совета Европы, едва ли не первый случай в истории старейшей на континенте международной организации.
Рашизм - это катастрофа политической системы. Это цинично обнулённая Конституция, демонстративное попрание прав человека. Уничтожение не то что независимых, но и хотя бы просто адекватных судов. Отсутствие свободных выборов. Неправосудные законы. Карманный парламент, превращенный в придаток диктатуры для одобрения указаний, спускаемых из президентской администрации. Планомерные "посадки" и выдавливание из страны оппозиционеров, активистов и независимых журналистов. Это распоясавшиеся спецслужбы и потерявший берега отгородившийся от сограждан диктатор и его опричники. Это полный разрыв "элиты" с народом, общение "верхов" с "низами" посредством тупой и назойливой пропаганды из каждого телеутюга.
Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой
Рашизм - это гибель экономики. Отключение страны от мировой экономической и финансовой систем. Уничтожение преимуществ, которые Россия получила с начала 90-х, встав на сложный путь интеграции в международное сообщество. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard Это 7116 санкций - такого количества мировое сообщество не накладывало даже на самых "заслуженных" своих "плохишей". Это многолетняя коррупция путинского окружения. Помноженная на войну и санкции, она привела к тому, что ВВП страны за одну последнюю неделю февраля https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-04/jpmorgan-warns-russia-headed-for-1998-like-collapse-in-economy?srnd=premium-europe упал заметнее , чем во время кризиса 1998 года. Это возвращение дефицита лекарств, одежды, бытовой техники, электронных компонентов. Остановка предприятий. Безработица. Рубль, превращающийся в бумажки, в то время как цена обычной пачки бумаги для принтера уже в районе 1500 рублей и выше (рост не менее чем в четыре раза), и её уже даже по этой цене не найти.
Рашизм - это воспроизводство страха и ненависти, фактический призыв к гражданской войне. Натравливание "своих" на "чужих". Разделение общества на "национал-предателей", которые смеют своё мнение иметь, и национал-патриотов, смеющих иметь мнение начальства. Призыв разобраться с первыми, http://kremlin.ru/misc/67999/videos брошенный президентом , и оболванивание вторых.
Рашизм - это театр абсурда, в котором нажившее миллиарды окружение диктатора, скованное страхом, до последнего топчется вокруг него, прежде чем совершить групповой прыжок в небытие.
Рашизм - это нетерпимость. К чужому мнению, к чужой культуре, прикрывающая к тому же растаптывание собственной. Это презрение к общечеловеческим ценностям под прикрытием "особого" русского пути. Это шпиономания. Разрыв научных, культурных связей с другими странами. Одержимость кознями Запада, который-де спит и видит, как бы уничтожить Россию, словно других дел у этого злополучного Запада нет.
Рашизм - это запрет на профессию журналиста, на независимое информирование общества. Это наглая пропаганда, способствующая созданию массового психоза. Приклеивание ярлыков и подмена понятий. Игра на эмоциях и чувствах собственных граждан. Чтобы "помочь" им "принять войну", выдумали "денацификацию", обвинив в нацизме украинского президента-еврея, родственники которого в годы Второй мировой погибли от рук нацистов.
Рашизм - это переписывание истории в угоду идеям диктатора. Это школьные учебники, в которых украинцам отказано в праве на собственное государство, а Россия представлена в кольце врагов. Это бесконечная "патриотическая" муштра, в ходе которой детсадовцев и школьников учат ходить строем.
Рашизм - это бессмысленная толпа на стадионе в Лужниках, приветствующая своего лидера криками и свистом - не то одобрения, не то осуждения. Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой, а стукачество становится образом жизни и средством заработка.
Рашизм - это буква Z, по недомыслию путинских пропагандистов превращённая в символ этой гнусной "спецоперации". Достаточно заглянуть в книги или, на худой конец, в Википедию, чтобы узнать: в годы Второй мировой войны в некоторых концлагерях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%85 буквой Z обозначали цыган (от нем. ********). И именно Z https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C красовалась на здании за территорией Заксенхаузена , оборудованного нацистами специальным устройством для массовых убийств выстрелами в затылок, крематорием с четырьмя печами и газовой камерой.
Рашизм, навязанный собственной стране Путиным, под "сверхзвуки" "строго по плану" взрывающих чужую землю ракет, - это не про жизнь. Это про смерть. Смерть тысяч солдат. Смерть политических оппонентов. Смерть живой мысли. Смерть будущего для миллионов россиян.