У Росії печуть "Z-кулічі". ФОТО
У російських магазинах напередодні Великодня почали продавати "кулічі", прикрашені латинською літерою "Z" – саме такі знаки намальовані на військовій техніці російських окупантів, що воюють проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське державне пропагандистське видання "РИА Новости"
Зазначається, що "Z-кулічі" продають, зокрема, у Курганській області.
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