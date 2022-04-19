У Росії печуть "Z-кулічі". ФОТО

У російських магазинах напередодні Великодня почали продавати "кулічі", прикрашені латинською літерою "Z" – саме такі знаки намальовані на військовій техніці російських окупантів, що воюють проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське державне пропагандистське видання "РИА Новости"

Зазначається, що "Z-кулічі" продають, зокрема, у Курганській області.

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