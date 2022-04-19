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У Росії печуть "Z-кулічі". ФОТО

У російських магазинах напередодні Великодня почали продавати "кулічі", прикрашені латинською літерою "Z" – саме такі знаки намальовані на військовій техніці російських окупантів, що воюють проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське державне пропагандистське видання "РИА Новости"

Зазначається, що "Z-кулічі" продають, зокрема, у Курганській області.

У Росії печуть Z-кулічі 01

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У Росії печуть Z-кулічі 02

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Автор: 

Великдень (361) росія (65223) символіка (188) рашизм (58)


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Топ коментарі
+88
до їхніх кулічєй - наші "крашанки" ))))

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19.04.2022 16:09
+65
Полный мрак.
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19.04.2022 16:04
+63
Якісь зелений бруд з болота, а зверху гельмінти.
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19.04.2022 16:05
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Таке потворне печуть, як і самі. Просто треш. Руки з жопи- не встерегти не вкрасти...
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19.04.2022 17:30 Відповісти
А хтось це лайно таки купуватиме, попит викликає пропозицію.
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19.04.2022 17:30 Відповісти
Сатаністи якісь...
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19.04.2022 17:35 Відповісти
Скрепы живут в эпоху расцвета дебилизма в отдельно взятой стране.
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19.04.2022 17:39 Відповісти
Мордовцы вы тупые животные без права на существование...у вас есть права мычять в столье...и то мычять только то что разрешит пукин!!! Овцы!
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19.04.2022 17:43 Відповісти
якщо кось зустрінете на Паску біля "храму" РПЦ В У -НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПИТАТИ-ЧОМУ у нього не зєльоний куліч з буквою Z!?
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19.04.2022 17:43 Відповісти
Чому воно таке зелене? і налите, наче хтось блюванув? ще й, напевно,сильно смердить... Які ж вони всі кончені ті кацапи - і ті хто придумав це неподобство, і ті, хто випікав! Не місце їм серед нормальних людей!!!
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19.04.2022 18:02 Відповісти
А чого зразу було свастику не намалювати? Як недороблені якісь)
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19.04.2022 18:20 Відповісти
Русофашизм в повній красі.
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19.04.2022 18:24 Відповісти
Є така кацапська приказка: "Каков поп, також приход"
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19.04.2022 18:48 Відповісти
Украшать надо оторванной цюцюркой асвабадителя.
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19.04.2022 18:48 Відповісти
Рашистській гнійник розкрився , ще багато буде жахливого нажаль
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19.04.2022 19:14 Відповісти
Огидно-зелене
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19.04.2022 19:20 Відповісти
проклятое место.
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19.04.2022 20:01 Відповісти
Вища степінь богохульства наносити елементи свастики на святу паску.Але що з них візьмеш то антихристи.Руйнують храми церкви та ще і паску паскудять
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19.04.2022 20:34 Відповісти
Кажуть, колективне бажання багато чого може, давайте побажаємо цим антихристам просратись зеленню разом з кишками, не мають іроди права їсти святу Паску, я те що вони напекли-це "куліч гундяєвскій"
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19.04.2022 21:24 Відповісти
Вот уроды.
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19.04.2022 21:31 Відповісти
интересно, что думает Бог по этому вопросу?
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20.04.2022 01:16 Відповісти
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