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Новости Агрессия России против Украины Война
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С визитами в другие страны поеду только после войны, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский примет приглашение и посетит другие страны, когда закончится война в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в субботу, 23 апреля, отвечая на вопрос польского журналиста, когда его можно ожидать с визитом в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже шестьдесят дней слышу этот вопрос, не хотел бы я куда-то уехать. Я не имею права и, честно, не хочу. При всем уважении к лидеру Польши, людям Польши... Пока война не закончится, в Польшу и другие государства не имею права ехать", - сказал Зеленский.

При этом он выразил благодарность полякам, приютившим 2,5 млн украинских беженцев.

"Это огромная помощь, это особое отношение одной нации к другой", – отметил Президент.

При этом Зеленский отметил, что имеет с Польшей "незакрытый гештальт с самолетами".

"У нас отношения с Президентом Анджеем Дудой тесные и с точки зрения вооружения. Всегда нам помогал. Есть один незакрытый гештальт с самолетами. Он остался, скажу откровенно. Но по сравнению с тем, что Польша для нас сделала, это ничто", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине вооружение на сумму 1.6 млрд долл., - представитель правительства

визит (3088) Зеленский Владимир (20456) Польша (8428)


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Топ комментарии
+8
Ты после войны сядешь и надолго за сдачу интересов и территории Украины.Размечтался,думаешь весь народ идиоты?
Или ты еще и на второй срок метишь клоун?
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23.04.2022 21:54
+6
А кому ти потрібний?
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23.04.2022 21:44
+2
зеблан в очкозаглядывающий, тоже великий что за страну расписываешься?
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23.04.2022 22:00
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вся Страна с тобой
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23.04.2022 21:38 Ответить
зеблан в очкозаглядывающий, тоже великий что за страну расписываешься?
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23.04.2022 22:00 Ответить
Чепушило? НАТО нах? Полупокер? Кацапський суржик?
Це не паспорт. Це кацапське утворення і спосіб мислання.
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23.04.2022 23:48 Ответить
Москалів і без Зелі будемо вбивати там де спіймаємо, краще нехай не заважає, бо щось спорядження і амуніція, яку поставляє США і партнери на складах затримується, воїни ЗСУ вже відчувають саботаж. НАТО посилати його ніхто не вповноважував, в Конституції визначено курс в альянс і Зеля три роки по факту включав задню. Розмінував адмінкордон з Кримом Зеля на чиє прохання? Так що засунь ти свій кацапський язик Зелі в анус, якщо дотягнешся з Польші,
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24.04.2022 00:08 Ответить
А кому ти потрібний?
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23.04.2022 21:44 Ответить
Угусь, пусть они к нам, убедиться воочию!
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23.04.2022 21:45 Ответить
ПОДОРОЖНИК.....
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23.04.2022 21:47 Ответить
Подорож за три моря......
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23.04.2022 21:50 Ответить
Ты после войны сядешь и надолго за сдачу интересов и территории Украины.Размечтался,думаешь весь народ идиоты?
Или ты еще и на второй срок метишь клоун?
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23.04.2022 21:54 Ответить
так мудрый нарид выберет своего спасителя...
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23.04.2022 22:01 Ответить
сцикотно з бункеру вилазити?
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23.04.2022 21:55 Ответить
Что-то сегодня много Зеленского.
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23.04.2022 21:56 Ответить
Вообще-то странно много нулевок.
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23.04.2022 22:30 Ответить
А що президент зробив для країни крім язиком молоти, з того що входить в його обов"язки? Три роки спаскуджував стосунки з НАТО, злив вагнерівців, позвільняв розвідників, розмінував Чонгар, ігнорував підготовку країни до вторгнення, розвалював енергетичний сектор. Я нічого не пропустив?
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24.04.2022 00:17 Ответить
точно?
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24.04.2022 01:12 Ответить
 
 