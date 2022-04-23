С визитами в другие страны поеду только после войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский примет приглашение и посетит другие страны, когда закончится война в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в субботу, 23 апреля, отвечая на вопрос польского журналиста, когда его можно ожидать с визитом в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже шестьдесят дней слышу этот вопрос, не хотел бы я куда-то уехать. Я не имею права и, честно, не хочу. При всем уважении к лидеру Польши, людям Польши... Пока война не закончится, в Польшу и другие государства не имею права ехать", - сказал Зеленский.

При этом он выразил благодарность полякам, приютившим 2,5 млн украинских беженцев.

"Это огромная помощь, это особое отношение одной нации к другой", – отметил Президент.

При этом Зеленский отметил, что имеет с Польшей "незакрытый гештальт с самолетами".

"У нас отношения с Президентом Анджеем Дудой тесные и с точки зрения вооружения. Всегда нам помогал. Есть один незакрытый гештальт с самолетами. Он остался, скажу откровенно. Но по сравнению с тем, что Польша для нас сделала, это ничто", - сказал он.

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