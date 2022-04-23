З візитами до інших країн поїду лише після війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прийме запрошення і відвідає інші країни, коли закінчиться війна в Україні.
Про це він сказав під час пресконференції у суботу, 23 квітня, відповідаючи на запитання польського журналіста, коли його можна чекати з візитом у Польщі, передає Цензор.НЕТ.
"Я уже шістдесят днів чую це питання, чи не хотів би я кудись поїхати. Я не маю права і, чесно, не хочу. При всій повазі до лідера Польщі, людей Польщі... Поки війна не закінчиться, у Польщу та інші держави не маю права їхати", - сказав Зеленський.
При цьому він висловив вдячність полякам, які прихистили 2,5 млн українських біженців.
"Це величезна допомога, це особливе ставлення однієї нації до іншої", - зазначив Президент.
При цьому Зеленський зауважив, що має із Польщею "незакритий гештальт з літаками".
"У нас відносини з Президентом Анджеєм Дудою тісні і з точки зору озброєння. Завжди нам допомагав. Є один незакритий гештальт з літаками. Він залишився, скажу відверто. Але у порівнянні з тим, що Польща для нас зробила, — це ніщо", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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