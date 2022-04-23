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З візитами до інших країн поїду лише після війни, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський прийме запрошення і відвідає інші країни, коли закінчиться війна в Україні.

Про це він сказав під час пресконференції у суботу, 23 квітня, відповідаючи на запитання польського журналіста, коли його можна чекати з візитом у Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Я уже шістдесят днів чую це питання, чи не хотів би я кудись поїхати. Я не маю права і, чесно, не хочу. При всій повазі до лідера Польщі, людей Польщі... Поки війна не закінчиться, у Польщу та інші держави не маю права їхати", - сказав Зеленський.

При цьому він висловив вдячність полякам, які прихистили 2,5 млн українських біженців.

"Це величезна допомога, це особливе ставлення однієї нації до іншої", - зазначив Президент.

При цьому Зеленський зауважив, що має із Польщею "незакритий гештальт з літаками".

"У нас відносини з Президентом Анджеєм Дудою тісні і з точки зору озброєння. Завжди нам допомагав. Є один незакритий гештальт з літаками. Він залишився, скажу відверто. Але у порівнянні з тим, що Польща для нас зробила, — це ніщо", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23927) Польща (8526)


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Топ коментарі
+8
Ты после войны сядешь и надолго за сдачу интересов и территории Украины.Размечтался,думаешь весь народ идиоты?
Или ты еще и на второй срок метишь клоун?
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23.04.2022 21:54
+6
А кому ти потрібний?
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23.04.2022 21:44
+2
зеблан в очкозаглядывающий, тоже великий что за страну расписываешься?
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23.04.2022 22:00
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вся Страна с тобой
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23.04.2022 21:38 Відповісти
зеблан в очкозаглядывающий, тоже великий что за страну расписываешься?
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23.04.2022 22:00 Відповісти
Чепушило? НАТО нах? Полупокер? Кацапський суржик?
Це не паспорт. Це кацапське утворення і спосіб мислання.
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23.04.2022 23:48 Відповісти
Москалів і без Зелі будемо вбивати там де спіймаємо, краще нехай не заважає, бо щось спорядження і амуніція, яку поставляє США і партнери на складах затримується, воїни ЗСУ вже відчувають саботаж. НАТО посилати його ніхто не вповноважував, в Конституції визначено курс в альянс і Зеля три роки по факту включав задню. Розмінував адмінкордон з Кримом Зеля на чиє прохання? Так що засунь ти свій кацапський язик Зелі в анус, якщо дотягнешся з Польші,
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24.04.2022 00:08 Відповісти
А кому ти потрібний?
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23.04.2022 21:44 Відповісти
Угусь, пусть они к нам, убедиться воочию!
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23.04.2022 21:45 Відповісти
ПОДОРОЖНИК.....
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23.04.2022 21:47 Відповісти
Подорож за три моря......
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23.04.2022 21:50 Відповісти
Ты после войны сядешь и надолго за сдачу интересов и территории Украины.Размечтался,думаешь весь народ идиоты?
Или ты еще и на второй срок метишь клоун?
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23.04.2022 21:54 Відповісти
так мудрый нарид выберет своего спасителя...
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23.04.2022 22:01 Відповісти
сцикотно з бункеру вилазити?
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23.04.2022 21:55 Відповісти
Что-то сегодня много Зеленского.
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23.04.2022 21:56 Відповісти
Вообще-то странно много нулевок.
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23.04.2022 22:30 Відповісти
А що президент зробив для країни крім язиком молоти, з того що входить в його обов"язки? Три роки спаскуджував стосунки з НАТО, злив вагнерівців, позвільняв розвідників, розмінував Чонгар, ігнорував підготовку країни до вторгнення, розвалював енергетичний сектор. Я нічого не пропустив?
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24.04.2022 00:17 Відповісти
точно?
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24.04.2022 01:12 Відповісти
 
 