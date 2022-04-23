Зеленський: Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що країни Азії, незважаючи на близькі відносини з Росією, що історично склалися, змінять своє сприйняття України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.
"Ми змогли змінити своєю єдністю, міцністю, своєю відсіччю Росії ставлення країн Альянсу, європейських держав і багатьох інших. Змінити ставлення до нас. І я дуже хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України теж. Чи я відчуваю, що вони змінили? Ні Чи змінили вони? Думаю, що народи так точно. Народи цих країн чудово знають нас. Я відчуваю, що лідери цих країн наближаються до цього. Якщо раніше вони були дуже близькі, історично, з Радянським Союзом, тож історично після розпаду Радянського Союзу вони були близькі з Російською Федерацією як правонаступницею Радянського Союзу. ...Україна похитнула ці відносини, і ми бачимо вже ставлення лідерів – вони пом'якшуються саме у наш бік. Це велика заслуга нашої держави, але й лідерів, що вони таки чують та слухають", - заявив президент.
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Южная Корея и Япония - самые нормальные и развитые страны за нас.
А от класична Азія - то повний пи..здець.
Країни, де права людини нічого не варті. Що вони можуть дати Україні?
Нічого.
Хотелка на хотелке,просто понос словесный.
Складывается впечатление что зелю в офисе держат на привязи, где он может только что-то прочитать по бумажке.
В реальности страной распоряжается Ермак со своей свитой, которого никто не выбирал и у которого рыло не в пушку, а покрылось толстым слоем шерсти...
Яке воно "юрист".... Повне...
Люся, перекажи цьому "юристу", що рашка ніколи не була правонаступницею Радянського Союзу.
Схоже, що воно, таки, дурне на всю голову. Аба, )(уйло міцно тримає його за бейци.
Індонезія, як найбільший у світі виробник пальмової олії , хоче боротися з дефіцитом і зростанням цін у власній країні та зупиняє експорт.
Нестабільна ситуація на світовому ринку склалася зокрема і у відсутності найбільшого експортера олії соняшника-України,багато країн які залежні від постачань переходять на інші види жирів, що викликало дисбалас та зростання цін.Світу загрожує голод особливо у густонаселених та незаможних країнах.