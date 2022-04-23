Зеленський: Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що країни Азії, незважаючи на близькі відносини з Росією, що історично склалися, змінять своє сприйняття України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.

"Ми змогли змінити своєю єдністю, міцністю, своєю відсіччю Росії ставлення країн Альянсу, європейських держав і багатьох інших. Змінити ставлення до нас. І я дуже хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України теж. Чи я відчуваю, що вони змінили? Ні Чи змінили вони? Думаю, що народи так точно. Народи цих країн чудово знають нас. Я відчуваю, що лідери цих країн наближаються до цього. Якщо раніше вони були дуже близькі, історично, з Радянським Союзом, тож історично після розпаду Радянського Союзу вони були близькі з Російською Федерацією як правонаступницею Радянського Союзу. ...Україна похитнула ці відносини, і ми бачимо вже ставлення лідерів – вони пом'якшуються саме у наш бік. Це велика заслуга нашої держави, але й лідерів, що вони таки чують та слухають", - заявив президент.

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