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Зеленський: Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що країни Азії, незважаючи на близькі відносини з Росією, що історично склалися, змінять своє сприйняття України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.

"Ми змогли змінити своєю єдністю, міцністю, своєю відсіччю Росії ставлення країн Альянсу, європейських держав і багатьох інших. Змінити ставлення до нас. І я дуже хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України теж. Чи я відчуваю, що вони змінили? Ні Чи змінили вони? Думаю, що народи так точно. Народи цих країн чудово знають нас. Я відчуваю, що лідери цих країн наближаються до цього. Якщо раніше вони були дуже близькі, історично, з Радянським Союзом, тож історично після розпаду Радянського Союзу вони були близькі з Російською Федерацією як правонаступницею Радянського Союзу. ...Україна похитнула ці відносини, і ми бачимо вже ставлення лідерів – вони пом'якшуються саме у наш бік. Це велика заслуга нашої держави, але й лідерів, що вони таки чують та слухають", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане однією з найміцніших держав у Європі, у нас немає іншого виходу, - Зеленський

Автор: 

Азія (81) Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+17
сьогодні що день хотєлок в зеленого дибіла? чи свіжий кокс підвезли?
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23.04.2022 21:08
+10
Та виключить вже хтось цього сдендапера!
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23.04.2022 21:11
+10
Арабов волнует то что там какой-то родственник в десятом веке овцу украл и вся их политика построена на этом. На остальным им пофиг. У негров вся политика сводится к "дай пожрать". Со странами тихоокеанского региона - Бангладешом, Малазией и прочим у нас отношений особых нет. Индия полуфашистская националистическая диктатура, окруженная врагами со всех сторон, которые её ненавидят. По сути та же Россия. Китай коммунистические выродки, которые занимаются собиранием земель. С кем он там дружить хочет?

Южная Корея и Япония - самые нормальные и развитые страны за нас.
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23.04.2022 21:12
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сьогодні що день хотєлок в зеленого дибіла? чи свіжий кокс підвезли?
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23.04.2022 21:08 Відповісти
нє, сьодні кремльовська смєсь - шмарклю штиріт
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23.04.2022 21:24 Відповісти
Ти президент- тобі і карти в руки. Зовнішня політика- твої прямі обов'язки.
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23.04.2022 21:09 Відповісти
«Спасибо, Кэп»
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23.04.2022 21:24 Відповісти
Та виключить вже хтось цього сдендапера!
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23.04.2022 21:11 Відповісти
ОЦЕ АЛАДІН...потер лампу і такий...Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України
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23.04.2022 21:11 Відповісти
Арабов волнует то что там какой-то родственник в десятом веке овцу украл и вся их политика построена на этом. На остальным им пофиг. У негров вся политика сводится к "дай пожрать". Со странами тихоокеанского региона - Бангладешом, Малазией и прочим у нас отношений особых нет. Индия полуфашистская националистическая диктатура, окруженная врагами со всех сторон, которые её ненавидят. По сути та же Россия. Китай коммунистические выродки, которые занимаются собиранием земель. С кем он там дружить хочет?

Южная Корея и Япония - самые нормальные и развитые страны за нас.
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23.04.2022 21:12 Відповісти
Південна Корея і Японія, Сингапур за всіма параметрами до країн Заходу відносяться, аніж до Азії.

А от класична Азія - то повний пи..здець.
Країни, де права людини нічого не варті. Що вони можуть дати Україні?
Нічого.
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23.04.2022 22:27 Відповісти
Бешеный мегафон!
Хотелка на хотелке,просто понос словесный.
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23.04.2022 21:13 Відповісти
а Японія, Південна Корея, Тайвань, Сингапур - це хто? І Філіпіни мають неймовірно близькі стосунки із США
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Таиланд, Камбоджа, лаос❗👍
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23.04.2022 21:53 Відповісти
vladkruz@vladkruz64

Складывается впечатление что зелю в офисе держат на привязи, где он может только что-то прочитать по бумажке.
В реальности страной распоряжается Ермак со своей свитой, которого никто не выбирал и у которого рыло не в пушку, а покрылось толстым слоем шерсти...
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Треба в Таєжний Союз вступити?
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23.04.2022 21:17 Відповісти
Они поймут ,когда начнется голод , будут кушать биткоин
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23.04.2022 21:22 Відповісти
Це він наказує бажання до золотої рибки ,чи як? Хочу, хочу , хочу, ніжками дриг,дриг.
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23.04.2022 21:22 Відповісти
у міня єсть трі жиланья - нєту рипкі залатой...
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23.04.2022 21:22 Відповісти
".. тож історично після розпаду Радянського Союзу вони були близькі з Російською Федерацією як правонаступницею Радянського Союзу."

Яке воно "юрист".... Повне...

Люся, перекажи цьому "юристу", що рашка ніколи не була правонаступницею Радянського Союзу.

Схоже, що воно, таки, дурне на всю голову. Аба, )(уйло міцно тримає його за бейци.
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23.04.2022 21:23 Відповісти
Наполеончика понесло - зенералисимус хренов
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23.04.2022 21:24 Відповісти
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23.04.2022 21:28 Відповісти
Країни Азії думають тільки про свої прибутки
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23.04.2022 22:03 Відповісти
Новина дня з Азії.
Індонезія, як найбільший у світі виробник пальмової олії , хоче боротися з дефіцитом і зростанням цін у власній країні та зупиняє експорт.
Нестабільна ситуація на світовому ринку склалася зокрема і у відсутності найбільшого експортера олії соняшника-України,багато країн які залежні від постачань переходять на інші види жирів, що викликало дисбалас та зростання цін.Світу загрожує голод особливо у густонаселених та незаможних країнах.
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23.04.2022 22:06 Відповісти
Хочу, щоби золота рибка була в мене на побігеньках.
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24.04.2022 00:30 Відповісти
з Азії завжди приходили вбивати. Всілякі монголи, тюрки і інші з вузькими очима. россіяни знайшли з ними спільну мову бо вони самі таки "я русский только глаз узкий". Плюс вони прописали лящів в другій світовій війні японцям, і прописали потім китайцям, щоб ті не намагались лізти. Коротше кажучи, щоб до тебе на сході нормально ставились потрібно або прописати комусь лящів привселюдно, або торгувати з ними потрібними їм товарами.
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24.04.2022 00:45 Відповісти
все? може ще щось хочеш? кажи простіше "хочу лягти під китай"
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24.04.2022 02:45 Відповісти
 
 