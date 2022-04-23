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Зеленский: Хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что страны Азии, несмотря на исторически сложившиеся близкие отношения с Россией, изменят свое восприятие Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы смогли изменить своим единством, крепостью, своим отпором России отношение стран Альянса, европейских государств и многих других. Изменить отношение к нам. И я очень хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине тоже. Или я чувствую, что они изменили? Нет. Изменили ли они?Думаю, что народы так точно... Народы этих стран прекрасно знают нас. Я чувствую, что лидеры этих стран приближаются к этому. Если раньше они были очень близки, исторически, с Советским Союзом, поэтому исторически после распада Советского Союза они были близкие с Российской Федерацией как правопреемницей Советского Союза. ...Украина пошатнула эти отношения, и мы видим уже отношение лидеров – они смягчаются именно в нашу сторону. Это большая заслуга нашего государства, но и лидеров, которые они слышат и слушают" , – заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина станет одним из самых крепких государств в Европе, у нас нет другого выхода, - Зеленский

Азия (52) Зеленский Владимир (20456)


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Топ комментарии
+17
сьогодні що день хотєлок в зеленого дибіла? чи свіжий кокс підвезли?
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23.04.2022 21:08
+10
Та виключить вже хтось цього сдендапера!
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23.04.2022 21:11
+10
Арабов волнует то что там какой-то родственник в десятом веке овцу украл и вся их политика построена на этом. На остальным им пофиг. У негров вся политика сводится к "дай пожрать". Со странами тихоокеанского региона - Бангладешом, Малазией и прочим у нас отношений особых нет. Индия полуфашистская националистическая диктатура, окруженная врагами со всех сторон, которые её ненавидят. По сути та же Россия. Китай коммунистические выродки, которые занимаются собиранием земель. С кем он там дружить хочет?

Южная Корея и Япония - самые нормальные и развитые страны за нас.
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23.04.2022 21:12
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сьогодні що день хотєлок в зеленого дибіла? чи свіжий кокс підвезли?
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23.04.2022 21:08 Ответить
нє, сьодні кремльовська смєсь - шмарклю штиріт
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23.04.2022 21:24 Ответить
Ти президент- тобі і карти в руки. Зовнішня політика- твої прямі обов'язки.
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23.04.2022 21:09 Ответить
«Спасибо, Кэп»
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23.04.2022 21:24 Ответить
Та виключить вже хтось цього сдендапера!
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23.04.2022 21:11 Ответить
ОЦЕ АЛАДІН...потер лампу і такий...Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України
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23.04.2022 21:11 Ответить
Арабов волнует то что там какой-то родственник в десятом веке овцу украл и вся их политика построена на этом. На остальным им пофиг. У негров вся политика сводится к "дай пожрать". Со странами тихоокеанского региона - Бангладешом, Малазией и прочим у нас отношений особых нет. Индия полуфашистская националистическая диктатура, окруженная врагами со всех сторон, которые её ненавидят. По сути та же Россия. Китай коммунистические выродки, которые занимаются собиранием земель. С кем он там дружить хочет?

Южная Корея и Япония - самые нормальные и развитые страны за нас.
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23.04.2022 21:12 Ответить
Південна Корея і Японія, Сингапур за всіма параметрами до країн Заходу відносяться, аніж до Азії.

А от класична Азія - то повний пи..здець.
Країни, де права людини нічого не варті. Що вони можуть дати Україні?
Нічого.
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23.04.2022 22:27 Ответить
Бешеный мегафон!
Хотелка на хотелке,просто понос словесный.
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23.04.2022 21:13 Ответить
а Японія, Південна Корея, Тайвань, Сингапур - це хто? І Філіпіни мають неймовірно близькі стосунки із США
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23.04.2022 21:14 Ответить
Таиланд, Камбоджа, лаос❗👍
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23.04.2022 21:53 Ответить
vladkruz@vladkruz64

Складывается впечатление что зелю в офисе держат на привязи, где он может только что-то прочитать по бумажке.
В реальности страной распоряжается Ермак со своей свитой, которого никто не выбирал и у которого рыло не в пушку, а покрылось толстым слоем шерсти...
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23.04.2022 21:15 Ответить
Треба в Таєжний Союз вступити?
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23.04.2022 21:17 Ответить
Они поймут ,когда начнется голод , будут кушать биткоин
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23.04.2022 21:22 Ответить
Це він наказує бажання до золотої рибки ,чи як? Хочу, хочу , хочу, ніжками дриг,дриг.
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23.04.2022 21:22 Ответить
у міня єсть трі жиланья - нєту рипкі залатой...
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23.04.2022 21:22 Ответить
".. тож історично після розпаду Радянського Союзу вони були близькі з Російською Федерацією як правонаступницею Радянського Союзу."

Яке воно "юрист".... Повне...

Люся, перекажи цьому "юристу", що рашка ніколи не була правонаступницею Радянського Союзу.

Схоже, що воно, таки, дурне на всю голову. Аба, )(уйло міцно тримає його за бейци.
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23.04.2022 21:23 Ответить
Наполеончика понесло - зенералисимус хренов
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23.04.2022 21:24 Ответить
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23.04.2022 21:28 Ответить
Країни Азії думають тільки про свої прибутки
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23.04.2022 22:03 Ответить
Новина дня з Азії.
Індонезія, як найбільший у світі виробник пальмової олії , хоче боротися з дефіцитом і зростанням цін у власній країні та зупиняє експорт.
Нестабільна ситуація на світовому ринку склалася зокрема і у відсутності найбільшого експортера олії соняшника-України,багато країн які залежні від постачань переходять на інші види жирів, що викликало дисбалас та зростання цін.Світу загрожує голод особливо у густонаселених та незаможних країнах.
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23.04.2022 22:06 Ответить
Хочу, щоби золота рибка була в мене на побігеньках.
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24.04.2022 00:30 Ответить
з Азії завжди приходили вбивати. Всілякі монголи, тюрки і інші з вузькими очима. россіяни знайшли з ними спільну мову бо вони самі таки "я русский только глаз узкий". Плюс вони прописали лящів в другій світовій війні японцям, і прописали потім китайцям, щоб ті не намагались лізти. Коротше кажучи, щоб до тебе на сході нормально ставились потрібно або прописати комусь лящів привселюдно, або торгувати з ними потрібними їм товарами.
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24.04.2022 00:45 Ответить
все? може ще щось хочеш? кажи простіше "хочу лягти під китай"
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24.04.2022 02:45 Ответить
 
 