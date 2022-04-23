Зеленский: Хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что страны Азии, несмотря на исторически сложившиеся близкие отношения с Россией, изменят свое восприятие Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы смогли изменить своим единством, крепостью, своим отпором России отношение стран Альянса, европейских государств и многих других. Изменить отношение к нам. И я очень хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине тоже. Или я чувствую, что они изменили? Нет. Изменили ли они?Думаю, что народы так точно... Народы этих стран прекрасно знают нас. Я чувствую, что лидеры этих стран приближаются к этому. Если раньше они были очень близки, исторически, с Советским Союзом, поэтому исторически после распада Советского Союза они были близкие с Российской Федерацией как правопреемницей Советского Союза. ...Украина пошатнула эти отношения, и мы видим уже отношение лидеров – они смягчаются именно в нашу сторону. Это большая заслуга нашего государства, но и лидеров, которые они слышат и слушают" , – заявил президент.

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