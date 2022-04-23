Зеленский: Хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что страны Азии, несмотря на исторически сложившиеся близкие отношения с Россией, изменят свое восприятие Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.
"Мы смогли изменить своим единством, крепостью, своим отпором России отношение стран Альянса, европейских государств и многих других. Изменить отношение к нам. И я очень хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине тоже. Или я чувствую, что они изменили? Нет. Изменили ли они?Думаю, что народы так точно... Народы этих стран прекрасно знают нас. Я чувствую, что лидеры этих стран приближаются к этому. Если раньше они были очень близки, исторически, с Советским Союзом, поэтому исторически после распада Советского Союза они были близкие с Российской Федерацией как правопреемницей Советского Союза. ...Украина пошатнула эти отношения, и мы видим уже отношение лидеров – они смягчаются именно в нашу сторону. Это большая заслуга нашего государства, но и лидеров, которые они слышат и слушают" , – заявил президент.
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Южная Корея и Япония - самые нормальные и развитые страны за нас.
А от класична Азія - то повний пи..здець.
Країни, де права людини нічого не варті. Що вони можуть дати Україні?
Нічого.
Хотелка на хотелке,просто понос словесный.
Складывается впечатление что зелю в офисе держат на привязи, где он может только что-то прочитать по бумажке.
В реальности страной распоряжается Ермак со своей свитой, которого никто не выбирал и у которого рыло не в пушку, а покрылось толстым слоем шерсти...
Яке воно "юрист".... Повне...
Люся, перекажи цьому "юристу", що рашка ніколи не була правонаступницею Радянського Союзу.
Схоже, що воно, таки, дурне на всю голову. Аба, )(уйло міцно тримає його за бейци.
Індонезія, як найбільший у світі виробник пальмової олії , хоче боротися з дефіцитом і зростанням цін у власній країні та зупиняє експорт.
Нестабільна ситуація на світовому ринку склалася зокрема і у відсутності найбільшого експортера олії соняшника-України,багато країн які залежні від постачань переходять на інші види жирів, що викликало дисбалас та зростання цін.Світу загрожує голод особливо у густонаселених та незаможних країнах.