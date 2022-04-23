РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8235 посетителей онлайн
Новости Война
9 252 11

Российские войска обстреляли из артиллерии два села на Сумщине, - ОВА. ФОТО

Российские войска обстреляли из артиллерии два села в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска обстреляли из артиллерии два села на Сумщине, - ОВА 01

В с. Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери. В с. Бояро-Лежачи повреждены территории частных домов.

Российские войска обстреляли из артиллерии два села на Сумщине, - ОВА 02

Человеческих жертв нет.

Читайте также: Российские войска проводят провокационные обстрелы трех территориальных громад на Сумщине, - Живицкий

Автор: 

обстрел (27312) Сумская область (3163) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Ну это уже каждодневная "новость" Когда будет новость про ответку?Или нельзя а то рашка нападет?
показать весь комментарий
23.04.2022 21:46
+5
Это систематические действия по принципу "а что вы нам сделаете". Ублюдочный народ и армия, состоящая на 100% из военных преступников.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:53
+4
вже switchblade до вас йде - начyвайтесь скотини...
показать весь комментарий
23.04.2022 21:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вже switchblade до вас йде - начyвайтесь скотини...
показать весь комментарий
23.04.2022 21:46 Ответить
Ну это уже каждодневная "новость" Когда будет новость про ответку?Или нельзя а то рашка нападет?
показать весь комментарий
23.04.2022 21:46 Ответить
а сейчас кто напал ? зачем идиота строишь ? Пора умнеть , если есть чем ...
показать весь комментарий
23.04.2022 22:00 Ответить
В Сумской области есть Тро, которые воюют автоматами и отжатыми танками, которые ЗАЩИЩАЮТ область. Они за ради твоей прихоти должны положить свои жизни, атаковав стратегически важные приграничные села москальщины и убив тамощних пенсионеров и деревенщину? Это может переломить ход войны?
показать весь комментарий
23.04.2022 22:08 Ответить
Это систематические действия по принципу "а что вы нам сделаете". Ублюдочный народ и армия, состоящая на 100% из военных преступников.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:53 Ответить
Стреляют просто чтобы напакостить. Никакой тактической пользы этот обстрел не имеет. Просто террор. Нужно придумывать какие-то ответки. Если не отвечать, то такие обстрелы будут постоянно.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:56 Ответить
Тут люди пишуть, мовляв, немає у нас далекобійної арти, щоб в'їбати по кацапам на території підоРахи. А міномети і недалекобійна артилерія у нас є? Чи, *****, і цього немає? Ці суки шмаляють по нашій території через кордон. Ми що, не здатні в'їбати по них у відповідь з такої ж зброї? Бо це обстріл території Мордору? Срати на них з високої гори! Вони свої території самі обстрілюють за милу душу, стверджуючи, що це роблять ЗСУ. Якого *** ми не стріляємо у відповідь? Боїмось мабілізациі орків? На їхнє відношення до нас це вже аж ніяк не вплине, а ось у стріляючих може трохи відбити охоту... якщо декому з них повідриває руки і голови.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:56 Ответить
коли вже Чангарські мости ліквідують???!!
показать весь комментарий
23.04.2022 22:07 Ответить
а чому отве очку не послать а потім це не ми і ракета не наша
показать весь комментарий
23.04.2022 22:09 Ответить
а чому ответочку не послати а потім я не я і а хто це
показать весь комментарий
23.04.2022 22:10 Ответить
 
 