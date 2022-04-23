Российские войска обстреляли из артиллерии два села на Сумщине, - ОВА. ФОТО
Российские войска обстреляли из артиллерии два села в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
В с. Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери. В с. Бояро-Лежачи повреждены территории частных домов.
Человеческих жертв нет.
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