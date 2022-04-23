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Новини Війна
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Російські війська обстріляли з артилерії два села на Сумщині, - ОВА. ФОТО

Російські війська здійснили артилерійський обстріл двох сел у Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська обстріляли з артилерії два села на Сумщині, - ОВА 01

У с. Атинське в психо-неврологічному інтернаті вибиті всі вікна та двері. У с. Бояро-Лежачі пошкоджені території приватних будинків.

Російські війська обстріляли з артилерії два села на Сумщині, - ОВА 02

Людських жертв немає.

Також читайте: Російські війська здійснюють провокаційні обстріли трьох територіальних громад на Сумщині, - Живицький

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+6
Ну это уже каждодневная "новость" Когда будет новость про ответку?Или нельзя а то рашка нападет?
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23.04.2022 21:46
+5
Это систематические действия по принципу "а что вы нам сделаете". Ублюдочный народ и армия, состоящая на 100% из военных преступников.
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23.04.2022 21:53
+4
вже switchblade до вас йде - начyвайтесь скотини...
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23.04.2022 21:46
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вже switchblade до вас йде - начyвайтесь скотини...
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23.04.2022 21:46 Відповісти
Ну это уже каждодневная "новость" Когда будет новость про ответку?Или нельзя а то рашка нападет?
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23.04.2022 21:46 Відповісти
а сейчас кто напал ? зачем идиота строишь ? Пора умнеть , если есть чем ...
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23.04.2022 22:00 Відповісти
В Сумской области есть Тро, которые воюют автоматами и отжатыми танками, которые ЗАЩИЩАЮТ область. Они за ради твоей прихоти должны положить свои жизни, атаковав стратегически важные приграничные села москальщины и убив тамощних пенсионеров и деревенщину? Это может переломить ход войны?
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23.04.2022 22:08 Відповісти
Это систематические действия по принципу "а что вы нам сделаете". Ублюдочный народ и армия, состоящая на 100% из военных преступников.
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23.04.2022 21:53 Відповісти
Стреляют просто чтобы напакостить. Никакой тактической пользы этот обстрел не имеет. Просто террор. Нужно придумывать какие-то ответки. Если не отвечать, то такие обстрелы будут постоянно.
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23.04.2022 21:56 Відповісти
Тут люди пишуть, мовляв, немає у нас далекобійної арти, щоб в'їбати по кацапам на території підоРахи. А міномети і недалекобійна артилерія у нас є? Чи, *****, і цього немає? Ці суки шмаляють по нашій території через кордон. Ми що, не здатні в'їбати по них у відповідь з такої ж зброї? Бо це обстріл території Мордору? Срати на них з високої гори! Вони свої території самі обстрілюють за милу душу, стверджуючи, що це роблять ЗСУ. Якого *** ми не стріляємо у відповідь? Боїмось мабілізациі орків? На їхнє відношення до нас це вже аж ніяк не вплине, а ось у стріляючих може трохи відбити охоту... якщо декому з них повідриває руки і голови.
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23.04.2022 21:56 Відповісти
коли вже Чангарські мости ліквідують???!!
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23.04.2022 22:07 Відповісти
а чому отве очку не послать а потім це не ми і ракета не наша
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23.04.2022 22:09 Відповісти
а чому ответочку не послати а потім я не я і а хто це
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23.04.2022 22:10 Відповісти
 
 