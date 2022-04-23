Російські війська обстріляли з артилерії два села на Сумщині, - ОВА. ФОТО

Російські війська здійснили артилерійський обстріл двох сел у Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

У с. Атинське в психо-неврологічному інтернаті вибиті всі вікна та двері. У с. Бояро-Лежачі пошкоджені території приватних будинків.

Людських жертв немає.

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