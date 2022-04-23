С Путиным я бы обсуждал вопросы территориальной целостности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что бы он обсуждал с президентом страны-агрессора Путиным.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Меня интересует вопрос территориальной целостности и именно это я бы обсуждал с путиным - как дальше будет жить наш Донбасс украинский, как дальше будет жить наш Крым, в какой точке мы можем об этом договориться и можем ли вообще. Мы поднимаем эти вопросы и слышим, РФ начинает на эти вопросы отвечать. Не так, как нам нравится, но диалог начат", - сказал Зеленский.
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зеленсокогопутина
Тяперича с Ху.лом обговаривает как
их оформить,шоб это сдачей не считалось.
Шо то я нехера не понял,это как.
про що можна говорити з бандитом, який прийшов знищити нашу країну і це його єдина мета!
Халепа. Які думки?