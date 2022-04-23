С Путиным я бы обсуждал вопросы территориальной целостности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что бы он обсуждал с президентом страны-агрессора Путиным.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Меня интересует вопрос территориальной целостности и именно это я бы обсуждал с путиным - как дальше будет жить наш Донбасс украинский, как дальше будет жить наш Крым, в какой точке мы можем об этом договориться и можем ли вообще. Мы поднимаем эти вопросы и слышим, РФ начинает на эти вопросы отвечать. Не так, как нам нравится, но диалог начат", - сказал Зеленский.

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