З Путіним я б обговорював питання територіальної цілісності, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що б він обговорював з президентом країни-агресора Путіним.
Про це він повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Мене цікавить питання територіальної цілісності і саме це я б обговорював з Путіним - як далі буде жити наш Донбас український, як далі буде жити наш Крим, в якій точці ми можемо про це домовитись і чи можемо взагалі. Ми піднімаємо ці питання і чуємо, РФ починає на ці питання відповідати. Не так, як нам подобається, але діалог почато", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+64 Green sheet
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зеленсокогопутина
Тяперича с Ху.лом обговаривает как
их оформить,шоб это сдачей не считалось.
Шо то я нехера не понял,это как.
про що можна говорити з бандитом, який прийшов знищити нашу країну і це його єдина мета!
Халепа. Які думки?