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Новини Війна
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З Путіним я б обговорював питання територіальної цілісності, - Зеленський

зеленський,путін

Президент Володимир Зеленський розповів, що б він обговорював з президентом країни-агресора Путіним.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Мене цікавить питання територіальної цілісності і саме це я б обговорював з Путіним - як далі буде жити наш Донбас український, як далі буде жити наш Крим, в якій точці ми можемо про це домовитись і чи можемо взагалі. Ми піднімаємо ці питання і чуємо, РФ починає на ці питання відповідати. Не так, як нам подобається, але діалог почато", - сказав Зеленський.

Також читайте: З візитами до інших країн поїду лише після війни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) путін володимир (23860)


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Топ коментарі
+64
С какого х***я ты будешь с окупантом обсуждать нашу землю? А украинский народ что х*** собачий? Иди на Ростов и обсуждай там ростовскую обаласть или Воронежскую сколько влезет. Зачем нам выслушивать ети унижения от мародера, насильника, педофила и убийцы? Тебя интересует как будет жить дамбас и крым с мародером, убийцей и педофилом? Х***ево будут они жить если мы их не освободим.
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23.04.2022 21:56
+60
Ну це *** вобще...
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23.04.2022 21:51
+44
Безнадійний.....
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23.04.2022 21:52
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Сторінка 2 з 2
Сами по себе переговоры возможны, а вот договор и мир по его итогам нет. Тут всё очевидно- каждая из сторон верит именно в свою победу и имеет ещё силы и мощь. В такой ситуации переговоры не могут быть эффективны. Вот когда враг будет уже обессиленный потерями и небоеспособный, тогда и можно о чём-то ещё говорить....
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23.04.2022 22:38 Відповісти
Перемовини можливі між клоунами Арахамією і Мединським. Але не між Президентом, що представляє вбитих, і їх катом.
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23.04.2022 23:13 Відповісти
Якщо приповзе на колінах. Ініціює перемовини капітулююча сторона. Такі правила життя
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24.04.2022 02:33 Відповісти
Слова наивного лоха..... Бла бла Крым не вернёшь.... Это 100 %факт.
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23.04.2022 22:40 Відповісти
Почему, хоть степную часть можно вернуть
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24.04.2022 02:58 Відповісти
все мы вернем не вам кацапам об этом рассуждать путлеру конец раньше чем вы думаете
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24.04.2022 04:17 Відповісти
кто Крым не вернет ? ты что совсем поехал бот - все Украина вернет и гораздо быстрее чем ты думаешь ..
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24.04.2022 04:14 Відповісти
То есть тебя интересует только как будет жить Донбасс и Крым?! А как будет жить Херсон который вы или ваши люди отдали в первые же часы войны?! Не интересует?! А вот нас жителей Херсона уж очень интересует как мы будем жить и почему наш город отдали 😠 Ещё интересует почему не направляете армию в наступление на Херсон чтобы выгнать террористов так как вы это делали с другими городами и за свой Киев в котором вы были ? У херсонцев уж ооооочень много вопросов к вам.
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23.04.2022 22:51 Відповісти
Правильные вопросы
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24.04.2022 02:59 Відповісти
вам надо было раньше думать на выборах когда вас баранов Порошенко предупреждал -что выбор или за Пороха или за зеленсокого путина
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24.04.2022 04:19 Відповісти
Це все одно, що євреї, які вижили після Освенціму, обговорювали б гарантії безпеки з Генріхом Гімлером. Зеленському варто зрозуміти, що він президент, а не Бог. А президента обирає народ. І у державі вирішальною є воля народу, а не президента. Хоч всі ми ходимо під Богом.
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23.04.2022 22:52 Відповісти
Он всем заявил Украина территорий не отдаст.
Тяперича с Ху.лом обговаривает как
их оформить,шоб это сдачей не считалось.
Шо то я нехера не понял,это как.
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23.04.2022 22:52 Відповісти
Интересно , а с Чикатило тоже жертвы переговоры вели о целостности своего тела?
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23.04.2022 22:57 Відповісти
Зеленский ты точно ******** или притворяешся?
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23.04.2022 23:21 Відповісти
Боже...яке воно кончине.
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23.04.2022 23:24 Відповісти
Противоречить самому себе...да очень свежий кокс ...сорвался курс лечюги 20.287 следущий .. но это очень не хорошо кровь рекой а де кто.. зато нелюди поржут а англы и те охренели
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23.04.2022 23:28 Відповісти
це вже якась патологічна пристрасть -"пасматрєть в глаза путину"
про що можна говорити з бандитом, який прийшов знищити нашу країну і це його єдина мета!
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23.04.2022 23:37 Відповісти
Ця суцільна тупість - результат вибору 73% *мудрого народу*.... Наголосували, бді...
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23.04.2022 23:38 Відповісти
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24.04.2022 00:38 Відповісти
Яке кончане...
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24.04.2022 00:57 Відповісти
ЩО це чмо меле?
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24.04.2022 01:04 Відповісти
а может сначала спросить у ВСУ? или наполеончик просыпается?
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24.04.2022 01:11 Відповісти
Яке ж воно ЗЕкончене.
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24.04.2022 01:38 Відповісти
Воно,пожиттєвий путіносос в нього патологічне ідолопоклонство. Нав'язливе поклоніння,. Здихатиме,а облизуватиме й молитиметься. Сімейне?
Халепа. Які думки?
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24.04.2022 01:55 Відповісти
З одного боку орда навіженних, з іншого є...нутий іх адепт? Ми посередині
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24.04.2022 01:57 Відповісти
Хло наказує дітей гвалтувати, й винищувати,цей мріє розмовляти. Більшого покидька й в пеклі невидумають
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24.04.2022 02:00 Відповісти
Снова увидеть мир в глазах??
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24.04.2022 02:00 Відповісти
Воно людина, йому притаманні уявлення про моральність,аморальність. Чи,воно,теж з пкла?
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24.04.2022 02:03 Відповісти
он враг и предатель купленный в Омане - ему на Украину насрать
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24.04.2022 04:21 Відповісти
Аби,його на Марс забрали. Родича ківи
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24.04.2022 02:22 Відповісти
А я бачу мир в глазах *****
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24.04.2022 02:37 Відповісти
Ишь ты миротворинец
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24.04.2022 03:01 Відповісти
уйло рехнулся окончательно. говорить без толку.
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24.04.2022 04:45 Відповісти
Знаємо ми твої переговори.Зійдемось дась посередини.МаріупольюБердянськ,Мелітополь,Херсон тобой зданні без спротиву,то і є план зійтись посередини.Проце в омані домовлялись?А путін взяв і на Київ попер,всуперечь домовленостям.Ти і обісрався.А зараз відлігло і знову з'явилось бажання подомовлятися.А чогоб і ні.Ні своя країна,ні свій народ,ні своя біль.
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24.04.2022 07:40 Відповісти
при встрече с путиным он должен всадить ему вилку в глаз, а не говорить о чём то
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24.04.2022 08:19 Відповісти
Яке кончене!
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24.04.2022 08:28 Відповісти
Заглянуть в глаза путину, извиниться за проволочки в войне в связи с непридвиденными обстоятельствами и попросить политического убежища, если что не так сложится?!
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24.04.2022 10:58 Відповісти
конченый урод!
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24.04.2022 14:30 Відповісти
Президент - это гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны. А Зеленский о чём вэрзэ? . Ты ще скажи, шо хочешь обсудить с ****** наш суверинитет, бо он у нас черезчур суверенный. Территории надо освобождать, а не обсуждать Та шоб вы там все выздыхали на Банковой, чортовы малоросы! Верим ЗСУ!
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24.04.2022 23:47 Відповісти
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