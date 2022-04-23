Обсудили гарантии безопасности для Украины, - Зеленский поговорил с Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал Владимир Зеленский.
Он отметил: "Продолжил диалог с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о противодействии агрессии РФ, о ситуации в Мариуполе. Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь. Обсудили гарантии безопасности для Украины. Ценим лидерство Бориса Джонсона и Великобритании в поддержке Украины".
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Існує лише одна формула гарантій - це війсковий союз, тобто ти воюєшь за них коли їм потрібно, а вони за тебе. Це назівається НАТО. Але наша зелена влада ****** суспільству формулу "нейтрального статусу" та не-участь в будь-якому війсковому союзі. Тому про гарантії можете забути, лише якийсь аналог Будапештсьго меморандуму. Будьте реалістом.
🔥 Ждём фамилии убийц для дополнения текущего списка трупов:
▪️ Генерал-майор Суховецкий
▪️Генерал-майор Герасимов
▪️Генерал-майор Колесников
▪️Генерал-майор Митяев
▪️Генерал-лейтенант Мордвичев
▪️Генерал-майор Тушаев
🍁 Российские военные не добились успехов за последние 24 часа, несмотря на возросшую активность, украинские контратаки препятствуют их усилиям, - минобороны Британии со ссылкой на свою разведку.
🍁 Сегодня у меня впервые появилась чуйка, что уже в этом году мы не просто вернёмся к позициям 24 февраля, но и восстановим Донбасс в границах 1991-го.
Просто наша армия сейчас такая злая, вооружений поступает столько (ну почти столько), сколько хотелось бы, а ботокс (уверен!) настолько уже жалеет об этой авантюре, что нам нужно дожимать ситуацию. Ибо другого такого шанса может и не быть.
Мы уже за два месяца стали Нацией, осталось вернуть земли. Крым пока выношу за скобки, но и его вернём.
Нет, это не шапкозакидательство Арестовича, это чуйка, основанная на анализе ситуации. Сейчас или никогда.
Sharp
Мабуть найбільше призвіщ ми побачимо з Німетчини та Франції, які блокували і блокують вступ України у альянс.
Отсюда и все действия запада -начиная от деиндустриализации,разоружения,приведения к власти разных ушлепков (так называемые демократии второго типа).Все это можете оценить по нашей Украине,в которой на протяжении 30 лет проводился своеобразный план Моргентау (хотя сейчас конечно появился удобный "виновник" ввиде рашки ,но делалось все это не рашкой ,по крайней мере в первые 15 лет-у них тоже подобное происходило)
И только не надо обвинять население Украины в совковости и каким то антиевропейскими и антинатовскими настроениям-народ это "Мул",говоря языком Ришелье ,его куда направили ,туда он и пошел-а умение управлять массами за последние столетия отточено до совершенства