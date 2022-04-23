Обсудили гарантии безопасности для Украины, - Зеленский поговорил с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал Владимир Зеленский.

Он отметил: "Продолжил диалог с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о противодействии агрессии РФ, о ситуации в Мариуполе. Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь. Обсудили гарантии безопасности для Украины. Ценим лидерство Бориса Джонсона и Великобритании в поддержке Украины".

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