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Обсудили гарантии безопасности для Украины, - Зеленский поговорил с Джонсоном

джонсон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал Владимир Зеленский.

Он отметил: "Продолжил диалог с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о противодействии агрессии РФ, о ситуации в Мариуполе. Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь. Обсудили гарантии безопасности для Украины. Ценим лидерство Бориса Джонсона и Великобритании в поддержке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Больше оружия": Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине

Великобритания (4977) Зеленский Владимир (20456) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+6
зеля - куйло
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23.04.2022 22:16
+4
В топку гарантии... Сейчас самое время задать вопрос - почему Финляндии И Швеции вступить вступить в НАТО - пожалуйста, да хоть завтра, а для Украины нет. Еще с двухтысячных годов . Что это, двойные стандарты или прогибы в угоду Параши и ее президенту ублюдку? А может отрабатывание путлеровских денег ?
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23.04.2022 22:26
+3
І що Джонсон? Обіцяв закрити небо? Чи обіцяв допомогти військами? Після цих гарантій українці мали б відчути себе у безпеці, як зараз відчувають себе наприклад естонці?
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23.04.2022 22:16
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І що Джонсон? Обіцяв закрити небо? Чи обіцяв допомогти військами? Після цих гарантій українці мали б відчути себе у безпеці, як зараз відчувають себе наприклад естонці?
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23.04.2022 22:16 Ответить
Ти скажи чому вони повинні це робити для країни,яка під тиском агресії відмовляється від НАТО і хоче оголосити нейтралітет?Виходить що ми розумніші від Фінляндії і Швеції?
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23.04.2022 23:51 Ответить
зеля - куйло
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23.04.2022 22:16 Ответить
Цікаво те, що кожна країна якій запропонували стати гарантом по своєму розуміє гарантії, які вона може дати. І як правило, вони відрізняються від того, що каже Зеленський. З гарантіями поки що виходить лебідь щука і рак.
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23.04.2022 22:21 Ответить
Чому ви вирішили що хтось заобов'язаний надавати нам якісь гарантії?
Існує лише одна формула гарантій - це війсковий союз, тобто ти воюєшь за них коли їм потрібно, а вони за тебе. Це назівається НАТО. Але наша зелена влада ****** суспільству формулу "нейтрального статусу" та не-участь в будь-якому війсковому союзі. Тому про гарантії можете забути, лише якийсь аналог Будапештсьго меморандуму. Будьте реалістом.
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23.04.2022 22:42 Ответить
🍁 Вчера, благодаря точному попаданию в командный пункт армейского уровня, в котором находилось около 50 офицеров рф, было ликвидировано ещё 2 генерала, третий - при смерти.

🔥 Ждём фамилии убийц для дополнения текущего списка трупов:

▪️ Генерал-майор Суховецкий
▪️Генерал-майор Герасимов
▪️Генерал-майор Колесников
▪️Генерал-майор Митяев
▪️Генерал-лейтенант Мордвичев
▪️Генерал-майор Тушаев

🍁 Российские военные не добились успехов за последние 24 часа, несмотря на возросшую активность, украинские контратаки препятствуют их усилиям, - минобороны Британии со ссылкой на свою разведку.

🍁 Сегодня у меня впервые появилась чуйка, что уже в этом году мы не просто вернёмся к позициям 24 февраля, но и восстановим Донбасс в границах 1991-го.

Просто наша армия сейчас такая злая, вооружений поступает столько (ну почти столько), сколько хотелось бы, а ботокс (уверен!) настолько уже жалеет об этой авантюре, что нам нужно дожимать ситуацию. Ибо другого такого шанса может и не быть.

Мы уже за два месяца стали Нацией, осталось вернуть земли. Крым пока выношу за скобки, но и его вернём.

Нет, это не шапкозакидательство Арестовича, это чуйка, основанная на анализе ситуации. Сейчас или никогда.
Sharp
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23.04.2022 22:24 Ответить
В топку гарантии... Сейчас самое время задать вопрос - почему Финляндии И Швеции вступить вступить в НАТО - пожалуйста, да хоть завтра, а для Украины нет. Еще с двухтысячных годов . Что это, двойные стандарты или прогибы в угоду Параши и ее президенту ублюдку? А может отрабатывание путлеровских денег ?
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23.04.2022 22:26 Ответить
Белінгкет обіцяв найблтжчим часом оприлюднити розслідування хто з європейських лідерів отримував кошти від *****.

Мабуть найбільше призвіщ ми побачимо з Німетчини та Франції, які блокували і блокують вступ України у альянс.
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23.04.2022 22:32 Ответить
Тому що ми маєм на своїй території військовий конфлікт.Для того щоб бути в НАТО нам потрібно перемогти РФ,а не заморожувати конфлікт і ставати нейтральною країною, коли ми і так є нетральною.Розумієш,чи розлогіше пояснити?
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23.04.2022 23:56 Ответить
потому что все республики бывшего СССР (кроме прибалтики) рассматриваются западом ,как осколки бывшей сверхдержавы .
Отсюда и все действия запада -начиная от деиндустриализации,разоружения,приведения к власти разных ушлепков (так называемые демократии второго типа).Все это можете оценить по нашей Украине,в которой на протяжении 30 лет проводился своеобразный план Моргентау (хотя сейчас конечно появился удобный "виновник" ввиде рашки ,но делалось все это не рашкой ,по крайней мере в первые 15 лет-у них тоже подобное происходило)
И только не надо обвинять население Украины в совковости и каким то антиевропейскими и антинатовскими настроениям-народ это "Мул",говоря языком Ришелье ,его куда направили ,туда он и пошел-а умение управлять массами за последние столетия отточено до совершенства
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24.04.2022 00:36 Ответить
Як воно може з кимсь "поговорити", в нього розуму, як у інфузорії-туфельки...
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23.04.2022 22:28 Ответить
Сначала зафиксировали в коммюнике с рашкой гарантии не вступления в НАТО, а потом от разных стран выпрашиваются формальные гарантии. Смотрите канал Соскина. Он там этот договорняк расписал.
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23.04.2022 22:30 Ответить
а подписывать в будапеште?
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23.04.2022 22:40 Ответить
Шановний Борис Джонсон:Зробіть щось з ЗЕ,бо він дуже хоче заглянути зомбі-хуйлу в очі.Що він там хоче побачити в очах мертвеця,нікому не відомо.
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23.04.2022 23:17 Ответить
 
 