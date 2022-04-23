Обговорили гарантії безпеки для України, - Зеленський поговорив з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав Володимир Зеленський.

Він зазначив: "Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Розповів про протидію агресії РФ, про ситуацію в Маріуполі. Подякував за важливу й вагому оборонну підтримку, макрофінансову допомогу. Обговорили гарантії безпеки для України. Цінуємо лідерство Бориса Джонсона та Великої Британії в підтримці України".

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