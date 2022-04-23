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Новости Война
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Аналогичная Мариуполю трагедия может случиться и в других городах, - Зеленский

маріуполь

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что аналогичная Мариуполю трагедия может произойти и в других городах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.

"Может ли произойти трагедия такая же, как в Мариуполе? Да, может произойти", – сказал глава государства.

Об этом свидетельствуют тысячи танков и единиц оружия, накопленные возле украинских границ и на оккупированных территориях.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474)


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Топ комментарии
+28
С таким президентом делов не будет, просрал все военные программы вроде Нептуна и ОТРК Гром 2Е, разминировал Чонгар, слил весь юг без боя, отдал русне Мариуполь для окружения (запретили даже АЗОВУ прикрывать город и атаковать с Бердянска), это какой-то ***** всего и вся идет. Теперь угрожает на Мариуполями - это подготовка к капитуляции?
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23.04.2022 22:44
+26
Городов в Украине еще много, да, вова?!
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23.04.2022 22:42
+26
А что разве после Мариуполя не делаются никакие выводы и граждане должны гадать, кто следующий в очереди на уничтожение?
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23.04.2022 22:43
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23.04.2022 22:42 Ответить
250.000 армія, 200.000 тро, спецслужби 30.000, нацгвардії 30.000, МВС 100.000, мільйони чоловіків під військомати з жагою помсти, безперервні поставки партнерами зброї. Що це таке було?..
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24.04.2022 07:33 Ответить
Настоящий лидер, сказал бы наоборот. Но у нас, к сожалению сопля.
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23.04.2022 22:42 Ответить
хорошо сыграл в четыре членограя с немецкими "интеллектуалами", которые предлагают сдать города Левобережья и Киев рашистам "во избежание их разрушения как Мариуполя"

Господи, спаси й помилуй Україну від Бідосика !
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24.04.2022 03:21 Ответить
Городов в Украине еще много, да, вова?!
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23.04.2022 22:42 Ответить
А что разве после Мариуполя не делаются никакие выводы и граждане должны гадать, кто следующий в очереди на уничтожение?
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23.04.2022 22:43 Ответить
А галушка вже каже щоб тро здавали зброю. Сотні кращих синів країни на півдні були розстріляні які не отримавши вчасно зброю голіруч йшли з коктейлями на ворога. галушка, ти за це будеш відповідати.
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24.04.2022 07:36 Ответить
Якщо зустрінешся з ******, або підпишеш з ним «мирний договір», то безперечно.
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23.04.2022 22:43 Ответить
схоже зелене падло готує суспільну думку для подальшого договорняка з кацапами
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23.04.2022 22:44 Ответить
С таким президентом делов не будет, просрал все военные программы вроде Нептуна и ОТРК Гром 2Е, разминировал Чонгар, слил весь юг без боя, отдал русне Мариуполь для окружения (запретили даже АЗОВУ прикрывать город и атаковать с Бердянска), это какой-то ***** всего и вся идет. Теперь угрожает на Мариуполями - это подготовка к капитуляции?
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23.04.2022 22:44 Ответить
Конечно,к 9 мая нужно успеть,вот и понезло Зелоха
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23.04.2022 22:51 Ответить
скотина...
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23.04.2022 22:46 Ответить
Цікаво, Зеленський хоче переобратися на другий строк?
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23.04.2022 22:47 Ответить
Судя по Чонгару, Херсону и Мариуполю я думаю ему светит срок по статье Госизмена
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23.04.2022 22:57 Ответить
йому ліхтар свєтіт
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23.04.2022 23:28 Ответить
тема самолета душегуба Патрушева, которым возвращался Осел так и не раскрыта
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24.04.2022 03:24 Ответить
Если вспомнить как эта мразь говорил про Харьков, то можно предположить, что так оно и будет.
Это не президент - это рупор кремля, господи, избавь нас от этого недоразумения.
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23.04.2022 22:52 Ответить
- Зелені гниди здають південь!
- Не розгойдуй човен. Треба об'єднуватись.
- Зелені гниди здали південь!
- Не на часі. Треба підтримувати нашу владу.
- Зелені гниди здають схід!
- Всі питання після перемоги.
- Після перемоги на правому березі України?

Чомусь останнім часом мені все частіше згадується його фраза "сойдьомся ґдє-то посєрєдінє". Здається, то був не жарт, а його майбутня політична програма.
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24.04.2022 00:22 Ответить
Просто Пєрєстать Стрєлять (с)

Хуже Нє Будєт (с)

Харьков будєт оккупірован (с)

А у Зе шашлыкі на дєвятамай
Нє мєшайтє АСФАЛЬТІРОВАТЬ
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23.04.2022 22:53 Ответить
На что он намекает? На Одессу, Николаев, Харьков? Будет сдавать?
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23.04.2022 22:54 Ответить
- Альо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо. - Хорошо, Миша, а у Вас большая армия? - Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім. - А у меня в армии 100 тисяч людей. - Холєра ясна, я зара вам віддзвоню. (за якийсь час)… - Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни. - Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали? - Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаєме?
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23.04.2022 22:55 Ответить
эта апять гаварит галабародька???? или верховный???
(атвистивайска, пиристатьстрилять и тамженашилюди - помним...не забыли!!!)
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23.04.2022 22:56 Ответить
А дійсно був період, коли зе асоціювали з якоюсь бідою, анекдот з того періоду. А зараз якось і не смішно.
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23.04.2022 23:39 Ответить
Якщо вчасно не придушити ворожу агентуру у верхах влади-може бути й гірше!
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23.04.2022 23:00 Ответить
Если вспомнить как эта мразь говорил про Харьков, то это вполне предсказуемо.
Это не президент - это рупор кремля. Господи, избавь нас от этого недоразумения.
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23.04.2022 23:01 Ответить
А як же-"владу не критикувати під час війни?".
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24.04.2022 06:56 Ответить
А если что, асфальтоукладчиками их.
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23.04.2022 23:02 Ответить
Це вияв недовіри президента Зеленського до Збройних Сил України!
На мою думку, Президент України потребує кваліфікованого медичного обстеження на предмет спооможності виконувати повноваження керівника держави...
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23.04.2022 23:03 Ответить
Знову імпровізація. Тексти треба старанно вчити, або мовчати.
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23.04.2022 23:41 Ответить
Поки ти при владі це дійсно так. Тільки дурень не бачить, що ворог при владі.
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23.04.2022 23:04 Ответить
Если вспомнить как он говорил о Харькове, то все это вполне предсказуемо. Это не президент - это рупор кремля, господи, избавь нас от этого недоразумения.
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23.04.2022 23:08 Ответить
Ган Дон
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23.04.2022 23:12 Ответить
Щоб тобі язік відсох
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23.04.2022 23:17 Ответить
Ти що Вова, інвесторів розлякуєш? Давай, асфальтуй дороги і клич всіх на шашлики. Ти це добре вмієш.
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23.04.2022 23:48 Ответить
Невже не лох за масквабад бормоче?
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24.04.2022 00:30 Ответить
воно ібануте? це президент якої країни бл? пздц.
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24.04.2022 01:23 Ответить
да срал он на Украину ему бы свои офшоры сохранить и квартирки в Италии и Лондоне
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24.04.2022 05:17 Ответить
Трагедія сталася раніше, коли під час війни, оце таке, "мудрий народ" обрав головнокомандувачем, він всі ті роки у "кварталі" реготав з українців, а його країною поставили керувати, "Куме, чуєш куме..." Ганьба!
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24.04.2022 03:44 Ответить
многие за свой выбор уже поплатились жизнями и не смогут исправить свою ошибку на следующих выборах
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24.04.2022 05:16 Ответить
Да не будет уже никаких выборов --__-- , мой вам совет готовьтесь к партизанской деятельности.
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24.04.2022 06:20 Ответить
Щось дуже дорогі білети на концерт клоВАВАНА "хошпоржем". А як же "зрітелі", прозріли-"хуженебудет"? Довбні нещасні...
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24.04.2022 06:52 Ответить
не пора ли поменять УКРАИНЦАМ этого тупого козла?!Порошенко по моему лучше его намного справлялся!
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24.04.2022 14:25 Ответить
 
 