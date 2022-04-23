Аналогичная Мариуполю трагедия может случиться и в других городах, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что аналогичная Мариуполю трагедия может произойти и в других городах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.
"Может ли произойти трагедия такая же, как в Мариуполе? Да, может произойти", – сказал глава государства.
Об этом свидетельствуют тысячи танков и единиц оружия, накопленные возле украинских границ и на оккупированных территориях.
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+28 MAKAROV #508144
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+26 Дмитрий Иванов #466733
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Господи, спаси й помилуй Україну від Бідосика !
Это не президент - это рупор кремля, господи, избавь нас от этого недоразумения.
- Не розгойдуй човен. Треба об'єднуватись.
- Зелені гниди здали південь!
- Не на часі. Треба підтримувати нашу владу.
- Зелені гниди здають схід!
- Всі питання після перемоги.
- Після перемоги на правому березі України?
Чомусь останнім часом мені все частіше згадується його фраза "сойдьомся ґдє-то посєрєдінє". Здається, то був не жарт, а його майбутня політична програма.
Хуже Нє Будєт (с)
Харьков будєт оккупірован (с)
А у Зе шашлыкі на дєвятамай
Нє мєшайтє АСФАЛЬТІРОВАТЬ
(атвистивайска, пиристатьстрилять и тамженашилюди - помним...не забыли!!!)
Это не президент - это рупор кремля. Господи, избавь нас от этого недоразумения.
На мою думку, Президент України потребує кваліфікованого медичного обстеження на предмет спооможності виконувати повноваження керівника держави...