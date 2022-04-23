Аналогичная Мариуполю трагедия может случиться и в других городах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что аналогичная Мариуполю трагедия может произойти и в других городах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.

"Может ли произойти трагедия такая же, как в Мариуполе? Да, может произойти", – сказал глава государства.

Об этом свидетельствуют тысячи танков и единиц оружия, накопленные возле украинских границ и на оккупированных территориях.

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