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Аналогічна Маріуполю трагедія може трапитись й в інших містах, - Зеленський

маріуполь

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що аналогічна Маріуполю трагедія може статися й в інших містах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава держави повідомив під час пресконференції.

"Чи може статися трагедія така сама, як в Маріуполі? Так, може статися", - сказав глава держави.

Про це свідчать тисячі танків та одиниць зброї накопичені на українських кордонах та на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність України в НАТО - велика помилка, наша держава зміцнила б Альянс, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+28
С таким президентом делов не будет, просрал все военные программы вроде Нептуна и ОТРК Гром 2Е, разминировал Чонгар, слил весь юг без боя, отдал русне Мариуполь для окружения (запретили даже АЗОВУ прикрывать город и атаковать с Бердянска), это какой-то ***** всего и вся идет. Теперь угрожает на Мариуполями - это подготовка к капитуляции?
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23.04.2022 22:44
+26
Городов в Украине еще много, да, вова?!
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23.04.2022 22:42
+26
А что разве после Мариуполя не делаются никакие выводы и граждане должны гадать, кто следующий в очереди на уничтожение?
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23.04.2022 22:43
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23.04.2022 22:42 Відповісти
250.000 армія, 200.000 тро, спецслужби 30.000, нацгвардії 30.000, МВС 100.000, мільйони чоловіків під військомати з жагою помсти, безперервні поставки партнерами зброї. Що це таке було?..
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24.04.2022 07:33 Відповісти
Настоящий лидер, сказал бы наоборот. Но у нас, к сожалению сопля.
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23.04.2022 22:42 Відповісти
хорошо сыграл в четыре членограя с немецкими "интеллектуалами", которые предлагают сдать города Левобережья и Киев рашистам "во избежание их разрушения как Мариуполя"

Господи, спаси й помилуй Україну від Бідосика !
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24.04.2022 03:21 Відповісти
Городов в Украине еще много, да, вова?!
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23.04.2022 22:42 Відповісти
А что разве после Мариуполя не делаются никакие выводы и граждане должны гадать, кто следующий в очереди на уничтожение?
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23.04.2022 22:43 Відповісти
А галушка вже каже щоб тро здавали зброю. Сотні кращих синів країни на півдні були розстріляні які не отримавши вчасно зброю голіруч йшли з коктейлями на ворога. галушка, ти за це будеш відповідати.
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24.04.2022 07:36 Відповісти
Якщо зустрінешся з ******, або підпишеш з ним «мирний договір», то безперечно.
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23.04.2022 22:43 Відповісти
схоже зелене падло готує суспільну думку для подальшого договорняка з кацапами
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23.04.2022 22:44 Відповісти
С таким президентом делов не будет, просрал все военные программы вроде Нептуна и ОТРК Гром 2Е, разминировал Чонгар, слил весь юг без боя, отдал русне Мариуполь для окружения (запретили даже АЗОВУ прикрывать город и атаковать с Бердянска), это какой-то ***** всего и вся идет. Теперь угрожает на Мариуполями - это подготовка к капитуляции?
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23.04.2022 22:44 Відповісти
Конечно,к 9 мая нужно успеть,вот и понезло Зелоха
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23.04.2022 22:51 Відповісти
скотина...
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23.04.2022 22:46 Відповісти
Цікаво, Зеленський хоче переобратися на другий строк?
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23.04.2022 22:47 Відповісти
Судя по Чонгару, Херсону и Мариуполю я думаю ему светит срок по статье Госизмена
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23.04.2022 22:57 Відповісти
йому ліхтар свєтіт
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23.04.2022 23:28 Відповісти
тема самолета душегуба Патрушева, которым возвращался Осел так и не раскрыта
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24.04.2022 03:24 Відповісти
Если вспомнить как эта мразь говорил про Харьков, то можно предположить, что так оно и будет.
Это не президент - это рупор кремля, господи, избавь нас от этого недоразумения.
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23.04.2022 22:52 Відповісти
- Зелені гниди здають південь!
- Не розгойдуй човен. Треба об'єднуватись.
- Зелені гниди здали південь!
- Не на часі. Треба підтримувати нашу владу.
- Зелені гниди здають схід!
- Всі питання після перемоги.
- Після перемоги на правому березі України?

Чомусь останнім часом мені все частіше згадується його фраза "сойдьомся ґдє-то посєрєдінє". Здається, то був не жарт, а його майбутня політична програма.
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24.04.2022 00:22 Відповісти
Просто Пєрєстать Стрєлять (с)

Хуже Нє Будєт (с)

Харьков будєт оккупірован (с)

А у Зе шашлыкі на дєвятамай
Нє мєшайтє АСФАЛЬТІРОВАТЬ
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23.04.2022 22:53 Відповісти
На что он намекает? На Одессу, Николаев, Харьков? Будет сдавать?
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23.04.2022 22:54 Відповісти
- Альо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо. - Хорошо, Миша, а у Вас большая армия? - Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім. - А у меня в армии 100 тисяч людей. - Холєра ясна, я зара вам віддзвоню. (за якийсь час)… - Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни. - Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали? - Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаєме?
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23.04.2022 22:55 Відповісти
эта апять гаварит галабародька???? или верховный???
(атвистивайска, пиристатьстрилять и тамженашилюди - помним...не забыли!!!)
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23.04.2022 22:56 Відповісти
А дійсно був період, коли зе асоціювали з якоюсь бідою, анекдот з того періоду. А зараз якось і не смішно.
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23.04.2022 23:39 Відповісти
Якщо вчасно не придушити ворожу агентуру у верхах влади-може бути й гірше!
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23.04.2022 23:00 Відповісти
Если вспомнить как эта мразь говорил про Харьков, то это вполне предсказуемо.
Это не президент - это рупор кремля. Господи, избавь нас от этого недоразумения.
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23.04.2022 23:01 Відповісти
А як же-"владу не критикувати під час війни?".
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24.04.2022 06:56 Відповісти
А если что, асфальтоукладчиками их.
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23.04.2022 23:02 Відповісти
Це вияв недовіри президента Зеленського до Збройних Сил України!
На мою думку, Президент України потребує кваліфікованого медичного обстеження на предмет спооможності виконувати повноваження керівника держави...
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23.04.2022 23:03 Відповісти
Знову імпровізація. Тексти треба старанно вчити, або мовчати.
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23.04.2022 23:41 Відповісти
Поки ти при владі це дійсно так. Тільки дурень не бачить, що ворог при владі.
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23.04.2022 23:04 Відповісти
Если вспомнить как он говорил о Харькове, то все это вполне предсказуемо. Это не президент - это рупор кремля, господи, избавь нас от этого недоразумения.
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23.04.2022 23:08 Відповісти
Ган Дон
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23.04.2022 23:12 Відповісти
Щоб тобі язік відсох
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23.04.2022 23:17 Відповісти
Ти що Вова, інвесторів розлякуєш? Давай, асфальтуй дороги і клич всіх на шашлики. Ти це добре вмієш.
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23.04.2022 23:48 Відповісти
Невже не лох за масквабад бормоче?
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24.04.2022 00:30 Відповісти
воно ібануте? це президент якої країни бл? пздц.
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24.04.2022 01:23 Відповісти
да срал он на Украину ему бы свои офшоры сохранить и квартирки в Италии и Лондоне
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24.04.2022 05:17 Відповісти
Трагедія сталася раніше, коли під час війни, оце таке, "мудрий народ" обрав головнокомандувачем, він всі ті роки у "кварталі" реготав з українців, а його країною поставили керувати, "Куме, чуєш куме..." Ганьба!
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24.04.2022 03:44 Відповісти
многие за свой выбор уже поплатились жизнями и не смогут исправить свою ошибку на следующих выборах
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24.04.2022 05:16 Відповісти
Да не будет уже никаких выборов --__-- , мой вам совет готовьтесь к партизанской деятельности.
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24.04.2022 06:20 Відповісти
Щось дуже дорогі білети на концерт клоВАВАНА "хошпоржем". А як же "зрітелі", прозріли-"хуженебудет"? Довбні нещасні...
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24.04.2022 06:52 Відповісти
не пора ли поменять УКРАИНЦАМ этого тупого козла?!Порошенко по моему лучше его намного справлялся!
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24.04.2022 14:25 Відповісти
 
 