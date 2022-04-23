Аналогічна Маріуполю трагедія може трапитись й в інших містах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що аналогічна Маріуполю трагедія може статися й в інших містах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава держави повідомив під час пресконференції.

"Чи може статися трагедія така сама, як в Маріуполі? Так, може статися", - сказав глава держави.

Про це свідчать тисячі танків та одиниць зброї накопичені на українських кордонах та на окупованих територіях.

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