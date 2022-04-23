Аналогічна Маріуполю трагедія може трапитись й в інших містах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не виключив, що аналогічна Маріуполю трагедія може статися й в інших містах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава держави повідомив під час пресконференції.
"Чи може статися трагедія така сама, як в Маріуполі? Так, може статися", - сказав глава держави.
Про це свідчать тисячі танків та одиниць зброї накопичені на українських кордонах та на окупованих територіях.
Топ коментарі
+28 MAKAROV #508144
показати весь коментар23.04.2022 22:44
+26 OL SHER #436002
показати весь коментар23.04.2022 22:42
+26 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар23.04.2022 22:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Господи, спаси й помилуй Україну від Бідосика !
Это не президент - это рупор кремля, господи, избавь нас от этого недоразумения.
- Не розгойдуй човен. Треба об'єднуватись.
- Зелені гниди здали південь!
- Не на часі. Треба підтримувати нашу владу.
- Зелені гниди здають схід!
- Всі питання після перемоги.
- Після перемоги на правому березі України?
Чомусь останнім часом мені все частіше згадується його фраза "сойдьомся ґдє-то посєрєдінє". Здається, то був не жарт, а його майбутня політична програма.
Хуже Нє Будєт (с)
Харьков будєт оккупірован (с)
А у Зе шашлыкі на дєвятамай
Нє мєшайтє АСФАЛЬТІРОВАТЬ
(атвистивайска, пиристатьстрилять и тамженашилюди - помним...не забыли!!!)
Это не президент - это рупор кремля. Господи, избавь нас от этого недоразумения.
На мою думку, Президент України потребує кваліфікованого медичного обстеження на предмет спооможності виконувати повноваження керівника держави...