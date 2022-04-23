Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, следующие в Сирию, - Чавушоглу
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкий телеканал NTV.
"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию", - цитирует телеканал министра.
Чавушоглу уточнил, что Турция выдает разрешение российским авиакомпаниям на полеты в Сирию через ее территорию каждые три месяца.
Срок последнего разрешения истек в апреле.
"У них было разрешение. Потом полеты прекратились", – подтвердил министр.
Он добавил, что президент Реджеп Эрдоган сообщил Путину о запрете полетов.
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