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Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, следующие в Сирию, - Чавушоглу

сирия

Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкий телеканал NTV.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию", - цитирует телеканал министра.

Чавушоглу уточнил, что Турция выдает разрешение российским авиакомпаниям на полеты в Сирию через ее территорию каждые три месяца.

Срок последнего разрешения истек в апреле.

"У них было разрешение. Потом полеты прекратились", – подтвердил министр.

Он добавил, что президент Реджеп Эрдоган сообщил Путину о запрете полетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва и Киев работают над общей декларацией для завершения войны, - глава МИД Турции Чавушоглу

россия (95652) Сирия (3147) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124)


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Топ комментарии
+8
.Нічого страшного для псячих. Будуть літати через Азербайджан та Грузію на Іран Ірак... Як і раніш літали. Ні Азербайджан ні Грузія ПП для ращколітаків військових не закривали. З Вірменіі возии псячих також на Іл-76 через Грузію і ті мовчали, як щури.
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24.04.2022 00:17
+7
Хорошо. И 2 пролива закрыли, чтобы нельзя было сирийцев прислать по морю (они без техники своей, очевидно, бесполезны, на кацапской работать не смогут, языка не знают, по своим бить будут). Эрдоган пока за нас, так как против кацапов.
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24.04.2022 00:04
+4
Поздновато усрались. Совсем недавно через воздушное пространство Турции, росийские Ил-76 из Сирии перевозили наемников в Украину. Так что Турция немножко помогла кацапоидам в войне против Украины
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23.04.2022 23:59
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Поздновато усрались. Совсем недавно через воздушное пространство Турции, росийские Ил-76 из Сирии перевозили наемников в Украину. Так что Турция немножко помогла кацапоидам в войне против Украины
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23.04.2022 23:59 Ответить
А навіщо звинувачувати Турцію, якщо у нас в Україні, допомагаючим кацапні, нічого не загрожує. ОПЗЖоповці одержують зарплати і ще при владі (війна два місяці!) Газ кацапський проходить через нашу територію. Цукерки "рошен" і в рашці і в білорашці продають. І такого ще дуже багато у нас... І як після цього звинувачувати Турків ??
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24.04.2022 02:29 Ответить
цукерки "рошен", а що Петя сам їх особисто продає? чи він може баригам забороноти пепепродувати і вивозити придбані у нього цукерки? ви шмарклявки такі всі тупорилі чи навмисно таких дурнів набирають?
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24.04.2022 07:38 Ответить
Опять ятаган чуть пониже спины и зловещий помидорный ответ?
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24.04.2022 00:00 Ответить
байрактар.
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24.04.2022 00:01 Ответить
Хорошо. И 2 пролива закрыли, чтобы нельзя было сирийцев прислать по морю (они без техники своей, очевидно, бесполезны, на кацапской работать не смогут, языка не знают, по своим бить будут). Эрдоган пока за нас, так как против кацапов.
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24.04.2022 00:04 Ответить
Шкода що не повністю . Світ людей - має повністю ізолювати від себе світ нелюдів і виродків .
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24.04.2022 00:05 Ответить
.Нічого страшного для псячих. Будуть літати через Азербайджан та Грузію на Іран Ірак... Як і раніш літали. Ні Азербайджан ні Грузія ПП для ращколітаків військових не закривали. З Вірменіі возии псячих також на Іл-76 через Грузію і ті мовчали, як щури.
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24.04.2022 00:17 Ответить
Хмм, цікаво чи Росія може через Ірак літати, бо тоді вони просто оминаючи Туреччину можуть летіти
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24.04.2022 00:20 Ответить
Нічого лічного,просто бізнес)
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24.04.2022 02:30 Ответить
Цікаво , скільки ванюшек тепер стануть сірийцями? Хто в темі?
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24.04.2022 00:23 Ответить
Да где-то столько же, как и в последней партии "кадыровцев". В "телеге" было много роликов, что ни рожа - то на 90% иван.... Короче, пока закрывали проливы и небо (типа там переговоры) ******** уже успели всё и всех (кто желал поместиться в пластиковый пакет) перевезти.
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24.04.2022 00:54 Ответить
Ну и то дело. Турция член НАТО
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24.04.2022 00:44 Ответить
спочатку теж зрадів,але...

дивлячись на flightradar24 ,це рішення ні на що не впливає.
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24.04.2022 07:41 Ответить
Ніколи кацапи не літали у Сирію через Туреччину.
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24.04.2022 09:34 Ответить
 
 