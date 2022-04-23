Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, следующие в Сирию, - Чавушоглу

Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкий телеканал NTV.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию", - цитирует телеканал министра.

Чавушоглу уточнил, что Турция выдает разрешение российским авиакомпаниям на полеты в Сирию через ее территорию каждые три месяца.

Срок последнего разрешения истек в апреле.

"У них было разрешение. Потом полеты прекратились", – подтвердил министр.

Он добавил, что президент Реджеп Эрдоган сообщил Путину о запрете полетов.

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