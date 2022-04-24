Рашисты в оккупированном Мелитополе похитили консула Болгарии, - мэр Федоров
Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе угнали консула Болгарии.
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. В отношении активистов, бизнесменов - у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - сказал он.
В то же время он заявил, что в городе происходит противостояние, от мирного оно перешло в партизанское.
"Сопротивление как было сильное, так и остается сильным. Как это происходит, мы разглашать не будем. Но это точно происходит. Как доказательство, два дня назад из ДНР приехали какие-то посланцы, которые начали примирять между собой коллаборантов, потому что они между собой ссорятся. и не могут найти виновного, кто сливает информацию украинцам", – добавил Федоров.
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Усі ці блага можна отримати, не маючи досвіду роботи дипломатом, а лише отримавши звання почесного консула.
А іноді почесне консульство може перетворитися на щит від обшуків для всієї будівлі, зазначає екс-дипломат Яременко. «От є будівля на п'ять поверхів, але висить табличка «Почесне консульство» якоїсь острівної держави. Для правоохоронців буде дуже важко доводити в суді, чи мова про всі 5 поверхів, чи лише про одну кімнату».
Ігор Гладковський, син секретаря РНБО Олега Гладковського і почесний консул Сейшелів. За однією адресою з групою компаній «Укрпромінвест» розташоване й Консульство Сейшельських Островів. Їхні власники - Петро Порошенко, Ігор Кононенко та сам Олег Гладковський.
Під одним дахом із почесним консульством Перу зареєстровано ланцюжок фірм, пов'язаних із почесним консулом Перу - бізнесменом і власником популярної мережі супермаркетів «Фуршет» Ігорем Баленком.
Ця Ауді А8 - власність почесного консульства Республіки Мальта у Києві. Ним користується почесний консул - Павло Гречківський. За адресою почесного консульства Республіки Мальта у самому центрі Києва «Схемам» повідомляють, що консула на місці немає, «він у ВРП».
ВРП - це Вища рада правосуддя. Головний орган, що призначає та звільняє суддів. Почесний консул Мальти у Києві Павло Гречківський - один із членів цієї Ради. При цьому наразі в Шевченківському райсуді Києва розглядають справу, яка стосується самого Павла Гречківського. Ідеться про вимагання 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судовий процес під час розгляду господарської справи. А в прокуратурі заявляють, що не змогли провести усіх необхідних обшуків саме через цю табличку на будівлі.
Більше того, в мережі є низка сайтів, які обіцяють допомогти в отриманні статусу почесного консула.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29177021.html