Рашисты в оккупированном Мелитополе похитили консула Болгарии, - мэр Федоров

Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе угнали консула Болгарии.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. В отношении активистов, бизнесменов - у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - сказал он.

В то же время он заявил, что в городе происходит противостояние, от мирного оно перешло в партизанское.

"Сопротивление как было сильное, так и остается сильным. Как это происходит, мы разглашать не будем. Но это точно происходит. Как доказательство, два дня назад из ДНР приехали какие-то посланцы, которые начали примирять между собой коллаборантов, потому что они между собой ссорятся. и не могут найти виновного, кто сливает информацию украинцам", – добавил Федоров.

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