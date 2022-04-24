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Новости Война
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Рашисты в оккупированном Мелитополе похитили консула Болгарии, - мэр Федоров

окупанти,мелітополь

Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе угнали консула Болгарии.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. В отношении активистов, бизнесменов - у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - сказал он.

В то же время он заявил, что в городе происходит противостояние, от мирного оно перешло в партизанское.

"Сопротивление как было сильное, так и остается сильным. Как это происходит, мы разглашать не будем. Но это точно происходит. Как доказательство, два дня назад из ДНР приехали какие-то посланцы, которые начали примирять между собой коллаборантов, потому что они между собой ссорятся. и не могут найти виновного, кто сливает информацию украинцам", – добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во временно оккупированном Мелитополе захватчики создали четыре военные базы, - мэр Федоров

Автор: 

Болгария (656) Мелитополь (614) похищение (1688) консул (138) Федоров Иван (468)


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Топ комментарии
+15
Христос воскресе, а русский солдат нет!
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24.04.2022 00:45
+7
кацапський террорізм набуває статусу "международнього"
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24.04.2022 00:36
+7
они на минуточку убили президента Польши уже....
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24.04.2022 01:09
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кацапський террорізм набуває статусу "международнього"
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24.04.2022 00:36 Ответить
они на минуточку убили президента Польши уже....
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24.04.2022 01:09 Ответить
А що він робив на окупованій території?
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24.04.2022 00:39 Ответить
Мо' не роздав окупантам всю зарплату з кремля, трохи собі скомуніздив. Българські ************* - вони такі.
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24.04.2022 00:51 Ответить
Ти, спочатку, розберися - що таке почесний консул.
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24.04.2022 07:14 Ответить
А ти почитай ФБ-сторінки болгарських медіа-персон та коменти болгар під ними, на тему війни в Україні та постачання нам зброї. І ти не відрізниш їх фрази від чорноротих роспропагандонів.
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24.04.2022 08:56 Ответить
https://konsulatuachelm.pl/urzad-konsula-honorowego/?lang=uk
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24.04.2022 07:13 Ответить
НАТО вперёд вашего человека людоеды украли.
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24.04.2022 00:40 Ответить
Надеюсь ему покажут срусский мир. Болгары после этого немного переселять свою позицию.
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24.04.2022 00:42 Ответить
Ну вот! А говорили, что партизан нет! Мелитопольцы молодцы. Надеюсь скоро и херсонцы проснутся
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24.04.2022 00:43 Ответить
Нариваєшся?
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24.04.2022 00:52 Ответить
Христос воскресе, а русский солдат нет!
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24.04.2022 00:45 Ответить
Воистине плюсую ✌🏻
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24.04.2022 01:36 Ответить
Тирористи
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24.04.2022 00:51 Ответить
И консула Австрии украдите, пожалуйста. Пусть его шеф - глава МИД протрезвеет от любви к рашке.
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24.04.2022 00:51 Ответить
дочитали новину? - його вкрали кацапи.
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24.04.2022 01:58 Ответить
Цените Коля начал пиариться, правда забыл снять маску.

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24.04.2022 00:55 Ответить
видалялка не робить теж (15 хвилин?) - вже якось самі...
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24.04.2022 00:56 Ответить
Сайт періодично "лагає" (коменти не оприлюднює, або їх не видаляє)!
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24.04.2022 02:41 Ответить
Сайт "глючить"! 😠
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24.04.2022 02:47 Ответить
Хлопці. уважно читайте и- ПОЧЕСНОГО консула. тобто - жителя Мелітополя, громадянина України. До речі - особа не має ніякого дипломатичного імунітету.
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24.04.2022 00:58 Ответить
здесь комменты излишни. раша перешло красную линию. ждем реакции.
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24.04.2022 01:12 Ответить
читай новину уважніше! ПОЧЕСНОГО! консула
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24.04.2022 01:34 Ответить
болгари, як вам? - хрен з тим косулом?
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24.04.2022 01:54 Ответить
Почесне консульство - особливий статус дипломатичної установи. На відміну від власне послів та консулів, зазвичай почесними консулами в країні стають не іноземці, а її громадяни. Але, схоже, не завжди це відбувається виключно з міркувань підтримки зв'язків між двома країнами. Статус почесного консула надає багато привілеїв: менше, ніж у працівників посольств, але значно більше, ніж у звичайних громадян. Наразі не тільки бізнесмени, а й низка політиків та державних діячів мають звання почесних консулів, часом, далеких екзотичних країн. Навіщо це їм? Захист від обшуків. Авто з дипломатичними номерами. Захищена від огляду валіза та архів. А ще - авторитет і міжнародні зв'язки.
Усі ці блага можна отримати, не маючи досвіду роботи дипломатом, а лише отримавши звання почесного консула.
А іноді почесне консульство може перетворитися на щит від обшуків для всієї будівлі, зазначає екс-дипломат Яременко. «От є будівля на п'ять поверхів, але висить табличка «Почесне консульство» якоїсь острівної держави. Для правоохоронців буде дуже важко доводити в суді, чи мова про всі 5 поверхів, чи лише про одну кімнату».

Ігор Гладковський, син секретаря РНБО Олега Гладковського і почесний консул Сейшелів. За однією адресою з групою компаній «Укрпромінвест» розташоване й Консульство Сейшельських Островів. Їхні власники - Петро Порошенко, Ігор Кононенко та сам Олег Гладковський.

Під одним дахом із почесним консульством Перу зареєстровано ланцюжок фірм, пов'язаних із почесним консулом Перу - бізнесменом і власником популярної мережі супермаркетів «Фуршет» Ігорем Баленком.

Ця Ауді А8 - власність почесного консульства Республіки Мальта у Києві. Ним користується почесний консул - Павло Гречківський. За адресою почесного консульства Республіки Мальта у самому центрі Києва «Схемам» повідомляють, що консула на місці немає, «він у ВРП».

ВРП - це Вища рада правосуддя. Головний орган, що призначає та звільняє суддів. Почесний консул Мальти у Києві Павло Гречківський - один із членів цієї Ради. При цьому наразі в Шевченківському райсуді Києва розглядають справу, яка стосується самого Павла Гречківського. Ідеться про вимагання 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судовий процес під час розгляду господарської справи. А в прокуратурі заявляють, що не змогли провести усіх необхідних обшуків саме через цю табличку на будівлі.

Більше того, в мережі є низка сайтів, які обіцяють допомогти в отриманні статусу почесного консула.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29177021.html
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24.04.2022 03:03 Ответить
яременко дипломат, це все одно, що єврей-оленевод...
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24.04.2022 05:30 Ответить
 
 