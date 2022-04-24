Рашисти в окупованому Мелітополі викрали консула Болгарії, - мер Федоров
Кілька годин тому стало відомо, що в Мелітополі викрали консула Болгарії.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Моїх колег викрали по всій країні більш як 50, сьогодні 29 знаходяться у вʼязницях окупантів. Відносно активістів, бізнесменів - в окупантів це суцільна практика, вони викрадають всіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", - сказав він.
Водночас він заявив, що у місті відбувається протистояння, від мирного воно перейшло в партизанське.
"Опір як був сильний, так і залишається сильним. Як це відбувається, ми розголошувати не будемо. Але це точно відбувається. Як доказ, два дні тому з ДНР приїхали якісь посланці, які почали примирювати між собою колаборантів, тому що вони між собою сваряться і не можуть знайти винного, хто зливає інформацію українцям", - додав Федоров.
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Усі ці блага можна отримати, не маючи досвіду роботи дипломатом, а лише отримавши звання почесного консула.
А іноді почесне консульство може перетворитися на щит від обшуків для всієї будівлі, зазначає екс-дипломат Яременко. «От є будівля на п'ять поверхів, але висить табличка «Почесне консульство» якоїсь острівної держави. Для правоохоронців буде дуже важко доводити в суді, чи мова про всі 5 поверхів, чи лише про одну кімнату».
Ігор Гладковський, син секретаря РНБО Олега Гладковського і почесний консул Сейшелів. За однією адресою з групою компаній «Укрпромінвест» розташоване й Консульство Сейшельських Островів. Їхні власники - Петро Порошенко, Ігор Кононенко та сам Олег Гладковський.
Під одним дахом із почесним консульством Перу зареєстровано ланцюжок фірм, пов'язаних із почесним консулом Перу - бізнесменом і власником популярної мережі супермаркетів «Фуршет» Ігорем Баленком.
Ця Ауді А8 - власність почесного консульства Республіки Мальта у Києві. Ним користується почесний консул - Павло Гречківський. За адресою почесного консульства Республіки Мальта у самому центрі Києва «Схемам» повідомляють, що консула на місці немає, «він у ВРП».
ВРП - це Вища рада правосуддя. Головний орган, що призначає та звільняє суддів. Почесний консул Мальти у Києві Павло Гречківський - один із членів цієї Ради. При цьому наразі в Шевченківському райсуді Києва розглядають справу, яка стосується самого Павла Гречківського. Ідеться про вимагання 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судовий процес під час розгляду господарської справи. А в прокуратурі заявляють, що не змогли провести усіх необхідних обшуків саме через цю табличку на будівлі.
Більше того, в мережі є низка сайтів, які обіцяють допомогти в отриманні статусу почесного консула.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29177021.html