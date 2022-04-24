Рашисти в окупованому Мелітополі викрали консула Болгарії, - мер Федоров

Кілька годин тому стало відомо, що в Мелітополі викрали консула Болгарії.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Моїх колег викрали по всій країні більш як 50, сьогодні 29 знаходяться у вʼязницях окупантів. Відносно активістів, бізнесменів - в окупантів це суцільна практика, вони викрадають всіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", - сказав він.

Водночас він заявив, що у місті відбувається протистояння, від мирного воно перейшло в партизанське.

"Опір як був сильний, так і залишається сильним. Як це відбувається, ми розголошувати не будемо. Але це точно відбувається. Як доказ, два дні тому з ДНР приїхали якісь посланці, які почали примирювати між собою колаборантів, тому що вони між собою сваряться і не можуть знайти винного, хто зливає інформацію українцям", - додав Федоров.

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