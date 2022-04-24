Оккупанты создали "фильтрационные лагеря" и депортируют украинцев в Сибирь, - Зеленский
Рашисты на оккупированных территориях удерживают украинцев в так называемых "фильтрационных лагерях".
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против наших мариупольцев. Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений.
Россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое – это концентрационные лагеря. Такие, что строили и нацисты в свое время.
Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в русскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей в надежде, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины", - подчеркнул глава государства.
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