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Новости Война
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Оккупанты создали "фильтрационные лагеря" и депортируют украинцев в Сибирь, - Зеленский

рф,окупанти

Рашисты на оккупированных территориях удерживают украинцев в так называемых "фильтрационных лагерях".

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против наших мариупольцев. Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений.

Россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое – это концентрационные лагеря. Такие, что строили и нацисты в свое время.

Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в русскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей в надежде, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины", - подчеркнул глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

депортация (681) Зеленский Владимир (20474) концлагерь (44) россия (95652)


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Топ комментарии
+16
Ну все как диды завещали из НКВД.
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24.04.2022 01:59
+13
І ти ж, недомірок жидівський у цьому винен, ти оголив південь, ти здав Херсонщину, ти здав Маріуполь. Підар ти невиїбаний
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24.04.2022 06:12
+11
21 век !!! Вот что значит Сосед - Дикарь . И слишком добродушные украинцы , шо им всякая падаль на голову лезет !!
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24.04.2022 02:07
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Ну все как диды завещали из НКВД.
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24.04.2022 01:59 Ответить
21 век !!! Вот что значит Сосед - Дикарь . И слишком добродушные украинцы , шо им всякая падаль на голову лезет !!
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24.04.2022 02:07 Ответить
Списки отправленных в Сибирь надо требовать через красный крест , бо есть погибшие на местах , а будут погибшие в лагерях
УЖЕ ПРОХОДИЛИ

СЛАВА НАЦИИ ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!
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24.04.2022 02:05 Ответить
Нинішні росфашисти вірні учні сталінських комуністів засновників ГУЛАГу! 😡
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24.04.2022 02:10 Ответить
В рашки демографічна криза,вирішили поповнити населення. Все по старій схемі, а саме противне, що багато переселених українців ще з 40-50 хх років,живуть с сибіру і стали зомбі, багато ще розмовляють українською а ******* путіна, внуки і діти їхні вже воюють проти нас
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24.04.2022 02:18 Ответить
За все, що мосвофашисти роблять з нашим народом, всю ту курвлячу рашу треба відфільтрувати так, щоби там жодного москвоорка не лишилося
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24.04.2022 02:49 Ответить
Это те украинцы которым оружие не раздали для защиты?
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24.04.2022 03:09 Ответить
от ти дебіл-довбойоб))
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24.04.2022 03:38 Ответить
обгрунтуй....
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24.04.2022 04:37 Ответить
бггггг ... ze-дешовка поймана с поличным
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24.04.2022 04:41 Ответить
Утомленные зеленью .
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24.04.2022 04:51 Ответить
І ти ж, недомірок жидівський у цьому винен, ти оголив південь, ти здав Херсонщину, ти здав Маріуполь. Підар ти невиїбаний
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24.04.2022 06:12 Ответить
тут остапа понесло цілий день шось меле меле як баба трендичіха
з розумним виглядом ізрекає загальновідомі істини з потугою на винахід
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24.04.2022 06:17 Ответить
"Священики РПЦ https://risu.ua/svyashcheniki-rpc-kuruyut-deportaciyu-**********-do-rf---anonymous_n128327?fbclid=IwAR2fcq88PYKHdy5hjUqyKcnFGqkR6Xo0gIepfyGXLHE-BZJpMzD1bbTl9aI курують депортацію українців до РФ, - Anonymous "
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24.04.2022 07:34 Ответить
Собственно, это то, о чём ранее говорил дохлый Жирик, да я и сам это знал. Веками сруцкая ымперия затыкала дыры на своих дальних кордонах украинцами. Теперь они пытаются сделать то же самое. Только теперь вряд ли у них из это что-то выйдет.
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24.04.2022 07:56 Ответить
...а кошерно-толерантні утирки до цього часу забороняють обстрілювати територію Мордору.
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24.04.2022 08:13 Ответить
Кацапи повернули 37-й рік...
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24.04.2022 09:36 Ответить
Однозначно, рузькэ уничьтожать надо по всему свету
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24.04.2022 10:00 Ответить
Не стал защищать свой ДОМ (имущество, родных и близких) с оружием в руках и дал ворогу себя пленить, то ты уже РАБ, а не СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК (кто же виноват, кроме тебя самого?)
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24.04.2022 10:09 Ответить
влада боїться свого народу більше аніж ворога - мєнти в окупованих містах залишили всю зброю оркам в оружейках, а теробороні не видали навіть старого конфіскованого ружжа.
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24.04.2022 10:18 Ответить
Не стану лить крокодилох слез по взрослым мужикам, они не захотели эвакуироваться на подконтольную Украине территории и не стали на защиту города с оружием в руках (в теробороне), струсели и надеялись отсидеться в оккупации под "милостью" врага (и не быть призванными в ВСУ), а получили что заслужили (плен рабства, унижения и возможное предательство)!
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24.04.2022 10:24 Ответить
жаль шо більшість тих дітей не пам'ятатимуть шо вони українці, бо батьки їх вчили єзику. Стануть яничарами, бо не знали мови
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24.04.2022 10:10 Ответить
сталинские времена вернулись
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24.04.2022 14:09 Ответить
 
 