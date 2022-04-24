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Новини Війна
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Окупанти створили "фільтраційні табори" і депортують українців до Сибіру, - Зеленський

рф,окупанти

Рашисти на окупованих територіях утримують українців у так званих "фільтраційних таборах".

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання вбитих окупантами людей. Ідеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів.

Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу.

Українців із цих таборів – тих, хто вижив, – відправляють далі на окуповану територію і в Росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян у російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світу варто визнати РФ державою-спонсором тероризму, а її армію - терористами. Альтернативи цьому немає, - Зеленський

Автор: 

депортація (723) Зеленський Володимир (23946) концтабір (32) росія (65336)


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Топ коментарі
+16
Ну все как диды завещали из НКВД.
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24.04.2022 01:59
+13
І ти ж, недомірок жидівський у цьому винен, ти оголив південь, ти здав Херсонщину, ти здав Маріуполь. Підар ти невиїбаний
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24.04.2022 06:12
+11
21 век !!! Вот что значит Сосед - Дикарь . И слишком добродушные украинцы , шо им всякая падаль на голову лезет !!
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24.04.2022 02:07
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Ну все как диды завещали из НКВД.
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24.04.2022 01:59 Відповісти
21 век !!! Вот что значит Сосед - Дикарь . И слишком добродушные украинцы , шо им всякая падаль на голову лезет !!
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24.04.2022 02:07 Відповісти
Списки отправленных в Сибирь надо требовать через красный крест , бо есть погибшие на местах , а будут погибшие в лагерях
УЖЕ ПРОХОДИЛИ

СЛАВА НАЦИИ ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!
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24.04.2022 02:05 Відповісти
Нинішні росфашисти вірні учні сталінських комуністів засновників ГУЛАГу! 😡
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24.04.2022 02:10 Відповісти
В рашки демографічна криза,вирішили поповнити населення. Все по старій схемі, а саме противне, що багато переселених українців ще з 40-50 хх років,живуть с сибіру і стали зомбі, багато ще розмовляють українською а ******* путіна, внуки і діти їхні вже воюють проти нас
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24.04.2022 02:18 Відповісти
За все, що мосвофашисти роблять з нашим народом, всю ту курвлячу рашу треба відфільтрувати так, щоби там жодного москвоорка не лишилося
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24.04.2022 02:49 Відповісти
Это те украинцы которым оружие не раздали для защиты?
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24.04.2022 03:09 Відповісти
от ти дебіл-довбойоб))
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24.04.2022 03:38 Відповісти
обгрунтуй....
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24.04.2022 04:37 Відповісти
бггггг ... ze-дешовка поймана с поличным
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24.04.2022 04:41 Відповісти
Утомленные зеленью .
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24.04.2022 04:51 Відповісти
І ти ж, недомірок жидівський у цьому винен, ти оголив південь, ти здав Херсонщину, ти здав Маріуполь. Підар ти невиїбаний
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24.04.2022 06:12 Відповісти
тут остапа понесло цілий день шось меле меле як баба трендичіха
з розумним виглядом ізрекає загальновідомі істини з потугою на винахід
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24.04.2022 06:17 Відповісти
"Священики РПЦ https://risu.ua/svyashcheniki-rpc-kuruyut-deportaciyu-**********-do-rf---anonymous_n128327?fbclid=IwAR2fcq88PYKHdy5hjUqyKcnFGqkR6Xo0gIepfyGXLHE-BZJpMzD1bbTl9aI курують депортацію українців до РФ, - Anonymous "
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24.04.2022 07:34 Відповісти
Собственно, это то, о чём ранее говорил дохлый Жирик, да я и сам это знал. Веками сруцкая ымперия затыкала дыры на своих дальних кордонах украинцами. Теперь они пытаются сделать то же самое. Только теперь вряд ли у них из это что-то выйдет.
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24.04.2022 07:56 Відповісти
...а кошерно-толерантні утирки до цього часу забороняють обстрілювати територію Мордору.
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24.04.2022 08:13 Відповісти
Кацапи повернули 37-й рік...
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24.04.2022 09:36 Відповісти
Однозначно, рузькэ уничьтожать надо по всему свету
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24.04.2022 10:00 Відповісти
Не стал защищать свой ДОМ (имущество, родных и близких) с оружием в руках и дал ворогу себя пленить, то ты уже РАБ, а не СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК (кто же виноват, кроме тебя самого?)
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24.04.2022 10:09 Відповісти
влада боїться свого народу більше аніж ворога - мєнти в окупованих містах залишили всю зброю оркам в оружейках, а теробороні не видали навіть старого конфіскованого ружжа.
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24.04.2022 10:18 Відповісти
Не стану лить крокодилох слез по взрослым мужикам, они не захотели эвакуироваться на подконтольную Украине территории и не стали на защиту города с оружием в руках (в теробороне), струсели и надеялись отсидеться в оккупации под "милостью" врага (и не быть призванными в ВСУ), а получили что заслужили (плен рабства, унижения и возможное предательство)!
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24.04.2022 10:24 Відповісти
жаль шо більшість тих дітей не пам'ятатимуть шо вони українці, бо батьки їх вчили єзику. Стануть яничарами, бо не знали мови
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24.04.2022 10:10 Відповісти
сталинские времена вернулись
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24.04.2022 14:09 Відповісти
 
 