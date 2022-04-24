Окупанти створили "фільтраційні табори" і депортують українців до Сибіру, - Зеленський

Рашисти на окупованих територіях утримують українців у так званих "фільтраційних таборах".

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання вбитих окупантами людей. Ідеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів.

Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу.

Українців із цих таборів – тих, хто вижив, – відправляють далі на окуповану територію і в Росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян у російську глибинку, в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують, зокрема, дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світу варто визнати РФ державою-спонсором тероризму, а її армію - терористами. Альтернативи цьому немає, - Зеленський