В результате артобстрела под Запорожьем погибли три человека

В селе Каменское Запорожской области в результате артиллерийских обстрелов 23 апреля погибли трое мирных жителей.

Об этом в телеграме сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Около 14:00 в селе Каменское Васильевского района в результате артиллерийского обстрела Российской Федерации погибли трое мирных жителей, которые в то время возились на огороде", - говорится в сообщении.

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