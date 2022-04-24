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В результате артобстрела под Запорожьем погибли три человека

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В селе Каменское Запорожской области в результате артиллерийских обстрелов 23 апреля погибли трое мирных жителей.

Об этом в телеграме сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Около 14:00 в селе Каменское Васильевского района в результате артиллерийского обстрела Российской Федерации погибли трое мирных жителей, которые в то время возились на огороде", - говорится в сообщении.

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Запорожье (2666) обстрел (27327)


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Скільки ще можна це терпіти ? Коли вже це відчуття буде у жителів Мінська Белгорода Севастополя ? Ми що нація терпил ? Ось соьгодні скільки ще людей цивільних загине ?
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24.04.2022 07:42 Ответить
 
 