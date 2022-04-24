Унаслідок артобстрілу під Запоріжжям загинули троє людей

У селі Кам’янське Запорізької області внаслідок артилерійського обстрілу 23 квітня загинули троє мирних мешканців.

Про це у Телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 14:00 в селі Кам’янське Василівського району в результаті артилерійського обстрілу Російської Федерації загинули троє мирних жителів, що у той час поралися на городі", - йдеться в дописі.

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