Оккупанты развернули "Искандеры" в 60 км от границы Украины, - Генштаб ВСУ
Россия накапливает группировку войск путем переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области в направлении Харьковщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинские военные освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отразили ряд штурмов захватчиков.
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/7225498880858844 пресс-службу Воздушного командования "Юг".
"Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", - говорится в публикации.
Также в ВСУ отмечают, что войска РФ пытались активизироваться в Херсонской области накануне организации на временно оккупированных территориях региона фейкового "референдума".
"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены", - рассказали украинские защитники.
Кроме того, накопление живой силы и техники врага в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. В итоге оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.
"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", - говорится в сводке о ситуации на южных рубежах обороны.
https://www.rbc.ua/rus/news/hersonskoy-oblasti-vsu-osvobodili-8-naselennyh-1650763447.html
20:46 17.03(с)
Цій ,,новині" більше місяця
якщо Україна буде в НАТО то ракети стоятимуть в бік росії
млять у нас нема ракет НАТО але росія бомбить Україну
Увіть що до вас у двері дзвонить сосід ,вранці о 4:00..
Ви відкриваєте двері ,він б'є вас у обличчя заходить до спальні гвалтує дружину ,бере мікроволновку під пахву і виходячи каже :
- я це зробив перший - бо ти міг вчинити так завтра зі мною ...
що поробиш з такою логікою ..завтра кацапи скажуть всій планеті Земля ,що у них є 100% інфа про захоплення Землі марсіанами - і щоб вона їм не дісталась , давайте Землю розхерачимо навпіл ЯЗ бо її у кацапів багато і її треба використать на благо людства ...
Коменти з'являються через кілька хвилин.
І то refresh сторінки треба зробити.
Вот вам зелёный свет,просто все
копировать.
Угроза существованию Украины есть
- можешь применять шо хош,взрывать
их города по всей Срацеи
"....за 60 км від державного кордону розгортають іцкандери.....Джерело: , а аби в очі ***** не заглядали, то й Вільхи вже були б у достатній кількості.
Как вы объясните удары по рф?Тогда надо объявлять войну,рф объявит всеобщую мобилизацию и миллион или 2 орков полезут во все щели,а то и тактическим яо ударят.Нам это очень надо сейчас?