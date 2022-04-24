Оккупанты развернули "Искандеры" в 60 км от границы Украины, - Генштаб ВСУ

Россия накапливает группировку войск путем переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области в направлении Харьковщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

Читайте: Продолжаются бои в районах Заречного, Рубежного и Попасной, - Генштаб ВСУ