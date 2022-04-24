Продолжаются бои в районах Заречного, Рубежного и Попасной, - Генштаб ВСУ
Активизировались наступательные и штурмовые действия россиян на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огненное влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная. На Северодонецком направлении враг возвел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении Генштаба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережи, Боже, Вкраїну.