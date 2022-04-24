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Продолжаются бои в районах Заречного, Рубежного и Попасной, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти,рашисти

Активизировались наступательные и штурмовые действия россиян на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огненное влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная. На Северодонецком направлении враг возвел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении Генштаба.

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Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6322)


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24.04.2022 08:19 Ответить
Боже, поможи
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24.04.2022 08:45 Ответить
Господи ,зберігай Україну ,допоможи її героїчним захисникам .
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24.04.2022 09:20 Ответить
Господи ,збережи Україну ,допоможи її героїчним захисникам !
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24.04.2022 09:22 Ответить
Христос воскрес!!!
Бережи, Боже, Вкраїну.
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24.04.2022 11:22 Ответить
А полонені знову будуть прикідатися вівцями- "ми нє зналі, ми думалі учєнія " .... усе вони пі#ари знали з першого дня!
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24.04.2022 11:42 Ответить
 
 