Продолжаются бои в районах Заречного, Рубежного и Попасной, - Генштаб ВСУ

Активизировались наступательные и штурмовые действия россиян на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огненное влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная. На Северодонецком направлении враг возвел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении Генштаба.

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