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Тривають бої в районах Зарічного, Рубіжного і Попасної, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти,рашисти

Активізувалися наступальні і штурмові дії росіян на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Тривають бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Читайте: Окупанти розгорнули "Іскандери" за 60 км від кордону України, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17502) Генштаб ЗС (6622)


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24.04.2022 08:19 Відповісти
Боже, поможи
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24.04.2022 08:45 Відповісти
Господи ,зберігай Україну ,допоможи її героїчним захисникам .
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24.04.2022 09:20 Відповісти
Господи ,збережи Україну ,допоможи її героїчним захисникам !
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24.04.2022 09:22 Відповісти
Христос воскрес!!!
Бережи, Боже, Вкраїну.
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24.04.2022 11:22 Відповісти
А полонені знову будуть прикідатися вівцями- "ми нє зналі, ми думалі учєнія " .... усе вони пі#ари знали з першого дня!
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24.04.2022 11:42 Відповісти
 
 