Российские оккупанты имеют значительные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты имеют существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, у врага существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов. Из-за роста количества раненых в городе Балаклея враг одновременно с развернутым военным госпиталем использует возможности городской поликлиники. Во временно занятом городе Волчанск младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляют для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины".

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