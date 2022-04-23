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Российские оккупанты имеют значительные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты имеют существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, у врага существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов. Из-за роста количества раненых в городе Балаклея враг одновременно с развернутым военным госпиталем использует возможности городской поликлиники. Во временно занятом городе Волчанск младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляют для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины".

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Автор: 

армия РФ (19340) Генштаб ВС (6318) ранение (3386) медицинская помощь (85)


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Дуже добре-повинно здохнути якомога більше кацапських вбивць...
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23.04.2022 19:22 Ответить
А я медиком был, ещё в СА. ...понимаю те все проблемы -- индивидуальные аптечки без промидола...
Больно, ***! *)
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23.04.2022 19:22 Ответить
- Деды терпели и нам велели.
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23.04.2022 21:55 Ответить
Зачем дебилоидам медикаменты?они ведь хотят как деды всё делать, лечимся подорожником им же и подтираемся.
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23.04.2022 19:23 Ответить
Все правильно, тілки порядок застосування подорожника зворотній.
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23.04.2022 19:31 Ответить
Обезболивающее.
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23.04.2022 19:53 Ответить
поранені рашисти біля Рубежного та Северодонецька лікуються у Сватово. Лікарів можна вважати колаборантами , чи як?
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23.04.2022 20:00 Ответить
 
 