УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9854 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 586 7

Російські окупанти мають значні проблеми із медичним забезпеченням своїх підрозділів, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що російські окупанти мають суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  у офіційному фейсбуці Генштаб ЗСУ. 

У інформації зазначається: "За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки. У місті Вовчанськ, що є тимчасово зайнятим, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляється для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, що перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України".

Також дивіться: Українців з важкими пораненнями та опіками "летючим шпиталем" евакуюють на лікування за кордон, - МОЗ. ФОТО

Автор: 

армія рф (17491) Генштаб ЗС (6618) поранення (2805) медична допомога (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже добре-повинно здохнути якомога більше кацапських вбивць...
показати весь коментар
23.04.2022 19:22 Відповісти
А я медиком был, ещё в СА. ...понимаю те все проблемы -- индивидуальные аптечки без промидола...
Больно, ***! *)
показати весь коментар
23.04.2022 19:22 Відповісти
- Деды терпели и нам велели.
показати весь коментар
23.04.2022 21:55 Відповісти
Зачем дебилоидам медикаменты?они ведь хотят как деды всё делать, лечимся подорожником им же и подтираемся.
показати весь коментар
23.04.2022 19:23 Відповісти
Все правильно, тілки порядок застосування подорожника зворотній.
показати весь коментар
23.04.2022 19:31 Відповісти
Обезболивающее.
показати весь коментар
23.04.2022 19:53 Відповісти
поранені рашисти біля Рубежного та Северодонецька лікуються у Сватово. Лікарів можна вважати колаборантами , чи як?
показати весь коментар
23.04.2022 20:00 Відповісти
 
 