Російські окупанти мають значні проблеми із медичним забезпеченням своїх підрозділів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що російські окупанти мають суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці Генштаб ЗСУ.

У інформації зазначається: "За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки. У місті Вовчанськ, що є тимчасово зайнятим, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляється для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, що перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України".

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