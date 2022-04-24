На Днепропетровщине 3 ночных "прилета". Есть погибший, - Днепропетровская ОВА. ФОТО

Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, погиб 48-летний мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.







"У нас три ночных "прилета" - в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 зданий. Под завалами три легковых и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме" , – говорится в сообщении ОВА.

Также известно, что две ракеты попали в промышленное предприятие, в результате чего разрушено производственное здание. Пострадавших нет.

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