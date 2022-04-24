16 489 30
На Дніпропетровщині 3 нічні "прильоти". Є загиблий, - Дніпропетровська ОВА. ФОТО
Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському районі Дніпропетровської області, загинув 48-річний чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас три нічні "прильоти" - у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд", - йдеться у повідомленні ОВА.
Також відомо, що дві ракети поцілили у промислове підриємство, внаслідок чого зруйнована виробнича будівля. Постраждалих немає.
Топ коментарі
+22 MAKAROV #508144
показати весь коментар24.04.2022 08:58
+10 Volodymyr Krasnoholovets #468180
показати весь коментар24.04.2022 08:50
+7 Анатолий К #427424
показати весь коментар24.04.2022 10:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
------
Не треба видавати бажане за дiйснicть. Перейменування Катеринослава у Сiчеслав не було. Пропозицii були, факт перейменування вiдсутнiй.
Існувало з 1634 року п'ять основних пунктів (митниць) на кордонах Запорізької Січі. В зв'язку з цими п'ятьма пунктами внутрішній адміністративно-територіальний поділ Запоріжжя поділявся на 5 паланок. Кожна територіальна одиниця мала укріплений форт-паланку де мешкав полковник з полковницькою старшиною. Ці утворення фактично були по всій території ******** України. То до чого тут Запорізька область?
Кожна паланка мала полковника (паланкового), осавула, писаря, 3 пани і 3 підпанки. Кожний полковник мав ознаку влади-пірнач, який носив завжди за поясом, корогву малу (значок), яку носив в час урочистостей перед ним хоружий і також печатку. Це фактично представники тодішньої державності.
Вам ще напишу перечень паланок, які входили до цієї козацької держави, яку ще деякі країни називали Козаччина, чи Козацькі землі (край):
-Барвінківська паланка;
-Кальміуська паланка;
-Орільська паланка;
-Прогноївська паланка;
-Протовчанська паланка;
-Самарська паланка;
-Яланецька паланка;
-Бугогардівська паланнка;
-Інгульська паланка;
-Кодацька паланка;
-Перевізька паланка.
Із перерахованих вище паланок Війська Запорозького точно знаю, що Кальміуська, Орлівська, Протовчанська, Самарська, Інгульська, Кодацька базувалися на територію ******** Дніпропетровської області.
----
Именно потому что были другие ciчi, нельзя лепить название "Сiчеслав". Народ это отлично понимает, а вы походу нет.
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ 7 лютого 2019
І добавка:
Висновок Конституційного Суду України в справі щодо перейменування Дніпропетровської області
2 квітня Конституційний Суд України надав Висновок http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2_v_2019.pdf № 2-в/2019 у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Цим Висновком Конституційний Суд України визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (далі - Законопроект) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
У Законопроекті запропоновано:
«1. У частині другій статті 133 Конституції України слово «Дніпропетровська» замінити словом «Січеславська».
2. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
(це зміні в конституцию - 2 голосування 300 голосів на двух сесиях)
По Кропивницькому - ТАК САМО - область Кіровоградська досі
Тогда в январе все с Пороха ржали, ну теперь вам зелень смешно? Смешно, суки, что люди гибнут от этих ракет?
Тоді так. Порошенко - це:
- партія регіонів;
- "любі друзі";
- міністр азарова;
- не став верховним головнокомандувачем і не створив Ставку;
- не назвав війну війною;
- не ввів санкцій депутатам і сенаторам ерефії, які законодавчо вкрали крим;
- продовжував торгувати з московією;
- свинарчуки;
- витягнув на світ божий мертвечука і дозволив йому створити медіаімперію;
- офшори;
- липецька фабрика;
- з Маріуполя вивіз свою фабрику;
- судову систему створив під себе;
- не покарані політичні сили і владні особи за розстріляну сотню;
- і ще багато чого ...
Народ України після нашої перемоги над рашизмом кожного оцінить за дії його - і Порошенка, і Зеленського. І Бог в цьому допоможе.
Христос воскрес! Слава Україні і її Героям!
Прохання взятися за розум і називати все культурно, як то роблять інші європейські народи.
На жаль, сьогоденні філологи геть усі покалічені комуно-леніно-сталінським-ізмомі і тому не мають бажаня відновлювати українську мову та повернути її в русло культурної європейсьої мови. Але ви, журналісти, можете впливати на стан мови - тому робіть це! І почніть з замінити московської назви кнопки "Мені подобається" на ураїнську Мені до вподоби, або Я вподобаю.
Словник журналістської лексики суржик-українська:
http://pravda-hydrogen.blogspot.com
----
Коли вже ви, кваснi патрiоти, почнете читати украiнських письменникiв, класикiв лiтератури? Iх твори менi подобаються, бо там безлiч раз це вжито та безлiч раз доведено що ви звичайний неук.