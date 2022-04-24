На Дніпропетровщині 3 нічні "прильоти". Є загиблий, - Дніпропетровська ОВА. ФОТО

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському районі Дніпропетровської області, загинув 48-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.







"У нас три нічні "прильоти" - у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд", - йдеться у повідомленні ОВА.

Також відомо, що дві ракети поцілили у промислове підриємство, внаслідок чого зруйнована виробнича будівля. Постраждалих немає.

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