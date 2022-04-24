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На Дніпропетровщині 3 нічні "прильоти". Є загиблий, - Дніпропетровська ОВА. ФОТО

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському районі Дніпропетровської області, загинув 48-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На Дніпропетровщині 3 нічні прильоти. Є загиблий, - Дніпропетровська ОВА 01
На Дніпропетровщині 3 нічні прильоти. Є загиблий, - Дніпропетровська ОВА 02
На Дніпропетровщині 3 нічні прильоти. Є загиблий, - Дніпропетровська ОВА 03

"У нас три нічні "прильоти" - у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд", - йдеться у повідомленні ОВА.

Також відомо, що дві ракети поцілили у промислове підриємство, внаслідок чого зруйнована виробнича будівля. Постраждалих немає.

Також читайте: Ворожий безпілотник збитий над Дніпропетровщиною, - ОВА

обстріл (28648) Павлоград (126) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3763)


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Топ коментарі
+22
Порошенко: Путин будет атаковать крылатыми ракетами. Видео: https://youtu.be/0vyVcz-r_vI

Тогда в январе все с Пороха ржали, ну теперь вам зелень смешно? Смешно, суки, что люди гибнут от этих ракет?
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24.04.2022 08:58
+10
ЦЕНЗОРе, нащо ви називаєте Січеславську землю якоюсь комуно-москальською дніпропетровщиною? 1918 р. українська влада нарікла місто Січеслав - чудова українська назва з глибоким історико-культурним корінням. То так місто і називайте, і землю довколишню також. Оте люмпенське "Днєпр (чи інколи Дніпро)", назване з подачі народу без землі, теж не варто згадувати, бо це все НАША УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ!!!
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24.04.2022 08:50
+7
Порошенко служив у військах ППО, і точно знає, що таке літаки і ракети.Порошенко був міністром закордонних справ і точно знає всю кухню дипломатії. Порошенко був міністром економіки і точно знає, як організувати і розвитвати економіку, де на прикладі свого бізнесу "Рошен" заплатив найбільші податки до бюджету і продукція "Рошен" має попит у Європі, США та інших країнах. Порошенко був і є у Вероховній Раді і навіть очолював бюджетний комітет і знає цю кухню досконально. Порошенко має повагу серед найкращих керівників і дипломатів західних країн, але нарід довірив своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, майбутнє України і навіть нас мальчіку, який вміє кривлятися і хрипкуватим голосочком читати з папірців, обливати брудом українських політиків і дурити нарід, виводячи гроші в офшори. Він сказав, як відразав "Я вам ничего не должен". Все так, як вчив його великий Бенгя, що податки і борги віддають тільки лохи. Ну і Вовчик неоднокрактно говорив, що він не лох. Лохи українці. Уявляюєте собі, яки в нас було 5-10 ракетних дивізіонів "Нептун", "Ольха" і "Грім 2"? Падали б ворожі ракети на мирні міста і чи ходили би ворожі кораблі біля Одеси? Звичайно ні. Нарід, як вам там "ржеться", "прикольно" під ракетами? Вас і нас жалко, що думаєте не мізками, а вухами. Вся надія на армію, яка захистить і знищить ворога, а наріду моя порада - негайно біжіть в крамниці і купуйте подушечки із зображенням Володі, де він є з двома автоматами з фільму про Голобородько і надписом "Вова мочи их". Це кого, нас, бо на кацапські мові? Такі ж подушечки є із зображенням абристовича, мамамії, кіма та інших. Наріде, ви точно не хворі? Мені вже стає школа ваших дітей!
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24.04.2022 10:01
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ЦЕНЗОРе, нащо ви називаєте Січеславську землю якоюсь комуно-москальською дніпропетровщиною? 1918 р. українська влада нарікла місто Січеслав - чудова українська назва з глибоким історико-культурним корінням. То так місто і називайте, і землю довколишню також. Оте люмпенське "Днєпр (чи інколи Дніпро)", назване з подачі народу без землі, теж не варто згадувати, бо це все НАША УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ!!!
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24.04.2022 08:50 Відповісти
1918 р. українська влада нарікла місто Січеслав
------
Не треба видавати бажане за дiйснicть. Перейменування Катеринослава у Сiчеслав не було. Пропозицii були, факт перейменування вiдсутнiй.
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24.04.2022 09:16 Відповісти
факт перейменування відсутній також, як і сьогодні - купа зрадників і прихильників "русского мира" і "какая разница", це я про євреїв, які більше тяготіють до російської мови і культури і зневажають все українське. На території Січеславської області було сформовано 7 осередків Січі Запорожських козаків. Фактично серце України, серце козацтва, а має назву єврея Пеитровського, який організував там голодомор і не тільки там, а і по всій Україні. Колди вже нарід вилікується? Після війни мають цю проблему вирішити і перейменувати на Січеславську область, прославляти Січ, а не катів, які нас знищували.
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24.04.2022 09:47 Відповісти
Сiч повинна прославляти запорожчина, запорiзька область, культурна памятка на Хортицi. Тому що ciч це не Запорожжя i бiльш того не Запорожська Сiч. Це слово абстрактне також як на приклад i "пороги". З таким же успiхом можна пропонувати "Порогослав". Сенсу ноль. Тому вiд назви Сiчеслав мудрий народ вiдмовився як недоречноi для мiста. Цим можна називати щось iнше на приклад полк чи трактор.
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24.04.2022 10:09 Відповісти
Ні, шановний пане. Якраз Січ має прославляти Січеславська область, бо із 8-ми Січей на її території було 5-ть. Хортицька (1552-1558)Томаківська (60-ті роки 16 ст. - 1593)Базавлуцька (1593-1638)Микитинська (1639-1652)Чортомлицька (1652-1709)Кам'янська (1709-1711); відновлена (1730-1734)Олешківська (1711-1728)Нова Січ (1734-1775)Я думаю Вам відомо, що не тільки були запорожці козаками? Частина козаків після 1775 року перебрались за Дунай де заснували Задунайську Січ (1775-1828). Традиції Запорозької Січі не зникли після її останнього зруйнування російськими військами в 1775 роц. Вони проявилися в житті козацької громади Чорноморського козацького війська, Бузького козацького війська та на Кубані.
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24.04.2022 10:42 Відповісти
Шо "нi" ? Народ вiдмовився вiд назви у дещо "ciч", бо воно недоречне i не прив'язано до запорожцiв, не вiдображае автохонноi сутi Запорожжя. Це те ж саме що Чайкослав, Шаблеслав, Порогослав, Козакослав, Фортецеслав. Мicяць сiчень що прославляе? Козацтво? Нi. Отак i Ciчеслав це нi про що. Те ж саме, що" Гай", "Яр", "Глинище", "Курiнiвка".
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24.04.2022 11:19 Відповісти
Шановний пане, Ви дуже помиляєтеся. Бо на території сьогоднішньої Запорожської області була Січ Низовиків. А були і інші Січі. Всі ці утворення називалися - Військо Запорозьке. Це назва козацьких військово-політичних утворень 16-18 століття. В українській історіографії під терміном Військо Запорозьке найчастіше мається на увазі одне з трьох значень: 1) військово-політична організація з центром у Запорозькій Січі 2) Державне утворення Гетьманщина, що виникло під час визвольної війни Богдана Хмельницького в середині 17 століття на території Середнього Подніпров'я, Полісся, Брацлавщини і Запорожжя; 3) назва реєстрового війська в Речі Посполитій та Гетьманщині. У часи Гетьманщини двома основними групами Держави Війська Запорозького були Військо Запорозьке Городове та Військо Запорозьке Низове. Адміністративно-територіальною одиницею у період Держави Війська Запорозького була - пала́нка.

Існувало з 1634 року п'ять основних пунктів (митниць) на кордонах Запорізької Січі. В зв'язку з цими п'ятьма пунктами внутрішній адміністративно-територіальний поділ Запоріжжя поділявся на 5 паланок. Кожна територіальна одиниця мала укріплений форт-паланку де мешкав полковник з полковницькою старшиною. Ці утворення фактично були по всій території ******** України. То до чого тут Запорізька область?

Кожна паланка мала полковника (паланкового), осавула, писаря, 3 пани і 3 підпанки. Кожний полковник мав ознаку влади-пірнач, який носив завжди за поясом, корогву малу (значок), яку носив в час урочистостей перед ним хоружий і також печатку. Це фактично представники тодішньої державності.
Вам ще напишу перечень паланок, які входили до цієї козацької держави, яку ще деякі країни називали Козаччина, чи Козацькі землі (край):
-Барвінківська паланка;
-Кальміуська паланка;
-Орільська паланка;
-Прогноївська паланка;
-Протовчанська паланка;
-Самарська паланка;
-Яланецька паланка;
-Бугогардівська паланнка;
-Інгульська паланка;
-Кодацька паланка;
-Перевізька паланка.

Із перерахованих вище паланок Війська Запорозького точно знаю, що Кальміуська, Орлівська, Протовчанська, Самарська, Інгульська, Кодацька базувалися на територію ******** Дніпропетровської області.
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24.04.2022 15:35 Відповісти
Ви самi собi cуперечите, стягуючи до теми повнi особистi назви, якi icнують з декiлькох слiв, коли тут йдеться про те шо слово ciч не мае особистого сенсу, тому нарид вiд нього вiдмовився, бо нарид не може помилятися, а помиляетесь саме ви, нiякого "ciчеславу" не буде, також як i "Козакославу", бо це безглуздя по вiдношенню до автохонноi землi запорожчини.
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16.05.2022 18:24 Відповісти
А були і інші Січі.
----
Именно потому что были другие ciчi, нельзя лепить название "Сiчеслав". Народ это отлично понимает, а вы походу нет.
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16.05.2022 18:29 Відповісти
Як мінімум, маєш знати, що ВР перейменувала Дніпропетровську область в Січеславську. (Кіровоградську теж) Під час Особливого періоду( який в нас з 14 року) і тим більше під час Військового стану не можна вносити зміни до Конституції. Тому дочекайся перемоги і не шукай зраду там, де її немає!
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24.04.2022 09:33 Відповісти
Врешь зачем? Голосования по Днепропетровской области не было
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24.04.2022 09:42 Відповісти
Верховна Рада скерувала в КС закон про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську При цьому для направлення в Конституційний суд законопроекту про перейменування Дніпропетровської на Дніпровську депутатам забракло голосів

https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ 7 лютого 2019

І добавка:

Висновок Конституційного Суду України в справі щодо перейменування Дніпропетровської області

2 квітня Конституційний Суд України надав Висновок http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2_v_2019.pdf № 2-в/2019 у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Цим Висновком Конституційний Суд України визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (далі - Законопроект) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

У Законопроекті запропоновано:

«1. У частині другій статті 133 Конституції України слово «Дніпропетровська» замінити словом «Січеславська».
2. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
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24.04.2022 10:24 Відповісти
я знаю про це. Я про події 1918 року і хочу себе виправити, бо на території Січеславської області було не 7 , а 5 Січей.
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24.04.2022 10:16 Відповісти
Мы без рашистов решим, как свой город называть.
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24.04.2022 09:41 Відповісти
місто Дніпро перейменовано - ОБЛАСТЬ - НІ
(це зміні в конституцию - 2 голосування 300 голосів на двух сесиях)
По Кропивницькому - ТАК САМО - область Кіровоградська досі
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24.04.2022 09:46 Відповісти
Надо все ,что ещё осталось от "общей" истории с кацапами попереименовывать и при том сейчас
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24.04.2022 11:10 Відповісти
Порошенко: Путин будет атаковать крылатыми ракетами. Видео: https://youtu.be/0vyVcz-r_vI

Тогда в январе все с Пороха ржали, ну теперь вам зелень смешно? Смешно, суки, что люди гибнут от этих ракет?
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24.04.2022 08:58 Відповісти
Зараз в укрнеті іде масована атака на Порошенка - кремлеботи об'єдналися з зєлєботами.
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24.04.2022 09:32 Відповісти
Не знаю яка атака на Порошенка в укрнеті, але по коментам на цензорі під кожною статею самі коменти про те, що Порошенко святий, а Зеленський повне гівно та зрадник. Складається таке враження, що зараз тільки єдиний Порошенко сам на сам перемагає ворога. Більше нікого немає.
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24.04.2022 11:53 Відповісти
Порошенко служив у військах ППО, і точно знає, що таке літаки і ракети.Порошенко був міністром закордонних справ і точно знає всю кухню дипломатії. Порошенко був міністром економіки і точно знає, як організувати і розвитвати економіку, де на прикладі свого бізнесу "Рошен" заплатив найбільші податки до бюджету і продукція "Рошен" має попит у Європі, США та інших країнах. Порошенко був і є у Вероховній Раді і навіть очолював бюджетний комітет і знає цю кухню досконально. Порошенко має повагу серед найкращих керівників і дипломатів західних країн, але нарід довірив своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, майбутнє України і навіть нас мальчіку, який вміє кривлятися і хрипкуватим голосочком читати з папірців, обливати брудом українських політиків і дурити нарід, виводячи гроші в офшори. Він сказав, як відразав "Я вам ничего не должен". Все так, як вчив його великий Бенгя, що податки і борги віддають тільки лохи. Ну і Вовчик неоднокрактно говорив, що він не лох. Лохи українці. Уявляюєте собі, яки в нас було 5-10 ракетних дивізіонів "Нептун", "Ольха" і "Грім 2"? Падали б ворожі ракети на мирні міста і чи ходили би ворожі кораблі біля Одеси? Звичайно ні. Нарід, як вам там "ржеться", "прикольно" під ракетами? Вас і нас жалко, що думаєте не мізками, а вухами. Вся надія на армію, яка захистить і знищить ворога, а наріду моя порада - негайно біжіть в крамниці і купуйте подушечки із зображенням Володі, де він є з двома автоматами з фільму про Голобородько і надписом "Вова мочи их". Це кого, нас, бо на кацапські мові? Такі ж подушечки є із зображенням абристовича, мамамії, кіма та інших. Наріде, ви точно не хворі? Мені вже стає школа ваших дітей!
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24.04.2022 10:01 Відповісти
Порохоботи проснулись.
Тоді так. Порошенко - це:
- партія регіонів;
- "любі друзі";
- міністр азарова;
- не став верховним головнокомандувачем і не створив Ставку;
- не назвав війну війною;
- не ввів санкцій депутатам і сенаторам ерефії, які законодавчо вкрали крим;
- продовжував торгувати з московією;
- свинарчуки;
- витягнув на світ божий мертвечука і дозволив йому створити медіаімперію;
- офшори;
- липецька фабрика;
- з Маріуполя вивіз свою фабрику;
- судову систему створив під себе;
- не покарані політичні сили і владні особи за розстріляну сотню;
- і ще багато чого ...
Народ України після нашої перемоги над рашизмом кожного оцінить за дії його - і Порошенка, і Зеленського. І Бог в цьому допоможе.
Христос воскрес! Слава Україні і її Героям!
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24.04.2022 13:22 Відповісти
ні шановний, "партія регіонів" - це татаров, демченко, єрмак, все ДБР і половина Генеральної прокуратури ярі представники тієї злочинної партії, які сьогодні обслуговують пана Зеленського. Інша Ваша маячня уже давно застаріла і смішно її читати. Ви пишите з лікарні, де дають спеціальні пилюлі? Вся та брехня, що Ви написали не знайшло свого підтверждення. Але цікавий пункт про Медведчука, особливо про медіаімперію. То Ви мабуть переплутали його із Зеленським, бо Медведчук і Коломойський є власниками телеканалу "1+1", ена якому заробляв і заробляє гроші Зеленський. А раніше він був на Медведчуковському телеканалі "Інтер". Ідіть до лікаря і попросіть жовту пилюлю і лягайте відпочивати.
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24.04.2022 15:42 Відповісти
Я взагалі диву даюся, стільки журналісти і політики повводили чужородних слів, повидумували чорт-зна чого (мер, мерія, маркет, фіскальний і т.д.), хоча є власні українські відповідники (війт, міська управа, ринок, скарбничий і т.д.). І то все на додачу до комуно-москальких витворів типу генсек, генпрокурор, генштаб, мін'юст, кабмін та тому подібна маячна; але де в якій цивілізованій мові є такі словоскорочення та словозливи?? Хіба ви чули аби в українській мові хтось казав "генписар" на Генерального Писаря або "кошотаман" на Кошового Отамана??
Прохання взятися за розум і називати все культурно, як то роблять інші європейські народи.
На жаль, сьогоденні філологи геть усі покалічені комуно-леніно-сталінським-ізмомі і тому не мають бажаня відновлювати українську мову та повернути її в русло культурної європейсьої мови. Але ви, журналісти, можете впливати на стан мови - тому робіть це! І почніть з замінити московської назви кнопки "Мені подобається" на ураїнську Мені до вподоби, або Я вподобаю.
Словник журналістської лексики суржик-українська:
http://pravda-hydrogen.blogspot.com
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24.04.2022 09:05 Відповісти
І почніть з замінити московської назви кнопки "Мені подобається"
----
Коли вже ви, кваснi патрiоти, почнете читати украiнських письменникiв, класикiв лiтератури? Iх твори менi подобаються, бо там безлiч раз це вжито та безлiч раз доведено що ви звичайний неук.
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24.04.2022 09:52 Відповісти
У Резніченка занадто довгий язик...
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24.04.2022 09:24 Відповісти
Руйнують колії... по суті ж Павлоград - крайня велика вузлова станція перед Донбасом. Для постачання - надважлива точка. Цікаво чому Арестович жодного разу не говорив про те чи є можливості якось обійти таку проблему...
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24.04.2022 10:07 Відповісти
Товарищ майор, вам никто ничего не обязан докладывать. Колесуйте на мокша.ру
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24.04.2022 10:24 Відповісти
Днепропетровск или Сичеслав, какая разница!? Вы ничему не учитесь... Чем вы лучше русских!?
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24.04.2022 12:01 Відповісти
д1цсно не маэ р1зниц1 якою мовою ти розмовляэш. ВАЖЛИВО ЩО ТЫ МАЭШ У СЕРЦ1
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24.04.2022 19:30 Відповісти
 
 