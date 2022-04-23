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Ворожий безпілотник збитий над Дніпропетровщиною, - ОВА

бпла,орлан

На Дніпропетровщині українські військові збили ворожий безпілотний літальний апарат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Дніпропетровської ОВА.

"Наші працюють. Збили над областю ворожий безпілотник. Слава нашим ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою на Дніпропетровщині, - облрада

Автор: 

безпілотник (4198) Дніпропетровська область (3760)


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❗️Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, сообщил Чавушоглу. https://t.me/charter97_org/70999 https://t.me/charter97_org/70999

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23.04.2022 19:42 Відповісти
Эрдоган опять для пыни ятаган ниже спины всадил. Турция закрывает небо для военных и гражданских самолётов РФ.
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23.04.2022 19:46 Відповісти
Далеко залетел, пдлюка.
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23.04.2022 20:03 Відповісти
На основі дослідження спільноти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_SOS Армія SOS БПЛА Орлан-10 (бортовий № 10332), що впав 6 листопада 2016 року в Азовське море, серед складових літальних апаратів майже всі виробництва не Росії, а інших країн. Російського виробництва в літальних апаратах лише корпус та навігаційний приймач МНП-М7 (створений на основі мікросхеми ADSP-BF534).
Зокрема, у досліджуваному зразку:
модуль GPS був виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.
стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.
польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.
також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell.
модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.передатчик RF3110 німецької компанії Municom.
приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLinkантена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.
GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).
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23.04.2022 20:42 Відповісти
 
 