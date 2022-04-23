Ворожий безпілотник збитий над Дніпропетровщиною, - ОВА
На Дніпропетровщині українські військові збили ворожий безпілотний літальний апарат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Дніпропетровської ОВА.
"Наші працюють. Збили над областю ворожий безпілотник. Слава нашим ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.
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Зокрема, у досліджуваному зразку:
модуль GPS був виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.
стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.
польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.
також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell.
модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.передатчик RF3110 німецької компанії Municom.
приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLinkантена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.
GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).