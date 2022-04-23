Ворожий безпілотник збитий над Дніпропетровщиною, - ОВА

На Дніпропетровщині українські військові збили ворожий безпілотний літальний апарат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Дніпропетровської ОВА.

"Наші працюють. Збили над областю ворожий безпілотник. Слава нашим ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

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