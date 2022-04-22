Окупанти завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою на Дніпропетровщині, - облрада

Російські окупанти на Дніпропетровщині завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою.

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо ракетний удар по будівлі із сільськогосподарською технікою в Синельниківському районі. В приміщенні вибило шибки, ушкоджено дах. На щастя, без постраждалих. Ніяких військових підрозділів там не було. Ніяких "нацистів", вогневих точок чи бойових біомодефікованих гусей.

Це я до чого уточнюю. Сьогодні прочитав повідомлення агентства ТАСС. Пишуть, за даними міноборони рф, знищено до батальйона українських військових. Йдеться про вчорашній обстріл залізниці в Новомосковському районі.

Батальйон – це в середньому 500 чоловік. А внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало п‘ятеро людей. Провідники, які до військової справи не мають відношення. То що сьогодні зробили окупанти в Синельниківському районі? Денацифікували добрива? Демілітаризували трактористів? Що потім розкаже їхня преса?" - йдеться в повідомленні.

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