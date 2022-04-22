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Окупанти завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою на Дніпропетровщині, - облрада

Російські окупанти на Дніпропетровщині завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою.

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо ракетний удар по будівлі із сільськогосподарською технікою в Синельниківському районі. В приміщенні вибило шибки, ушкоджено дах. На щастя, без постраждалих. Ніяких військових підрозділів там не було. Ніяких "нацистів", вогневих точок чи бойових біомодефікованих гусей.

Це я до чого уточнюю. Сьогодні прочитав повідомлення агентства ТАСС. Пишуть, за даними міноборони рф, знищено до батальйона українських військових. Йдеться про вчорашній обстріл залізниці в Новомосковському районі.

Батальйон – це в середньому 500 чоловік. А внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало п‘ятеро людей. Провідники, які до військової справи не мають відношення. То що сьогодні зробили окупанти в Синельниківському районі? Денацифікували добрива? Демілітаризували трактористів? Що потім розкаже їхня преса?" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніченко - мешканцям Дніпропетровщини: Обирайте домашній Великдень. Окупанти здатні на провокації, у них немає нічого святого

Окупанти завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою на Дніпропетровщині, - облрада 01
Окупанти завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою на Дніпропетровщині, - облрада 02

Автор: 

обстріл (28580) Дніпропетровська область (3746)


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Нифига себе у кацапов сводочка за сутки. Прямо ******. Одно 2500 бронетехники чего стоит.
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22.04.2022 20:38 Відповісти
При том что до начала войны у ВСУ было менее 800 танков. Но это не мешает оркам "уничтожать" их уже по третьему кругу и требовать за это премии у кремлядей.
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22.04.2022 21:20 Відповісти
Пусть лучше стреляют в пустые сараи и пишут, что хотят. Все равно никто не проверит. Им надо рапортовать о "победах над нацистами".
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22.04.2022 20:41 Відповісти
воооот... поэтому они и не знают что у них большие потери и нет пабеды....
северная Корея....дубль два!
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22.04.2022 20:44 Відповісти
техніку порахувати за ********* цінами щоб за рахунок москалів все оновити,
щоб було на посівну
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22.04.2022 20:48 Відповісти
і то діло. вони ******* рахувати скільки нам тут срср побудував, так як би без них курв не побудували би, то ми теж можемо порахувати їм. І порахувати за всі віки окупації, одразу за все і за пшеничку і за Голодомор і за успіхи русской і совесткой армії за рахунок українців і за Сибір і за Ціліну що там люди надривалися до смерті. От за все і порахувати і пеня і за втрачені можливості компенсацію, щоб вони 500 років в кредит ср...ли.
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22.04.2022 21:08 Відповісти
я вже бачу по фото три повністю знищених трактори DJON DEER з овним комплектом навісного устаткування.
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22.04.2022 22:23 Відповісти
А где в сводке "Всех нациков уничтожили, едем домой" ?
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22.04.2022 21:20 Відповісти
 
 