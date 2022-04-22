Оккупанты нанесли ракетный удар по зданию с сельхозтехникой на Днепропетровщине, - облсовет

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию с сельхозтехникой на Днепропетровщине

Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня имеем ракетный удар по зданию с сельскохозяйственной техникой в ​​Синельниковском районе. В помещении выбило стекла, повреждена крыша. К счастью, без пострадавших. Никаких военных подразделений там не было. Никаких "нацистов", огневых точек или боевых биомодефицированных гусей.

Это я к чему уточняю. Сегодня прочел сообщение агентства ТАСС. Пишут, что, по данным минобороны РФ, уничтожены до батальона украинских военных. Речь идет о вчерашнем обстреле железной дороги в Новомосковском районе.

Батальон – это в среднем 500 человек. А в результате вчерашнего обстрела пострадали пять человек. Руководители, не имеющие отношения к военному делу. Так что сегодня сделали оккупанты в Синельниковском районе? Денацифицировали удобрения? Демилитаризовали трактористов? Что потом расскажет их пресса?" - говорится в сообщении.

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