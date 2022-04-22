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Новости Война
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Оккупанты нанесли ракетный удар по зданию с сельхозтехникой на Днепропетровщине, - облсовет

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию с сельхозтехникой на Днепропетровщине

Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня имеем ракетный удар по зданию с сельскохозяйственной техникой в ​​Синельниковском районе. В помещении выбило стекла, повреждена крыша. К счастью, без пострадавших. Никаких военных подразделений там не было. Никаких "нацистов", огневых точек или боевых биомодефицированных гусей.

Это я к чему уточняю. Сегодня прочел сообщение агентства ТАСС. Пишут, что, по данным минобороны РФ, уничтожены до батальона украинских военных. Речь идет о вчерашнем обстреле железной дороги в Новомосковском районе.

Батальон – это в среднем 500 человек. А в результате вчерашнего обстрела пострадали пять человек. Руководители, не имеющие отношения к военному делу. Так что сегодня сделали оккупанты в Синельниковском районе? Денацифицировали удобрения? Демилитаризовали трактористов? Что потом расскажет их пресса?" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резниченко - жителям Днепропетровщины: Выбирайте домашнюю Пасху. Оккупанты способны на провокации, у них нет ничего святого

Оккупанты нанесли ракетный удар по зданию с сельхозтехникой на Днепропетровщине, - облсовет 01
Оккупанты нанесли ракетный удар по зданию с сельхозтехникой на Днепропетровщине, - облсовет 02

обстрел (27259) Днепропетровская область (3975)


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Нифига себе у кацапов сводочка за сутки. Прямо ******. Одно 2500 бронетехники чего стоит.
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22.04.2022 20:38 Ответить
При том что до начала войны у ВСУ было менее 800 танков. Но это не мешает оркам "уничтожать" их уже по третьему кругу и требовать за это премии у кремлядей.
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22.04.2022 21:20 Ответить
Пусть лучше стреляют в пустые сараи и пишут, что хотят. Все равно никто не проверит. Им надо рапортовать о "победах над нацистами".
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22.04.2022 20:41 Ответить
воооот... поэтому они и не знают что у них большие потери и нет пабеды....
северная Корея....дубль два!
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22.04.2022 20:44 Ответить
техніку порахувати за ********* цінами щоб за рахунок москалів все оновити,
щоб було на посівну
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22.04.2022 20:48 Ответить
і то діло. вони ******* рахувати скільки нам тут срср побудував, так як би без них курв не побудували би, то ми теж можемо порахувати їм. І порахувати за всі віки окупації, одразу за все і за пшеничку і за Голодомор і за успіхи русской і совесткой армії за рахунок українців і за Сибір і за Ціліну що там люди надривалися до смерті. От за все і порахувати і пеня і за втрачені можливості компенсацію, щоб вони 500 років в кредит ср...ли.
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22.04.2022 21:08 Ответить
я вже бачу по фото три повністю знищених трактори DJON DEER з овним комплектом навісного устаткування.
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22.04.2022 22:23 Ответить
А где в сводке "Всех нациков уничтожили, едем домой" ?
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22.04.2022 21:20 Ответить
 
 