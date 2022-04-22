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армия РФ (18050) Днепропетровщина (3507) Пасха (353) провокация (1456) церковь (1321) Резниченко (475)

Резниченко - жителям Днепропетровщины: Выбирайте домашнюю Пасху. Оккупанты способны на провокации, у них нет ничего святого

пасха,великдень,паска

Местные власти Днепропетровщины опасаются провокаций во время пасхальных богослужений, поэтому призывают жителей региона в этом году присоединиться к праздничной службе по телевизору.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Наша военная администрация сделала все, чтобы на Пасху у верующих была свобода выбора и могли прийти в храм. И у каждого из вас есть такая свобода. Но война…", - отмечает он.

По словам Резниченко, оккупанты коварны и способны на провокации. У них нет ничего святого.

"И я прошу вас выбрать домашнюю Пасху - остаться дома и вместе с семьей приобщиться к праздничной службе по телевизору или онлайн. Давайте не дадим оккупантам шансов испортить Пасху. Пусть она будет светлой и спокойной", - резюмирует он.

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Топ комментарии
+13
Доброго Раночку, бандерівці!✌
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22.04.2022 09:34
+12
Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"» (вікіпедія)
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22.04.2022 09:40
+10
вибирайте домашній Великдень... та не забувайте про Захисників, в них окоп - дім...
(волонтери як мурахи вже збирають, печуть, смажать, красять.... долучайтесь!)

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22.04.2022 09:49
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Доброго Раночку, бандерівці!✌
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22.04.2022 09:34 Ответить
Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"» (вікіпедія)
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22.04.2022 09:40 Ответить
вибирайте домашній Великдень... та не забувайте про Захисників, в них окоп - дім...
(волонтери як мурахи вже збирають, печуть, смажать, красять.... долучайтесь!)

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22.04.2022 09:49 Ответить
Немає на кацапні хреста. Замість нього вони носять на грудях літеру"Z".
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22.04.2022 09:57 Ответить
Трохи незрозуміла позизія Дніпропетровської ОВА. Якщо відомо про провокації, чому відмінили комендантську годину?
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22.04.2022 10:16 Ответить
Народ ездит по магазинам и родственникам, что тут непонятного.Речь об опасности скопления народа в церквях.
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22.04.2022 10:32 Ответить
Во всей Украине нужно так сделать,причем в обязательном порядке! Кгбэшная русомразь по подлости впереди планеты всей,она может устроить провокации в любом украинском городе,как на востоке так и на западе страны!
в конце концов один год можно же обойтись без похода в церковь! Бог в сердце,а не в церкви.
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22.04.2022 11:17 Ответить
В усіх ситуаціях можна знайти стимул для покращення.
Зараз це припинення вживання алкоголю та наркотиків ( у т.ч. нікотину), а також відмова від середньовічних скрєп на кшталт релігійних свят, особливо тих, що поєднують українців зі свинособаками.
Можна взагалі відмовитися від типового празднаванія усього поспіль, як це робить увесь цивілізований світ.
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22.04.2022 12:23 Ответить
 
 