Резніченко - мешканцям Дніпропетровщини: Обирайте домашній Великдень. Окупанти здатні на провокації, у них немає нічого святого
Місцева влада Дніпропетровщини остерігається провокацій під час великодніх богослужінь, тому закликає мешканців регіону цьогоріч долучитися до святкової служби по телевізору.
Про це глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша військова адміністрація зробила все, щоб на Великдень віряни мали свободу вибору і могли прийти до храму. І у кожного з вас є така свобода. Але війна…", - зазначає він.
За словами Резніченка, окупанти підступні і здатні на провокації. У них немає нічого святого.
"І я прошу вас обрати домашній Великдень - лишитися вдома і разом з родиною долучитися до святкової служби по телевізору або онлайн. Давайте не дамо окупантам шансів зіпсувати Пасху. Нехай вона буде світлою і спокійною", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
(волонтери як мурахи вже збирають, печуть, смажать, красять.... долучайтесь!)
в конце концов один год можно же обойтись без похода в церковь! Бог в сердце,а не в церкви.
Зараз це припинення вживання алкоголю та наркотиків ( у т.ч. нікотину), а також відмова від середньовічних скрєп на кшталт релігійних свят, особливо тих, що поєднують українців зі свинособаками.
Можна взагалі відмовитися від типового празднаванія усього поспіль, як це робить увесь цивілізований світ.