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Резніченко - мешканцям Дніпропетровщини: Обирайте домашній Великдень. Окупанти здатні на провокації, у них немає нічого святого

пасха,великдень,паска

Місцева влада Дніпропетровщини остерігається провокацій під час великодніх богослужінь, тому закликає мешканців регіону цьогоріч долучитися до святкової служби по телевізору.

Про це глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша військова адміністрація зробила все, щоб на Великдень віряни мали свободу вибору і могли прийти до храму. І у кожного з вас є така свобода. Але війна…", - зазначає він.

За словами Резніченка, окупанти підступні і здатні на провокації. У них немає нічого святого.

"І я прошу вас обрати домашній Великдень - лишитися вдома і разом з родиною долучитися до святкової служби по телевізору або онлайн. Давайте не дамо окупантам шансів зіпсувати Пасху. Нехай вона буде світлою і спокійною", - резюмує він.

Також читайте: Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб, - Міністерство культури

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Топ коментарі
+13
Доброго Раночку, бандерівці!✌
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22.04.2022 09:34
+12
Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"» (вікіпедія)
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22.04.2022 09:40
+10
вибирайте домашній Великдень... та не забувайте про Захисників, в них окоп - дім...
(волонтери як мурахи вже збирають, печуть, смажать, красять.... долучайтесь!)

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22.04.2022 09:49
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Доброго Раночку, бандерівці!✌
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22.04.2022 09:34 Відповісти
Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"» (вікіпедія)
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22.04.2022 09:40 Відповісти
вибирайте домашній Великдень... та не забувайте про Захисників, в них окоп - дім...
(волонтери як мурахи вже збирають, печуть, смажать, красять.... долучайтесь!)

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22.04.2022 09:49 Відповісти
Немає на кацапні хреста. Замість нього вони носять на грудях літеру"Z".
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22.04.2022 09:57 Відповісти
Трохи незрозуміла позизія Дніпропетровської ОВА. Якщо відомо про провокації, чому відмінили комендантську годину?
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22.04.2022 10:16 Відповісти
Народ ездит по магазинам и родственникам, что тут непонятного.Речь об опасности скопления народа в церквях.
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22.04.2022 10:32 Відповісти
Во всей Украине нужно так сделать,причем в обязательном порядке! Кгбэшная русомразь по подлости впереди планеты всей,она может устроить провокации в любом украинском городе,как на востоке так и на западе страны!
в конце концов один год можно же обойтись без похода в церковь! Бог в сердце,а не в церкви.
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22.04.2022 11:17 Відповісти
В усіх ситуаціях можна знайти стимул для покращення.
Зараз це припинення вживання алкоголю та наркотиків ( у т.ч. нікотину), а також відмова від середньовічних скрєп на кшталт релігійних свят, особливо тих, що поєднують українців зі свинособаками.
Можна взагалі відмовитися від типового празднаванія усього поспіль, як це робить увесь цивілізований світ.
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22.04.2022 12:23 Відповісти
 
 