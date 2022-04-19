УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9792 відвідувача онлайн
Новини
2 790 9

Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб, - Міністерство культури

пасха,великдень,паска

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає вірян у неділю, 24 квітня, під час святкування Великодня дотримуватись комендантської години та переглядати служби по телебаченню й онлайн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МКІП.

"Цієї неділі, 24 квітня, християни східного обряду величають Воскресіння Ісуса Христа. Великдень це головна подія церковного року для всіх християн, незалежно від дати святкування. Свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом. Мир обов'язково прийде на нашу землю. Задля перемоги України ми, українці, повинні зберегти силу духу та мудрість. Нехай наша віра в краще тільки міцніє", - сказано в повідомленні.

Читайте: Комендантську годину у Великодню ніч скасували на Дніпропетровщині, - облрада

Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у кожному регіоні, що важливо для безпеки. І запрошують вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн.

Читайте також: Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України

При цьому анонсовано трансляції Великодніх богослужінь 23‒24 квітня:

  • У суботу, 23 квітня, о 23:30 в національному марафоні єдиних новин #UAразом та на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА розпочнеться пряма трансляція нічного богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
  • 24 квітня з 7:30 до 11:30 національний марафон єдиних новин #UAразом та суспільний телеканал UA:КУЛЬТУРА  транслюватиме богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Автор: 

Великдень (360) трансляція (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.04.2022 13:58 Відповісти
Ворье! Украл наушники натащи. Поэтому и вызвала полицаев.
показати весь коментар
19.04.2022 14:05 Відповісти
Із протоколу допиту затриманого...
https://www.youtube.com/watch?v=dr3o-sKWGyE
показати весь коментар
19.04.2022 19:46 Відповісти
Стадо все одно попре до своїх алтарєй щоб пити кров і їсти плоть свого єврейського. Ані коронавірус, ані можливість ударів братьєв їх не зупинить.
показати весь коментар
19.04.2022 14:09 Відповісти
Шо ж так министерство культуры бессовестно в карман поповский залезло, шо ж им теперь подаяния через карточки собирать, или расчетный счет? Так у бабок карточек отродясь не было. Самый "баблочес" начинается, а тут дистанционно, че попам то харчеваться потом и гундяйку им же тоже окармливать надо
показати весь коментар
19.04.2022 14:15 Відповісти
Війна у нас - це сльози, горе пів-країни громадян, які під окупацією, у кого загнули сини, батьки, матері, сестри, але деяким ще здається, що це все не у них і не збираються виконувати комендантську годину, як і в коронавірус думали, це не для них і з ними нічого не станеться, але ворог зараз жорстокий і все може бути...
показати весь коментар
19.04.2022 14:31 Відповісти
Нє,нє,дякуємо.Всі себе показали як продажні шкури.Не вірю більше нікому.
показати весь коментар
19.04.2022 15:50 Відповісти
Дуже розумно . Адже Бог не в церквах , а в душі та серці людини . А все решта - декорація та театральщина .
показати весь коментар
19.04.2022 16:06 Відповісти
Пропоную з'єднатися в проклятті на адресу ***** та всієї zомборашкі! Ці потвори не мають існувати на Землі!
показати весь коментар
19.04.2022 16:13 Відповісти
 
 