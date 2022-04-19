Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб, - Міністерство культури

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає вірян у неділю, 24 квітня, під час святкування Великодня дотримуватись комендантської години та переглядати служби по телебаченню й онлайн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МКІП.

"Цієї неділі, 24 квітня, християни східного обряду величають Воскресіння Ісуса Христа. Великдень – це головна подія церковного року для всіх християн, незалежно від дати святкування. Свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом. Мир обов'язково прийде на нашу землю. Задля перемоги України ми, українці, повинні зберегти силу духу та мудрість. Нехай наша віра в краще тільки міцніє", - сказано в повідомленні.

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Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у кожному регіоні, що важливо для безпеки. І запрошують вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн.

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При цьому анонсовано трансляції Великодніх богослужінь 23‒24 квітня: