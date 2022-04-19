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Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам, - Министерство культуры

пасха,великдень,паска

Министерство культуры и информационной политики Украины призывает верующих в воскресенье, 24 апреля, во время празднования Пасхи соблюдать комендантский час и смотреть службы по телевидению и онлайн.

Як Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МКИП.

"В это воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда отмечают Воскресение Иисуса Христа. Пасха – это главное событие церковного года для всех христиан, независимо от даты празднования. Праздник символизирует победу света над тьмой и добра над злом. Мир обязательно придет на нашу землю. Для победы Украины мы, украинцы, должны сохранять силу духа и мудрость. Пусть наша вера в лучшее только крепнет", - говорится в сообщении.

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Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности, правил комендантского часа в каждом регионе, что важно для безопасности. И приглашают верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн.

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При этом анонсированы трансляции Пасхальных богослужений 23-24 апреля:

  • В субботу, 23 апреля, в 23:30 в национальном марафоне единых новостей #UAвместе и на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА начнется прямая трансляция ночного богослужения Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
  • 24 апреля с 7:30 до 11:30 национальный марафон единых новостей #UAвместе и общественный телеканал UA:КУЛЬТУРА будут транслировать богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршьего собора Воскресения Христова в Киеве.
Пасха (377) трансляция (86)


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19.04.2022 13:58 Ответить
Ворье! Украл наушники натащи. Поэтому и вызвала полицаев.
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19.04.2022 14:05 Ответить
Із протоколу допиту затриманого...
https://www.youtube.com/watch?v=dr3o-sKWGyE
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19.04.2022 19:46 Ответить
Стадо все одно попре до своїх алтарєй щоб пити кров і їсти плоть свого єврейського. Ані коронавірус, ані можливість ударів братьєв їх не зупинить.
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19.04.2022 14:09 Ответить
Шо ж так министерство культуры бессовестно в карман поповский залезло, шо ж им теперь подаяния через карточки собирать, или расчетный счет? Так у бабок карточек отродясь не было. Самый "баблочес" начинается, а тут дистанционно, че попам то харчеваться потом и гундяйку им же тоже окармливать надо
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19.04.2022 14:15 Ответить
Війна у нас - це сльози, горе пів-країни громадян, які під окупацією, у кого загнули сини, батьки, матері, сестри, але деяким ще здається, що це все не у них і не збираються виконувати комендантську годину, як і в коронавірус думали, це не для них і з ними нічого не станеться, але ворог зараз жорстокий і все може бути...
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19.04.2022 14:31 Ответить
Нє,нє,дякуємо.Всі себе показали як продажні шкури.Не вірю більше нікому.
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19.04.2022 15:50 Ответить
Дуже розумно . Адже Бог не в церквах , а в душі та серці людини . А все решта - декорація та театральщина .
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19.04.2022 16:06 Ответить
Пропоную з'єднатися в проклятті на адресу ***** та всієї zомборашкі! Ці потвори не мають існувати на Землі!
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19.04.2022 16:13 Ответить
 
 