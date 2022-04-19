Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам, - Министерство культуры
Министерство культуры и информационной политики Украины призывает верующих в воскресенье, 24 апреля, во время празднования Пасхи соблюдать комендантский час и смотреть службы по телевидению и онлайн.
Як Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МКИП.
"В это воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда отмечают Воскресение Иисуса Христа. Пасха – это главное событие церковного года для всех христиан, независимо от даты празднования. Праздник символизирует победу света над тьмой и добра над злом. Мир обязательно придет на нашу землю. Для победы Украины мы, украинцы, должны сохранять силу духа и мудрость. Пусть наша вера в лучшее только крепнет", - говорится в сообщении.
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Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности, правил комендантского часа в каждом регионе, что важно для безопасности. И приглашают верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн.
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При этом анонсированы трансляции Пасхальных богослужений 23-24 апреля:
- В субботу, 23 апреля, в 23:30 в национальном марафоне единых новостей #UAвместе и на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА начнется прямая трансляция ночного богослужения Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
- 24 апреля с 7:30 до 11:30 национальный марафон единых новостей #UAвместе и общественный телеканал UA:КУЛЬТУРА будут транслировать богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршьего собора Воскресения Христова в Киеве.
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