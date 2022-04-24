Войска РФ весь вчерашний день поливали снарядами территорию "Азовстали", - МВД

Сейчас самые тяжелые бои проходят в Донецкой и Луганской областях.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о фронтах, то, безусловно, ключевое внимание наше привлечено полностью к Донбассу. Все самое главное происходит именно там. Россияне пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Это Рубежное, Попасная и Мариуполь", - сказал Денисенко.

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По его словам, после заявления президента России путина о том, что штурма Азовстали не будет, 23 апреля целый день "на самом деле поливалась снарядами территория Азовсталь".

Денисенко отметил, что минувшей ночью воздушные тревоги были на юге и в центре Украины. В Одессе, по предварительным данным, работало ПВО и были обстрелы Николаева. "Но сейчас вся эта информация собирается и проверяется", – добавил советник министра внутренних дел.