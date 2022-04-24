Войска РФ весь вчерашний день поливали снарядами территорию "Азовстали", - МВД
Сейчас самые тяжелые бои проходят в Донецкой и Луганской областях.
Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если говорить о фронтах, то, безусловно, ключевое внимание наше привлечено полностью к Донбассу. Все самое главное происходит именно там. Россияне пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Это Рубежное, Попасная и Мариуполь", - сказал Денисенко.
По его словам, после заявления президента России путина о том, что штурма Азовстали не будет, 23 апреля целый день "на самом деле поливалась снарядами территория Азовсталь".
Денисенко отметил, что минувшей ночью воздушные тревоги были на юге и в центре Украины. В Одессе, по предварительным данным, работало ПВО и были обстрелы Николаева. "Но сейчас вся эта информация собирается и проверяется", – добавил советник министра внутренних дел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гитлером и Сталиным.
Переговоры-это плавучая окупация,
это затягивание войны,послабление санкций и воровство помощи от Запада.