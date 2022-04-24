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Новости Война
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Войска РФ весь вчерашний день поливали снарядами территорию "Азовстали", - МВД

азовсталь

Сейчас самые тяжелые бои проходят в Донецкой и Луганской областях.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о фронтах, то, безусловно, ключевое внимание наше привлечено полностью к Донбассу. Все самое главное происходит именно там. Россияне пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Это Рубежное, Попасная и Мариуполь", - сказал Денисенко.

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По его словам, после заявления президента России путина о том, что штурма Азовстали не будет, 23 апреля целый день "на самом деле поливалась снарядами территория Азовсталь".

Денисенко отметил, что минувшей ночью воздушные тревоги были на юге и в центре Украины. В Одессе, по предварительным данным, работало ПВО и были обстрелы Николаева. "Но сейчас вся эта информация собирается и проверяется", – добавил советник министра внутренних дел.

армия РФ (19350) Мариуполь (5717) МВД (9320) Азовсталь (376) Денисенко Вадим (96)


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Топ комментарии
+6
Вчора російсько-терористичні війська і їх ватажки заявили щось про хімічну зброю в Одесі, то на мою думку цим відволікають увагу від Маріуполя, де точно мають намір застосувати цю зброю. Ми віримо, що Бог захистить наших хлопців і дівчат і дуже віримо в наших військових, які в найважкіших умовах, які тільки витримує людина, стримують цю ординську навалу гвалтівників, вбивць і терористів. Терористи змушені воювати в Маріуполі і не рухатися далі.
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24.04.2022 09:33
+5
Це для тих хто вірить в обіцянки й договори з росією.
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24.04.2022 09:30
+4
Ну что поверили ***** в том что он оставил в покое Мариуполь? Давайте еще устраивайте и подписывайте с кремлевским Дьяволом переговоры
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24.04.2022 09:38
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Це для тих хто вірить в обіцянки й договори з росією.
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24.04.2022 09:30 Ответить
*Мы говорим одно, а делаем другое*- любимая поговорка *****
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24.04.2022 09:39 Ответить
Вчора російсько-терористичні війська і їх ватажки заявили щось про хімічну зброю в Одесі, то на мою думку цим відволікають увагу від Маріуполя, де точно мають намір застосувати цю зброю. Ми віримо, що Бог захистить наших хлопців і дівчат і дуже віримо в наших військових, які в найважкіших умовах, які тільки витримує людина, стримують цю ординську навалу гвалтівників, вбивць і терористів. Терористи змушені воювати в Маріуполі і не рухатися далі.
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24.04.2022 09:33 Ответить
Но этож совсем не штурм, да Путин?
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24.04.2022 09:34 Ответить
Ну что поверили ***** в том что он оставил в покое Мариуполь? Давайте еще устраивайте и подписывайте с кремлевским Дьяволом переговоры
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24.04.2022 09:38 Ответить
Обов'язково потрібно знищити хоча б кілька десятків кацапських міст - за Маріуполь, (Київ, Харків, Суми, Миколаїв...)
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24.04.2022 09:48 Ответить
Це все попереду. Ніхто кацапам не пробачить їх злочинів на нашій землі. Їх ще століттями будуть виловлювати по всьому світу і знищувати. Бо не пуйло вбиває тут і гвалтує, бо це роблять сотні тисяч простих "расєйськіх парнєй", 2каторіє нічага нє зналі", "каторіх обманулі", каторіє виполнялі пріказ". Бумеранг обов'язково прилетить, він буде нищити орду не те що у сартирах, а ще на підходах до тих сартирів.
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24.04.2022 10:07 Ответить
Не припомню я переговоров между
Гитлером и Сталиным.
Переговоры-это плавучая окупация,
это затягивание войны,послабление санкций и воровство помощи от Запада.
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24.04.2022 10:02 Ответить
Заценіть: Ніч яка місячна. Актуальна версия 2022
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24.04.2022 10:14 Ответить
 
 