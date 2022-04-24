МИД Болгарии: Консула в Мелитополе не похищали

В Министерстве иностранных дел Болгарии отрицают сообщение о том, что болгарского консула Сергея Желева похитили в оккупированном Мелитополе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

В министерстве подчеркнули, что консула Сергея Желева не похищали, он в безопасности у себя дома.

Ранее о похищении консула Болгарии оккупантами в Мелитополе сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты в оккупированном Мелитополе похитили консула Болгарии, - мэр Федоров