МИД Болгарии: Консула в Мелитополе не похищали
В Министерстве иностранных дел Болгарии отрицают сообщение о том, что болгарского консула Сергея Желева похитили в оккупированном Мелитополе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
В министерстве подчеркнули, что консула Сергея Желева не похищали, он в безопасности у себя дома.
Ранее о похищении консула Болгарии оккупантами в Мелитополе сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Все (от слова "без исключения") почетные консулы - барыги, решалы и коррупционеры.
Почетный консул - обычно какой-то местный житель с какими-то заслугами
Болгары не поняли, кого выкрали