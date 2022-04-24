МЗС Болгарії: Консула в Мелітополі не викрадали
У Міністерстві закордонних справ Болгарії заперечують повідомлення про те, що болгарського консула Сергія Желєва викрали в окупованому Мелітополі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
У міністерстві наголосили, що консула Сергія Желєва не викрадали, він в безпеці у себе вдома.
Раніше про викрадення консула Болгарії окупантами в Мелітополі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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Все (от слова "без исключения") почетные консулы - барыги, решалы и коррупционеры.
Почетный консул - обычно какой-то местный житель с какими-то заслугами
Болгары не поняли, кого выкрали