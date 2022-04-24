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Новини
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МЗС Болгарії: Консула в Мелітополі не викрадали

сергій,желєв

У Міністерстві закордонних справ Болгарії заперечують повідомлення про те, що болгарського консула Сергія Желєва викрали в окупованому Мелітополі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

У міністерстві наголосили, що консула Сергія Желєва не викрадали, він в безпеці у себе вдома.

Раніше про викрадення консула Болгарії окупантами в Мелітополі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Також читайте: В Мелітополі окупанти запускають до людей "агентів", які намагаються дізнатися настрої містян, - ЗМІ

Автор: 

Болгарія (784) Мелітополь (771) викрадення (821) консул (134)


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Топ коментарі
+6
"Почетный консул" - это всегда была барыжная должность, которая продавалась и покупалась как семечки на базаре.
Все (от слова "без исключения") почетные консулы - барыги, решалы и коррупционеры.
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24.04.2022 10:40
+6
Таке враження , що Федоров не володіє ситуацією в місті , зато медальку отримав від преЗедента !
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24.04.2022 10:43
+4
Мер міста в окупації, дивно звучить. Особливо коли місто здали без бою. Сама велика біда була,що у двох правоохоронців орки іменні пістолети відняли. Я не вірю федоровим в окупації.
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24.04.2022 10:56
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"Почетный консул" - это всегда была барыжная должность, которая продавалась и покупалась как семечки на базаре.
Все (от слова "без исключения") почетные консулы - барыги, решалы и коррупционеры.
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24.04.2022 10:40 Відповісти
по тіхому с'******
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24.04.2022 10:41 Відповісти
Таке враження , що Федоров не володіє ситуацією в місті , зато медальку отримав від преЗедента !
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24.04.2022 10:43 Відповісти
Мер міста в окупації, дивно звучить. Особливо коли місто здали без бою. Сама велика біда була,що у двох правоохоронців орки іменні пістолети відняли. Я не вірю федоровим в окупації.
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24.04.2022 10:56 Відповісти
Ваня где ты? Откуда инфа о похищении?
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24.04.2022 10:44 Відповісти
а почетного консула Сейшел свинарчука не похитили?
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24.04.2022 10:46 Відповісти
То,кого,ж вирали,невикрадали? Онука О.Бендера?
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24.04.2022 10:52 Відповісти
"Нет, не задержали, не задержали! Я сам к вам шёл к вам! Предаюсь в руки родной милиции и уповаю!" (с)
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24.04.2022 11:04 Відповісти
Для чого наші роблять тупі фейки які легко спростувати? Після таких ситуацій ніхто не буде сприймати інформацію, про знищених окупантів, звільнені села і т.д.
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24.04.2022 11:06 Відповісти
Ну конечно всё что очерняет рашку это фейки. Их там нет. Малазийский боинг взорвали украинские войска. нацгвардеец ударил женщину, приходил в больницу извинялся, теперь она не помнит кто это был - там никто никого не подкупал. Резня в Буче - это фейк, всё произошло после ухода российского биомусора. Теперь вот украинские сми пытались очернить россию, что их гниды похитили иностранного дипломата. А вариант что они его отпустили, потом у этого консула отсасывали на коленях , предложили кучу бабла, и умоляли о неразглашении, дабы не допустить международного скандала - невозможен.
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24.04.2022 13:42 Відповісти
Консул - это болгарин
Почетный консул - обычно какой-то местный житель с какими-то заслугами

Болгары не поняли, кого выкрали
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24.04.2022 14:55 Відповісти
 
 