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Западная Вирджиния направит Украине бронетранспортеры M-113, – губернатор штата Джастис
Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украину бронетранспортеры.
Согласно официальной информации, американский штат отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое "не разглашается", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия.
"Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты от агрессии", - сказал Джастис.
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+41 Мобильный крематорий
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+30 Віталій Павлов
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показать весь комментарий24.04.2022 11:28
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Кожна країна боїться першою зробити крок з передачі важкої бронетехніки, а так зможе доєднатися зі словами "а ми що гірші за тих, хто дає?" або "ми даємо, бо інші дають. а значить це справді важливо"
Не писати тільки стільки,куди і якими шляхами та зброя буде поставлятися.
Хай бздять!!!!😡
Ne zria uže kožen denj ********* ta salavjovy s jaščika mordorcam nojut šo naraissia vojuet s natoj, a ne s Ukrainoju. Na vsiakij slučaj tak skatj, - esli odnoznačno otgrebut ukrainskix borščezvizdiulej.
Hats off, guys!
Дякуємо ВАМ!!!
скажи ніхт понімайка врубилася відразу - ну як же ж так так без сцаря?