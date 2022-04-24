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Западная Вирджиния направит Украине бронетранспортеры M-113, – губернатор штата Джастис

m-113,бронетранспортери

Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украину бронетранспортеры.

Согласно официальной информации, американский штат отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое "не разглашается", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине вооружение на сумму 1.6 млрд долл., - представитель правительства

"Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты от агрессии", - сказал Джастис.

оружие (10221) США (26827) БТР (365)


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Топ комментарии
+41
Украинцы на ленд лизовской технике будут бить кацапских фашистов. Ну разве это не прекрасно?!
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24.04.2022 11:28
+30
Дякуємо Вам.
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24.04.2022 11:26
+25
Дякуємо.
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24.04.2022 11:28
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Дякуємо Вам.
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24.04.2022 11:26 Ответить
Дякуємо.
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24.04.2022 11:28 Ответить
Украинцы на ленд лизовской технике будут бить кацапских фашистов. Ну разве это не прекрасно?!
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24.04.2022 11:28 Ответить
А ведь ленд-лиз еще и не начался, самое "вкусное" впереди.
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24.04.2022 14:30 Ответить
Дякуємо Вам.
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24.04.2022 11:29 Ответить
Ну так і непогано... Зайвим не буде. Дякуємо американцям!
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24.04.2022 11:29 Ответить
Американські бандерівці
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24.04.2022 11:30 Ответить
А може мельниківці?
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24.04.2022 11:42 Ответить
все-таки американці
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24.04.2022 11:52 Ответить
Вообще нужно молчать о поставках оружия , и поменьше трындеть на каждом углу
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24.04.2022 11:31 Ответить
Чому мовчати? Має спрацювати ефект флеш-мобу.
Кожна країна боїться першою зробити крок з передачі важкої бронетехніки, а так зможе доєднатися зі словами "а ми що гірші за тих, хто дає?" або "ми даємо, бо інші дають. а значить це справді важливо"
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24.04.2022 11:39 Ответить
не бачу ніякої зради, бо новина без конкретіки - ні кількості, ні сроків, голий факт і це добре.
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24.04.2022 11:41 Ответить
Так,з однієї сторони,в з іншого боку чим більше руzzьких буде знати Чим їх будуть зустрічати тим більший у них буде "бздеж"!
Не писати тільки стільки,куди і якими шляхами та зброя буде поставлятися.
Хай бздять!!!!😡
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24.04.2022 11:43 Ответить
Абсолютно не согласен. Нельзя раскрывать номенклатуру, точное количество, пути доставки. В остальном же о помощи говорить не просто можно, а нужно. Это будет успокаивать людей, это будет вселять страх в кацапов, это будет мешать свиному ипсо "Украина никому не нужна. Украине никто не помогает." и тд.
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24.04.2022 11:48 Ответить
Verno.
Ne zria uže kožen denj ********* ta salavjovy s jaščika mordorcam nojut šo naraissia vojuet s natoj, a ne s Ukrainoju. Na vsiakij slučaj tak skatj, - esli odnoznačno otgrebut ukrainskix borščezvizdiulej.
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24.04.2022 14:03 Ответить
Там где надо молчать - молчать
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24.04.2022 13:08 Ответить
Дякуємо від усього серця Сполученим Штатам Америки, її Президенту і всьому народу за допомогу у тяжкий для нас час! Українця це ніколи не забудуть і будуть залишатися друзями та союзниками Америки за всіх часів і обставин!
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24.04.2022 11:33 Ответить
ну точно не балхари ті вірджинці...
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24.04.2022 11:35 Ответить
Дякуємо штату Вірджинія! ❤️
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24.04.2022 11:39 Ответить
Західна Вірджинія це окремий штат - West Virginia
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24.04.2022 12:08 Ответить
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24.04.2022 11:49 Ответить
Русское слово "захолустье" - они из немногих, заимствованных из монгольского (а не какого-нибудь тюркского языка, которых куда больше". Оригинал - "заха улус" - означает "дальняя область". Всё возвращается на круги своя.
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24.04.2022 12:32 Ответить
Одна только Калифорния имеет ВВП почти втрое выше чем мухосрания!
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24.04.2022 11:51 Ответить
Калифорния занята переходом на электрические бронетранспортеры и стреляют они патронами не содержащими свинца и с экологически чистым порохо
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24.04.2022 12:06 Ответить
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24.04.2022 18:47 Ответить
Восточная Вирджиния - это такой реднековский, аграрный штат. Песня "Country Roads" посвящена этому штату.

Hats off, guys!
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24.04.2022 12:34 Ответить
Оно как бы да, вот только штата такого нет))). Западная Вирджиния есть, а Восточной нет)))
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24.04.2022 13:07 Ответить
Західна Вірджинія - не те,що проросійська шлюха Німеччина
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24.04.2022 11:56 Ответить
Наши власти - позорище. В Германии по многим пунктам намного лушче жить, чем в Америке, но друг познаётся в беде.
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24.04.2022 12:35 Ответить
Або касабська підстилка
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24.04.2022 12:57 Ответить
Як я люблю "АМЕРИКОСІВ"!!!!!!!))))
Дякуємо ВАМ!!!
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24.04.2022 12:11 Ответить
Слава Богу, "Бредлі" це вам не радянський металобрухт типу БМП.
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24.04.2022 12:12 Ответить
Почему от штата Техаса ничего? Это, пожалуй, не просто один из богатейших штатов с огромными запасами углеводородов и экономикой большей, чем у паРашки, но и фактической собственной (очень солидной) армией, и с превелегией существенно большей политической автономности от федерального центра по сравнению с другими штатами!
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24.04.2022 12:20 Ответить
Західна Вірджінія - це , що нова самостійна держава ? Хіба один зштатіа США може розпоряджатись своєю військовою технікою без дозволу Міністерства Оборони США?
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24.04.2022 12:26 Ответить
може - не кацапія ні разу.
скажи ніхт понімайка врубилася відразу - ну як же ж так так без сцаря?
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24.04.2022 13:03 Ответить
Может. Нац. Гвардия штата подчиняется губернатору, соответственно техника - собственность штата.
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24.04.2022 18:48 Ответить
этот М-113 ровесник ТА-57
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24.04.2022 13:51 Ответить
Country roads, take me home, to the place I belong. West Virginia, mountain mama, country roads, country roads...
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24.04.2022 15:14 Ответить
We thank the American people for their comprehensive assistance at this difficult time for Ukraine. May the Lord bless you!
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24.04.2022 15:33 Ответить
We thank the American people for their comprehensive assistance at this difficult time for Ukraine. May the Lord bless you!
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24.04.2022 15:34 Ответить
We thank the American people for their comprehensive assistance at this difficult time for Ukraine. May the Lord bless you!
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24.04.2022 15:35 Ответить
 
 