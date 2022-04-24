Западная Вирджиния направит Украине бронетранспортеры M-113, – губернатор штата Джастис

Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украину бронетранспортеры.

Согласно официальной информации, американский штат отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое "не разглашается", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия.

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"Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты от агрессии", - сказал Джастис.