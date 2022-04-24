Західна Вірджинія направить Україні бронетранспортери M-113, - губернатор штату Джастіс

Губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс оголосив, що Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери.

Згідно з офіційною інформацією, американський штат відправить в Україну на запит її Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка "не розголошується", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.

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"Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту батьківщини від агресії", - сказав Джастіс.