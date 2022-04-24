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Західна Вірджинія направить Україні бронетранспортери M-113, - губернатор штату Джастіс

m-113,бронетранспортери

Губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс оголосив, що Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери.

Згідно з офіційною інформацією, американський штат відправить в Україну на запит її Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка "не розголошується", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.

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"Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту батьківщини від агресії", - сказав Джастіс.

Автор: 

зброя (7471) США (23024) БТР (280)


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Топ коментарі
+41
Украинцы на ленд лизовской технике будут бить кацапских фашистов. Ну разве это не прекрасно?!
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24.04.2022 11:28
+30
Дякуємо Вам.
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24.04.2022 11:26
+25
Дякуємо.
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24.04.2022 11:28
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Дякуємо Вам.
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24.04.2022 11:26 Відповісти
Дякуємо.
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24.04.2022 11:28 Відповісти
Украинцы на ленд лизовской технике будут бить кацапских фашистов. Ну разве это не прекрасно?!
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24.04.2022 11:28 Відповісти
А ведь ленд-лиз еще и не начался, самое "вкусное" впереди.
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24.04.2022 14:30 Відповісти
Дякуємо Вам.
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24.04.2022 11:29 Відповісти
Ну так і непогано... Зайвим не буде. Дякуємо американцям!
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24.04.2022 11:29 Відповісти
Американські бандерівці
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24.04.2022 11:30 Відповісти
А може мельниківці?
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24.04.2022 11:42 Відповісти
все-таки американці
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24.04.2022 11:52 Відповісти
Вообще нужно молчать о поставках оружия , и поменьше трындеть на каждом углу
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24.04.2022 11:31 Відповісти
Чому мовчати? Має спрацювати ефект флеш-мобу.
Кожна країна боїться першою зробити крок з передачі важкої бронетехніки, а так зможе доєднатися зі словами "а ми що гірші за тих, хто дає?" або "ми даємо, бо інші дають. а значить це справді важливо"
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24.04.2022 11:39 Відповісти
не бачу ніякої зради, бо новина без конкретіки - ні кількості, ні сроків, голий факт і це добре.
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24.04.2022 11:41 Відповісти
Так,з однієї сторони,в з іншого боку чим більше руzzьких буде знати Чим їх будуть зустрічати тим більший у них буде "бздеж"!
Не писати тільки стільки,куди і якими шляхами та зброя буде поставлятися.
Хай бздять!!!!😡
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24.04.2022 11:43 Відповісти
Абсолютно не согласен. Нельзя раскрывать номенклатуру, точное количество, пути доставки. В остальном же о помощи говорить не просто можно, а нужно. Это будет успокаивать людей, это будет вселять страх в кацапов, это будет мешать свиному ипсо "Украина никому не нужна. Украине никто не помогает." и тд.
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24.04.2022 11:48 Відповісти
Verno.
Ne zria uže kožen denj ********* ta salavjovy s jaščika mordorcam nojut šo naraissia vojuet s natoj, a ne s Ukrainoju. Na vsiakij slučaj tak skatj, - esli odnoznačno otgrebut ukrainskix borščezvizdiulej.
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24.04.2022 14:03 Відповісти
Там где надо молчать - молчать
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24.04.2022 13:08 Відповісти
Дякуємо від усього серця Сполученим Штатам Америки, її Президенту і всьому народу за допомогу у тяжкий для нас час! Українця це ніколи не забудуть і будуть залишатися друзями та союзниками Америки за всіх часів і обставин!
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24.04.2022 11:33 Відповісти
ну точно не балхари ті вірджинці...
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24.04.2022 11:35 Відповісти
Дякуємо штату Вірджинія! ❤️
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24.04.2022 11:39 Відповісти
Західна Вірджинія це окремий штат - West Virginia
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24.04.2022 12:08 Відповісти
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24.04.2022 11:49 Відповісти
Русское слово "захолустье" - они из немногих, заимствованных из монгольского (а не какого-нибудь тюркского языка, которых куда больше". Оригинал - "заха улус" - означает "дальняя область". Всё возвращается на круги своя.
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24.04.2022 12:32 Відповісти
Одна только Калифорния имеет ВВП почти втрое выше чем мухосрания!
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24.04.2022 11:51 Відповісти
Калифорния занята переходом на электрические бронетранспортеры и стреляют они патронами не содержащими свинца и с экологически чистым порохо
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24.04.2022 12:06 Відповісти
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24.04.2022 18:47 Відповісти
Восточная Вирджиния - это такой реднековский, аграрный штат. Песня "Country Roads" посвящена этому штату.

Hats off, guys!
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24.04.2022 12:34 Відповісти
Оно как бы да, вот только штата такого нет))). Западная Вирджиния есть, а Восточной нет)))
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24.04.2022 13:07 Відповісти
Західна Вірджинія - не те,що проросійська шлюха Німеччина
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24.04.2022 11:56 Відповісти
Наши власти - позорище. В Германии по многим пунктам намного лушче жить, чем в Америке, но друг познаётся в беде.
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24.04.2022 12:35 Відповісти
Або касабська підстилка
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24.04.2022 12:57 Відповісти
Як я люблю "АМЕРИКОСІВ"!!!!!!!))))
Дякуємо ВАМ!!!
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24.04.2022 12:11 Відповісти
Слава Богу, "Бредлі" це вам не радянський металобрухт типу БМП.
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24.04.2022 12:12 Відповісти
Почему от штата Техаса ничего? Это, пожалуй, не просто один из богатейших штатов с огромными запасами углеводородов и экономикой большей, чем у паРашки, но и фактической собственной (очень солидной) армией, и с превелегией существенно большей политической автономности от федерального центра по сравнению с другими штатами!
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24.04.2022 12:20 Відповісти
Західна Вірджінія - це , що нова самостійна держава ? Хіба один зштатіа США може розпоряджатись своєю військовою технікою без дозволу Міністерства Оборони США?
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24.04.2022 12:26 Відповісти
може - не кацапія ні разу.
скажи ніхт понімайка врубилася відразу - ну як же ж так так без сцаря?
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24.04.2022 13:03 Відповісти
Может. Нац. Гвардия штата подчиняется губернатору, соответственно техника - собственность штата.
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24.04.2022 18:48 Відповісти
этот М-113 ровесник ТА-57
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24.04.2022 13:51 Відповісти
Country roads, take me home, to the place I belong. West Virginia, mountain mama, country roads, country roads...
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24.04.2022 15:14 Відповісти
We thank the American people for their comprehensive assistance at this difficult time for Ukraine. May the Lord bless you!
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24.04.2022 15:33 Відповісти
We thank the American people for their comprehensive assistance at this difficult time for Ukraine. May the Lord bless you!
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24.04.2022 15:34 Відповісти
We thank the American people for their comprehensive assistance at this difficult time for Ukraine. May the Lord bless you!
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24.04.2022 15:35 Відповісти
 
 