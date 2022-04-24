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Західна Вірджинія направить Україні бронетранспортери M-113, - губернатор штату Джастіс
Губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс оголосив, що Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери.
Згідно з офіційною інформацією, американський штат відправить в Україну на запит її Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка "не розголошується", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.
"Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту батьківщини від агресії", - сказав Джастіс.
Топ коментарі
+41 Мобильный крематорий
показати весь коментар24.04.2022 11:28
+30 Віталій Павлов
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+25 Чайка Київ
показати весь коментар24.04.2022 11:28
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Кожна країна боїться першою зробити крок з передачі важкої бронетехніки, а так зможе доєднатися зі словами "а ми що гірші за тих, хто дає?" або "ми даємо, бо інші дають. а значить це справді важливо"
Не писати тільки стільки,куди і якими шляхами та зброя буде поставлятися.
Хай бздять!!!!😡
Ne zria uže kožen denj ********* ta salavjovy s jaščika mordorcam nojut šo naraissia vojuet s natoj, a ne s Ukrainoju. Na vsiakij slučaj tak skatj, - esli odnoznačno otgrebut ukrainskix borščezvizdiulej.
Hats off, guys!
Дякуємо ВАМ!!!
скажи ніхт понімайка врубилася відразу - ну як же ж так так без сцаря?